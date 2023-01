Benoit Badiashile à Chelsea: «Le défenseur complet» a un physique et une capacité de passe pour briller en Premier League | Nouvelles du football

La première chose que les gens remarquent chez Benoit Badiashile, le nouveau défenseur de Chelsea à 35 millions de livres sterling, est sa taille. Mais pour ceux qui l’ont côtoyé à Monaco, c’est sa capacité balle au pied et son tempérament glacial qui ont marqué les esprits.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Badiashile représente un investissement à long terme pour Chelsea. Cela semble être astucieux car le déménagement arrive au bon moment. Déjà international français, il a accumulé une expérience significative à Monaco. Il est prêt pour cette prochaine étape.

Nelson Caldeira se souvient du premier d’entre eux. À l’époque, Badiashile était un adolescent de l’académie désespéré de suivre les traces de son frère aîné et d’atteindre l’équipe première de Monaco. Loic était le gardien de troisième choix. Benoit, à 6’4″, était plus grand.

C’est Loïc qui a eu l’occasion de partager quelques-uns des meilleurs moments de l’histoire monégasque. Sous Leonardo Jardim, avec Caldeira comme entraîneur adjoint, le club a remporté le titre français en 2017 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

“Tout le monde connaissait Benoit parce qu’il était le frère de Loic”, a déclaré Caldeira à Sky Sports. “Loïc était un gardien talentueux. Après, on s’est rendu compte que Benoit avait aussi un talent énorme. En fait, c’était le joueur le plus talentueux de cette génération monégasque.”

Venant de Caldeira, c’est vraiment un éloge. Le Portugais a travaillé avec certains des meilleurs. “Dans la génération d’avant, on avait Kylian Mbappe, qui était incroyable”, ajoute-t-il. “Mais dans cette génération, il était évident que Benoit avait le plus de potentiel.”

C’était son mélange de compétences. “Non seulement il est très grand, ce qui est important pour le rôle, mais c’est la qualité de son pied gauche. Cette capacité technique, d’un point de vue passager, était là à 17 ans. Quand nous avons eu la chance de commencer à travailler avec lui pour la première équipe, nous l’avons fait.”

Cela est venu plus tard, Badiashile faisant d’énormes progrès lors du deuxième passage de Jardim et Caldeira au club. Mais c’est en leur absence, sous Thierry Henry, que le défenseur a fait ses débuts. Joao Tralhao a été l’assistant d’Henry pendant ces trois mois tumultueux.

“Quand nous sommes arrivés à Monaco, il n’avait que 17 ans, si jeune”, raconte Tralhao Sports du ciel. “Mais quand Thierry l’a vu, il a été tellement impressionné parce qu’il ne semblait pas n’avoir que 17 ans en termes de maturité, en termes de connaissance du jeu. C’était un très bon joueur.

“Bien sûr, nous savions qu’il avait du potentiel avant de l’avoir rencontré correctement. Mais lorsque nous avons eu ces premières conversations avec lui, commencé à l’entraîner directement, il a été très facile pour Thierry de prendre la décision de le jouer – et il a joué dans la Ligue des champions.”

Image:

Badiashile affronte Antoine Griezmann de l’Atletico Madrid en 2018





Badiashile a fait ses débuts européens à l’Atletico Madrid en novembre 2018. Ses débuts professionnels avaient eu lieu deux semaines plus tôt – lors d’une défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Neymar et Kylian Mbappé ont joué. Edinson Cavani a réussi un triplé.

“C’était vraiment difficile pour lui mais l’une des choses qui nous a le plus impressionnés, et Thierry en a parlé, et notre directeur sportif Michael Emenalo le connaissait très bien aussi, c’est qu’il n’était pas déconcerté. C’était un garçon très concentré, très concentré sur ses tâches.

Image:

Badiashile a suivi les traces de Kylian Mbappe à Monaco





“En termes de personnalité, il est très froid. Il ne tremble pas s’il joue contre Mbappe ou Neymar, si le stade est vide ou plein. C’est un garçon très équilibré. Son caractère est exceptionnel. Il se concentre sur ce qu’il doit faire pour jouer, c’est l’une de ses meilleures qualités.

“Il a cette maturité et ce contrôle émotionnel. Cela a beaucoup impressionné Thierry et il n’a pas hésité à le jouer. Certains l’ont remis en question. Il avait 17 ans et le défenseur central est un poste qui nécessite une certaine expérience. Maintenant, nous pouvons dire que Thierry avait raison. parier sur lui.”

Image:

Badiashile était imperturbable même face à des joueurs comme Neymar





Non pas qu’Henry soit allé doucement avec le jeune. Les médias sociaux étaient en effervescence lorsque des images ont émergé d’une conférence de presse au cours de laquelle Badiashile a négligé de ranger sa chaise sous le siège lors de son départ. Cela a bloqué le chemin de son entraîneur. La réprimande silencieuse d’Henry est devenue virale.

“Cette vidéo a provoqué une tempête dans les médias”, s’amuse Tralhao. “C’était un épisode mais nous voulions créer des règles pour l’équipe. Thierry était toujours strict sur la discipline et Badiashile savait que l’entraîneur avait raison. Il était très humble. Et il ne l’a plus jamais fait !”

Henry est parti peu après. Ce qui était une opportunité pour Badiashile était une période difficile pour Monaco. Cette première saison a apporté huit défaites en 21 apparitions avant son 18e anniversaire. C’était un examen approfondi, mais c’était aussi le catalyseur de la croissance.

