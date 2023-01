Benoît XVI : le vêtement porté par le pape à la retraite fait tourner les têtes à Rome

ROME –

Une petite fenêtre de galerie, à quelques pâtés de maisons de la basilique Saint-Pierre, attire beaucoup l’attention ces jours-ci.

Dans la vitrine, le long d’une rue pavée étroite, se trouve le cadeau le plus précieux offert au galeriste : l’un des derniers vêtements portés par le pape Benoît XVI avant sa démission en 2013.

«C’était très important pour moi d’avoir ça; c’est une énorme reconnaissance du travail que nous faisons pour essayer de créer un musée », a déclaré mercredi Ivan Marsura, directeur de la Galleria Arte Poli, à CTV National News.

Le simple vêtement blanc avec une courte cape blanche “pellegrina” a été offert à Marsura, qui dit qu’il envisage de créer un “Musée des papes” avec ses dizaines d’objets collectés au fil des ans.

“Pour empêcher les choses et les objets des papes de disparaître”, a déclaré Marsura.

Le vêtement est maintenant l’un de ses objets les plus appréciés.

Certaines des milliers de personnes qui ont traversé la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît couché en état se sont arrêtées à la galerie, beaucoup prenant une photo et même un selfie avec le vêtement.

“Hier, il y avait une mère et son enfant, qui était en fauteuil roulant, ils sont venus ici et ont demandé si l’enfant pouvait embrasser le vêtement”, a déclaré Marsura.

Une fois qu’ils l’ont fait, elle lui a dit que le deuxième nom de l’enfant était Benedict.

«Ils étaient tellement émotifs; c’était tellement touchant », a-t-il dit.

Marsura a commencé sa collection privée il y a des années, en achetant d’abord des articles, mais il dit qu’en 2013, lorsque le Vatican lui a donné l’un des vêtements de Benoît XVI, d’autres évêques et cardinaux ont depuis fait don à sa collection. Un musée et une fondation sont apparemment en préparation, dans le but d’empêcher la perte ou le vol de documents et d’images.

Marsura dit qu’il a des centaines de documents, livres, photos et autres objets, dont certains sont déjà exposés dans la galerie, mais il souhaite qu’un musée officiel et une fondation caritative soient créés.

Sur le sol de la galerie se trouve une grande banderole sur laquelle on peut lire “Benoît XVI – Docteur de l’Église”. Marsura dit qu’il croit que Benoît est supérieur à un saint et qu’il prévoit avec des amis de déployer la bannière lors des funérailles de Benoît jeudi.

Dehors, les gens s’arrêtaient devant la galerie, admirant le vêtement et prenant des photos.

“J’adore être à Rome, l’une des plus belles parties est la signification historique et culturelle de tout et il est impossible d’ignorer l’église.” Courtney Mills, une chanteuse d’opéra qui a déménagé à Rome depuis les États-Unis, a déclaré à CTV National News.

Elle croit “[Benedict] était un grand amateur de musique et voulait apporter de la joie et de la beauté dans la vie de nombreuses personnes et je pense que c’est important.

Voir ce vêtement depuis la rue, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où Benoît est allongé, semble apporter de la joie à de nombreuses personnes, une façon unique de rendre hommage là où ils s’y attendaient le moins.