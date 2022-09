Bentley Flying Spur Speed ​​​​emballe un poinçon 12 cylindres de 626 chevaux

Que ce passe-t-il La gamme Bentley Flying Spur ajoute une garniture Speed ​​de haut niveau, capable d’atteindre 207 mph. Pourquoi est-ce important La Speed ​​est l’une des dernières Bentley à utiliser le moteur W12 de la société, qui, dans cette application, produit 626 chevaux et 664 livres-pied de couple. Et après Bentley s’attend à ce que la Speed ​​représente un tiers de toutes les ventes de Flying Spur aux États-Unis.

Avec 626 chevaux, 664 livres-pied de couple, un temps de 0 à 60 mph de 3,7 secondes et une vitesse de pointe de 207 mph, la nouvelle Flying Spur Speed ​​est le modèle le plus puissant, le plus rapide et le plus rapide de la Bentley Flying Spur intervalle. Faisant ses débuts mardi, la nouvelle Flying Spur Speed ​​marque également la fin d’une époque pour Bentley, car ce sera l’un des derniers modèles de la société à utiliser l’emblématique moteur W12.

Le W12 biturbo de 6,0 litres est un élément clé des modèles Speed ​​de Bentley. Dans la Flying Spur, il offre une bonne augmentation de 84 ch et 96 lb-pi par rapport au V8 de 4,0 litres de la Flying Spur S. Cependant, comme nous l’avons constaté avec des voitures comme la Bentley Continental GT et VUS Bentaygatandis que le Speed ​​est le maître de la puissance, les variantes V8 sont souvent plus engageantes à conduire.

Bentley



Sur cette note, Bentley équipe la Flying Spur Speed ​​d’une longue liste d’équipements de série, y compris la technologie anti-roulis Dynamic Ride de 48 volts de la société et la direction à quatre roues. La vitesse roule sur des roues de 22 pouces qui sont uniques à ce modèle.

Ceci étant une Bentley, les options de personnalisation de la Flying Spur Speed ​​sont pratiquement infinies, et ce modèle est livré en standard avec une calandre teintée foncée. Vous pouvez également ajouter la spécification de style, qui comprend de la fibre de carbone très brillante sur le séparateur de pare-chocs avant, les jupes latérales, le diffuseur arrière et le couvercle du coffre.

À l’intérieur, il existe des options de couleurs spécifiques à la vitesse, et Bentley utilise ici plus de tissu semblable à du daim Dinamica que dans d’autres modèles. Baptisé Dinamica Pure, ce nouveau textile est composé à 73% de polyester recyclé. Bien sûr, un monde d’options de revêtement en cuir est disponible, tout comme diverses garnitures en métal et en bois à pores ouverts.

La Speed ​​sera sans aucun doute le modèle le plus cher de la gamme Flying Spur lors de sa mise en vente, mais ce ne sera pas un problème pour les acheteurs de Bentley. En fait, Bentley s’attend à ce que la Speed ​​représente un tiers de toutes les ventes de Flying Spur aux États-Unis. Allez grand ou rentrez chez vous, n’est-ce pas ?