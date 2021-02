Bentley, 10 ans, le fils de Teen Mom Maci Bookout, décide de retrouver son père en difficulté Ryan Edwards à la fête d’anniversaire de son frère

Bentley, le fils de TEEN Mom Maci Bookout, a décidé de retrouver son père, Ryan Edwards.

La promo de l’épisode de cette semaine a vu Bentley, 12 ans, passer l’appel pour assister à la fête d’anniversaire de son frère et voir son père troublé.

Dans le promo, Maci demande à Bentley s’il veut aller à la fête d’anniversaire de son frère Jagger et voir Ryan.

Maci a expliqué: « Bentley n’a pas vu son père depuis longtemps, et il a fait des limites pour garder ses distances jusqu’à ce qu’ils aillent ensemble en thérapie.

« Donc je ne suis pas sûr qu’il voudra aller à l’anniversaire de Jagger. »

La relation de Bentley avec son père est devenue tendue à cause des problèmes de dépendance de Ryan.

Ce saison l’a vu commencer à voir un thérapeute pour l’aider dans leur relation.

Bentley a dit à sa grand-mère qu’il irait à l’anniversaire, et Maci a dit: « Je suis d’accord avec votre décision, je pense que vous devriez y aller.

« C’est votre frère. Ne laissez pas nous tous les adultes tout gâcher pour vous tous les enfants. »

Ryan a eu une longue bataille contre la toxicomanie et a été pour la dernière fois en cure de désintoxication en 2018.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que il a été poursuivi pour avoir causé «imprudemment» un accident de voiture, car la «victime souffrante» réclame 290 000 dollars.

Malgré les plaintes de Ryan et de ses parents selon lesquelles Maci les éloignait de Bentley, elle a assuré aux fans que la décision appartenait uniquement à Bentley.

Elle a révélé aux producteurs de MTV: «Je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que les mots« Je veux voir mon père »sont sortis de sa bouche.

«Il veut définitivement voir ses frères et sa sœur, mais nous avons parlé avec Jen et Larry avec Bentley. Il leur a dit qu’il ne voulait plus voir son père avant d’aller en thérapie.

Ryan est également le père de Jagger, 2 ans, de Stella, 1 an, et de son beau-fils Hudson, qui est l’enfant de l’épouse Mackenzie d’un précédent mariage.

En plus de Bentley, Maci partage sa fille, Jayde, 5 ans, et son fils, Maverick, 4 ans, avec son mari Taylor McKinney.

Teen Mom OG est diffusé les mardis à 20 h sur MTV.