Lorsque Jardim et son staff ont été reconduits, Caldeira est revenu pour trouver un joueur transformé. “On a vu un autre Benoit”, se souvient-il. “Il avait progressé et à partir de ce moment-là, il a commencé la plupart des matchs pour nous. Au cours des six mois suivants, il a beaucoup plus progressé.”

Image:

Heatmap du positionnement de Badiashile dans sa carrière en Ligue des champions





Badiashile était le plus jeune défenseur d’Europe à commencer un match de Ligue des champions cette saison-là, donc la courbe d’apprentissage était raide. “Je me souviens que le principal problème que nous avons dû résoudre entre moi et Benoit était le marquage d’homme à homme sur coups arrêtés”, explique Caldeira.

“Ce n’est pas une compétence facile pour n’importe quel défenseur car cela demande une grande concentration pour ne pas perdre le contact et pour maintenir ce sens de la trajectoire du ballon. Nous avons beaucoup travaillé sur ce moment particulier du jeu car cela peut être un moment décisif.

“Ce n’était pas facile pour nous d’attendre de Benoit qu’il continue à travailler et qu’il reste concentré juste après une séance d’entraînement intense, mais il a toujours eu la bonne attitude. Il a toujours écouté et il a toujours appris, en assimilant les informations. Il voulait améliorer son compétences.

“Il a également travaillé dur pour améliorer son marquage d’homme dans les duels. Il avait les attributs physiques mais n’était pas à l’aise avec la confrontation. Kamil Glik était le contraire. Il était tellement agressif et un modèle important. Benoit a énormément progressé.”

Cela valait la peine de persister car Badiashile a des qualités que les autres n’ont pas. Il y a un changement de ton lorsqu’on parle de sa distribution. Même les entraîneurs expérimentés savent qu’il est différent. Ces longues passes diagonales attirent l’attention. Mais c’est plus que ça.

“Ce n’est pas seulement la diagonale parce que ce n’est pas si rare”, explique Caldeira.

“C’est la capacité à jouer entre les lignes, dans les petits écarts, à trouver l’espace pour les passes. Ce n’est pas facile de trouver un pied gauche avec ce genre de capacité. Il a pu progresser avec le ballon, trouver le timing avec la passe, assumer la responsabilité de construire la pièce à un si jeune âge.

“Il pouvait le faire avec une bonne intensité aussi. Beaucoup de joueurs jouent la passe si fort qu’il n’est pas facile de la contrôler. Avec Benoit, le ballon quitte son pied avec la bonne vitesse et la bonne direction. C’est très inhabituel. Et sa prise de décision était déjà bonne à 17 ans. Il était différent.”

Tralhao fait une observation similaire. “Les défenseurs du pied gauche avec cette capacité ne sont pas faciles à trouver”, convient-il.

“Il peut construire le jeu facilement avec ce pied gauche. Il n’a aucun problème à construire sous pression car il prend de très bonnes décisions avec le ballon à ses pieds, reliant le jeu pour son équipe. Nous avions l’habitude de les appeler des passes de création. Ces passes cassent facilement les lignes.”

Ses anciens entraîneurs ont suivi ses progrès depuis et ils sont encore plus confiants dans ses capacités maintenant. Caldeira a travaillé pour la dernière fois avec Badiashile en 2020 mais est un visiteur régulier à Monaco. “C’est l’une de mes équipes préférées, donc je suis toujours ses matchs”, dit-il.

“J’ai vu son amélioration continue à la fois technique et tactique. Même d’un point de vue physique, je pense qu’il s’est amélioré ces dernières années. Il a beaucoup joué avec Guillermo Maripan et Axel Disasi, des modèles importants, et il peut même développer Suite.

“Nous jouions en 3-5-2 comme système principal à Monaco et, à ce moment-là, Benoit était plus à l’aise dans une ligne défensive à trois car les espaces entre chaque joueur étaient plus petits donc il était plus facile pour un jeune joueur de comprendre quand et où déménager.

“Depuis lors, il a montré une maîtrise accrue de la défense à deux ou à trois. Ce n’est pas un problème pour lui. Il est également rapide à couvrir l’espace derrière, donc une stratégie de presse élevée ne présente aucun risque avec Benoit. Il peut bien faire dans une grosse équipe qui contrôle les matchs.

“Chelsea sera fantastique pour lui car il a l’opportunité de jouer avec Thiago Silva et il s’améliorera encore plus dans cet environnement. Le stress d’un défenseur de Premier League est plus élevé, mais ce sera le stimulant pour plus de progression.

“Je suis sûr qu’il réussira. Il a l’expérience. Il est prêt.”

L’expert français du football Jonathan Johnson discute du défenseur Benoit Badiashile



Les frais apporteront des attentes, même s’il faut rappeler que Badiashile a deux ans de moins que Trevor Chalobah. Mais on a confiance qu’il s’agit d’un joueur – et d’une personne – prêt à les rencontrer. De l’avis de Tralhao, il pourrait difficilement être plus prêt.

“Je pense qu’il était préparé pour cela il y a deux ans. Jouer dans une ligue aussi exigeante, probablement la meilleure du monde, vous avez besoin de qualité et d’expérience. Il a cela et il sera l’un des joueurs les plus importants de Chelsea dans les années à venir. ans.

“Il va dans l’un des plus grands clubs du monde et un défenseur là-bas a besoin de certaines qualités. Mais Badiashile est excellent. Il est très fort dans les airs et dans les duels. Il peut lire le jeu parce qu’il est intelligent. C’est un très bon défenseur au sol et dans les airs.

“Je ne doute pas qu’il réussira en Premier League.

“Il est le défenseur complet.”