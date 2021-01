L’affaire était centrée sur des versements présumés de millions de dollars à une ancienne épouse d’un ex-président guinéen, Lansana Conté, décédée en 2008. Le procès a révélé le monde louche et complexe de la négociation et de la concurrence acharnée dans le secteur minier lucratif. .

M. Steinmetz, l’une des personnes les plus riches d’Israël, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 56,5 millions de dollars.

Le procureur, Yves Bertossa, a déclaré aux journalistes qu’il était «satisfait» du verdict, et le groupe de transparence suisse Public Eye a salué une «décision historique».

« Cette conviction d’une personnalité économique de premier plan envoie non seulement un signal fort au secteur des matières premières dans son ensemble, mais démontre également la nécessité vitale pour la Suisse de remédier enfin aux vides juridiques qui permettent de telles pratiques prédatrices », a-t-il déclaré.

M. Steinmetz, 64 ans, a nié les accusations, qui datent du milieu des années 2000 et impliquaient sa société, BSG Resources, évincant un rival pour les droits miniers sur de vastes gisements de minerai de fer dans la région de Simandou en Guinée.

Le parquet de Genève a allégué que M. Steinmetz et deux autres accusés se livraient à la corruption d’agents étrangers et à la falsification de documents pour cacher aux autorités et aux banques le versement de pots-de-vin. Certains des fonds auraient transité par la Suisse – et l’affaire a fait l’objet d’une enquête en Europe, en Afrique et aux États-Unis.

Le parquet suisse a déclaré que M. Steinmetz, à partir de 2005, avait conclu un pacte de corruption avec M. Conté, qui dirigeait le pays d’Afrique de l’Ouest de 1984 jusqu’à sa mort, et sa quatrième épouse, Mamadie Touré, impliquant le paiement de près de 10 millions de dollars. .