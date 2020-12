Bentley fait appel à l’armée de l’air.

Le constructeur automobile de luxe, dont le logo est un B avec des ailes, a aligné une flotte d’avions pour éviter les problèmes potentiels de ligne d’approvisionnement au sol causés par un processus désordonné du Brexit.

« Nous avons passé deux ans à planifier. Nous avons cinq Antonov que nous avons dans la réserve pour transporter des corps à Manchester », a déclaré mercredi le PDG de Bentley, Adrian Hallmark, au sommet Future of the Car du Financial Times, a rapporté Reuters.

L’assemblage final des véhicules Bentley a lieu à son siège social à Crewe, près de Manchester, mais la marque appartenant au groupe Volkswagen se procure 90% de ses pièces en Europe continentale, y compris des carrosseries construites dans les usines allemandes de la société.

Antonov, basé en Ukraine, fabrique certains des plus gros avions cargo du monde, y compris l’A-124.

Le logo de Bentley a été principalement conçu pour évoquer «l’exaltation du mouvement», selon l’entreprise centenaire, mais l’adj fondateur Bentley avait également une formation en ingénierie des moteurs d’avions de combat pendant la Première Guerre mondiale.

Hallmark a ajouté que la société a élaboré d’autres plans d’urgence concernant sa logistique et est passée d’une stratégie d’approvisionnement juste à temps à la conservation de trois semaines de pièces en stock pour éviter les perturbations.

Malgré les défis posés par la pandémie de coronavirus, le directeur général s’attend à ce que l’entreprise atteigne le seuil de rentabilité et réalisera éventuellement un bénéfice sur les ventes de plus de 10000 véhicules cette année, avec des livraisons en hausse de 35% en Chine et de 15% aux États-Unis et en Europe.

