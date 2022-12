Benoit Badiashile: Chelsea se rapproche de la signature de 35 millions de livres sterling de Monaco alors que Graham Potter vise à renforcer la défense | Nouvelles du football

Chelsea est en pourparlers avancés pour signer le défenseur central monégasque Benoit Badiashile pour un montant d’environ 35 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans a remporté deux sélections complètes pour la France.

L’ancien responsable du recrutement de Tottenham, Paul Mitchell, est directeur sportif de Monaco, ouvert à une vente.

L’entraîneur-chef Philippe Clément a déclaré à propos de la perspective de perdre des joueurs comme Badiashile le mois prochain : “En tant qu’entraîneur, nous sommes toujours heureux lorsque la fenêtre de transfert se ferme.

“On verra. Cela dépend des situations, si elles sont intéressantes pour le club ou non. Le plus important pour moi, c’est que les joueurs aient leur esprit ici, et c’est le cas.”

Wesley Fofana de Chelsea est un défenseur du côté gauche





L’international français de 6 pieds 4 pouces – un défenseur central gauche – a toujours voulu jouer pour un club de Premier League en lice pour la Ligue des champions, West Ham et Séville auraient déjà été intéressés.

Graham Potter recherche de la flexibilité dans sa ligne arrière, Chelsea transpirant actuellement sur la forme physique de Wesley Fofana après que le défenseur ait subi un revers lors d’un match amical à huis clos contre Brentford.

Potter a déclaré avant le match contre Bournemouth : “Wesley [Fofana] vient d’avoir un petit revers qui peut parfois arriver à la toute dernière étape de la rééducation. Ce sera quelques semaines, donc il ne sera pas disponible pour le match.”

La star croate de la Coupe du monde de 20 ans, Josko Gvardiol, a également suscité beaucoup d’intérêt de la part de Chelsea, mais Le soleil prétendre que sa valeur et sa réputation croissantes ont laissé les Blues envisager des options plus immédiates.

Les plans de transfert de Chelsea en janvier évalués

Le manager de Chelsea, Graham Potter, admet qu’il a été impressionné par les performances de Hakim Ziyech à la Coupe du monde pour le Maroc, confirme que Reece James est en forme mais que N’golo Kante ne reviendra qu’en mars.



Analyse de Paul Gilmour de Sky Sports :

“Ce n’est un secret pour personne que Todd Boehly cible les meilleurs jeunes joueurs du football mondial alors qu’ils se lancent dans la constitution d’une équipe capable de concourir pendant de nombreuses années.

“C’est une politique qui est cohérente avec l’octroi d’un contrat à long terme à Graham Potter et c’est une approche qui deviendra une pratique normale à Stamford Bridge dans les années à venir.

“C’était déjà évident avec l’accord d’été pré-contrat de l’international français Christopher Nkunku, mais en janvier, ils sont à la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant.

Bien qu’il n’ait pas gagné en cinq matchs de Premier League, Stephen Warnock pense que le patron de Chelsea, Graham Potter, a besoin de plus de temps pour redresser la situation.



“La blessure d’Armando Broja les a laissés légers dans les positions avancées et ils sont les moins bons buteurs de la moitié supérieure avec seulement 17. Au milieu de terrain, N’Golo Kante a été régulièrement absent.

“Comme Nkunku, Declan Rice sera probablement disponible au bon prix cet été, mais Chelsea ne voudra pas renoncer à sa candidature pour se qualifier pour la Ligue des champions sans se battre. Je m’attends à ce qu’ils tentent de faire des signatures en janvier. .”

Combien Chelsea a-t-il dépensé récemment ?

Pour le dire simplement – beaucoup. Chelsea a été le plus dépensier de la Premier League cet été, payant 278,4 millions de livres sterling pour 10 nouveaux joueurs alors que les nouveaux propriétaires du club faisaient sentir leur présence.

À 75 millions de livres sterling, Wesley Fofana était l’achat le plus cher des Blues, tandis que 63 millions de livres sterling ont été dépensés pour Marc Cucurella et 47,5 millions de livres sterling ont été versés à Manchester City pour Raheem Sterling.

Quels problèmes Chelsea doit-il résoudre?

Nizaar Kinsella de l’Evening Standard discute de la nomination par Chelsea de Christopher Vivell en tant que nouveau directeur technique et de l’approche changeante que le club adopte en matière de dépistage.



Il y aurait eu un certain nombre de problèmes troublant Graham Potter alors qu’il voyait la forme de son équipe s’effondrer dans les semaines précédant la Coupe du monde. Cependant, Chelsea souffre en particulier de deux problèmes: un manque de créativité et un manque de buts.

Les Bleus ont un total de buts attendus de seulement 15,61 sur leurs 14 matchs de Premier League – seules six autres équipes ont enregistré un chiffre inférieur – alors qu’ils n’ont marqué que 17 fois lors de ces matches. Pour le contexte, Manchester City a un total xG de 28,09 et a marqué 40 buts sur la même période.

Le fait qu’aucun joueur n’ait réussi plus de deux passes décisives dans la ligue en dit long – tout comme Kai Havertz et Raheem Sterling étant les meilleurs buteurs avec seulement trois buts chacun.

Chelsea n’était guère les grands artistes sous Thomas Tuchel, mais ils continueront de reculer sous Potter à moins qu’ils ne s’attaquent à leur attaque dysfonctionnelle.