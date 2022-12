Benoît XVI: Les dirigeants mondiaux et le roi Charles rendent hommage à l’ancien pape après sa mort à l’âge de 95 ans | Nouvelles du monde

Les dirigeants mondiaux et le roi Charles ont rendu hommage à l’ancien pape Benoît XVI après sa mort à l’âge de 95 ans.

Le Vatican a annoncé que l’ancien pontife – qui a été le premier à démissionner en quelque 600 ans – était décédé samedi matin.

Le pape François, qui a succédé à Benoît en 2013, l’a décrit comme “gentil” et “noble”, ajoutant qu’il ressentait “de la gratitude envers Dieu pour l’avoir fait don à l’Église et au monde”.

Alors que les hommages affluaient du monde entier, l’ancien pape a été salué comme “l’un des plus grands théologiens de son époque” après avoir reçu le surnom “Le Rottweiler de Dieu” au cours de sa vie pour ses opinions conservatrices sans compromis.

Le roi Charles, alors prince de Galles, avec Benoît XVI en 2009. Photo : AP



Dans un message adressé au pape François à la suite du décès de son prédécesseur, le roi a déclaré avoir reçu la nouvelle “avec une profonde tristesse”.

Charles a parlé de rencontre Benoît au Vatican en 2009 et l’année suivante lorsqu’il est devenu le deuxième pape de l’histoire à se rendre au Royaume-Uni.

Pendant le voyage, Benoît a rencontré la reine Elizabeth II à Édimbourg et a prononcé un discours à Westminster Hall.

Charles a déclaré qu’il rappelait les “efforts constants de l’ancien pape pour promouvoir la paix et la bonne volonté envers tous, et pour renforcer les relations entre la Communion anglicane mondiale et l’Église catholique romaine”.

Le Premier ministre Rishi Sunak a décrit Benoît XVI comme un “grand théologien” dont la visite au Royaume-Uni a été “un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques dans tout notre pays”.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également tweeté un hommage, affirmant que la visite d’État de Benoît XVI était un “moment historique et joyeux pour les catholiques de Grande-Bretagne”.

Benoît a rencontré la reine Elizabeth II lors de sa visite au Royaume-Uni en 2010



“Une personnalité combative”

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait “le privilège de passer du temps avec le pape Benoît XVI au Vatican en 2011 et qu’il se souviendra toujours de sa générosité et de son accueil ainsi que de notre conversation significative”.

“Il restera dans les mémoires comme un théologien de renom, avec une vie de dévotion à l’Église, guidé par ses principes et sa foi”, a ajouté M. Biden.

“Puisse sa focalisation sur le ministère de la charité continuer à être une source d’inspiration pour nous tous.”

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que Benoît XVI avait « œuvré de toute son âme et de toute son intelligence pour un monde plus fraternel ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a également rendu hommage à l’ancien pontife, qui a été le premier pape allemand depuis des siècles après son élection en 2005.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:24

L’héritage du pape Benoît XVI



M. Scholz a déclaré que “le monde est en train de perdre une figure formatrice de l’Église catholique, une personnalité combative et un sage théologien”.

Dans une déclaration en l’honneur de Benoît XVI, le président irlandais Michael D Higgins a déclaré : « En cette période de retour de la guerre sur notre continent et dans tant de régions du monde, on se souviendra de lui pour ses efforts inlassables pour trouver une voie commune dans la promotion de la paix. et la bonne volonté à travers le monde, y compris un intérêt constant pour la paix en Irlande du Nord.”

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a ajouté : « A la tête de l’Église catholique pendant près d’une décennie, fils d’un policier et d’un cuisinier, le premier Allemand élu pape en mille ans, il était finalement un « humble travailleur de la vigne du Seigneur ». ‘.”

Image:

Benoît photographié pendant ses vacances d’été en Italie en 2010. Photo: AP



Le corps de Benoît sera exposé

Le chef de l’Église catholique romaine d’Angleterre et du Pays de Galles a salué Benoît comme “l’un des grands théologiens du XXe siècle”.

Le cardinal Vincent Nichols a déclaré : “Je me souviens avec une affection particulière de la remarquable visite papale sur ces terres en 2010. Nous avons vu sa courtoisie, sa douceur, la perspicacité de son esprit et l’ouverture de son accueil à tous ceux qu’il rencontrait.”

Image:

Benoît avec son successeur le pape François en 2016



L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a également décrit Benoît comme “l’un des plus grands théologiens de son époque”.

Il a déclaré : « En 2013, le pape Benoît a pris la décision courageuse et humble de démissionner de la papauté, le premier pape à le faire depuis le XVe siècle. En faisant ce choix librement, il a reconnu la fragilité humaine qui nous affecte tous.

“Dans sa retraite à Rome, il a mené une vie de prière et maintenant il est allé au repos éternel accordé par le Père.”

Le Vatican a déclaré que le corps de Benoît XVI serait exposé dans la basilique Saint-Pierre à partir de lundi.

Le pape François présidera jeudi la messe des funérailles de Benoît sur la place Saint-Pierre – un événement sans précédent au cours duquel un pape actuel célébrera la vie de son prédécesseur.