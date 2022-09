Bentley Mulsanne volée à Londres découverte à près de 5 000 miles au Pakistan | Nouvelles du monde

Une Bentley de luxe volée a été retrouvée dans la ville portuaire de Karachi, au Pakistan, à près de 5 000 miles de son domicile à Londres.

Une recherche et une dénonciation initiées par la National Crime Agency du Royaume-Uni ont conduit les autorités de Karachi dans un bungalow de la ville.

Armés d’une ordonnance du tribunal, les responsables ont fait une descente dans la maison et ont trouvé la Bentley Mulsanne garée dans l’allée.

Dans un communiqué, le Federal Board of Revenue Collectorate of Customs du Pakistan a déclaré avoir reçu des “informations crédibles” d’un “pays ami” sur la localisation de la voiture de luxe grise.

Des responsables ont déclaré à Sky News: “Sur l’information, nous avons monté une surveillance, obtenu un mandat de perquisition et trouvé la voiture dans l’allée recouverte d’un tissu gris clair.”

Le véhicule avait été transporté au Pakistan avec de faux documents d’un diplomate européen et avait été retrouvé avec de fausses plaques d’immatriculation, dont l’une était faite à la main.

Les autorités ont réussi à identifier la voiture par son numéro de châssis.

Les responsables ont déclaré que les personnes impliquées dans le vol n’avaient pas retiré ou éteint le traqueur de la Bentley, ce qui a aidé les autorités à déterminer son emplacement exact.

La Bentley Mulsanne V8 est une voiture phare de la société automobile britannique et vaut plus de 240 000 £, ce qui en fait la berline artisanale la plus grande et la plus chère de la marque.

Les douaniers ont déclaré à Sky News que le propriétaire pakistanais avait été invité à présenter des documents juridiques, auxquels il a déclaré: “Le vendeur m’a garanti qu’il effacerait toutes les responsabilités et tous les papiers des autorités concernées d’ici novembre.”

Les douanes ont depuis saisi le véhicule, et il est maintenant garé dans un complexe, où Sky News l’a trouvé en bon état.

Le propriétaire de la propriété où la Bentley a été retrouvée, Jameel Shafi, a été placé en garde à vue tandis que les autorités continuent de rechercher le cerveau, qui travaille à l’autorité d’immatriculation des véhicules.

La police a ouvert une enquête sur les faux documents d’importation et une perte de 1,3 million de dollars (1,12 million de livres sterling) en taxes pour le Trésor public.