Le shérif du comté de Wayne Benny Napoleon, un homme qui a consacré des décennies au service public et est devenu un nom familier pour les Detroiters du métro, est décédé jeudi soir à la suite d’un combat d’un mois avec COVID-19.

Napoléon était avec sa famille lorsqu’il est mort à l’hôpital Henry Ford, a déclaré sa fille Tiffani Jackson. Il avait 65 ans.

Dans un message texte alors qu’elle était encore à l’hôpital, elle a remercié la communauté pour ses prières et leur a demandé de continuer.

Alors que les habitants du comté de Wayne pensent à son père, elle leur a également demandé de tourner leurs souvenirs vers son dévouement.

«Souvenez-vous de sa générosité, de son intégrité et de sa fidélité en tant que fonctionnaire depuis plus de 45 ans», a-t-elle déclaré. «Rappelez-vous combien il était gentil avec tous ceux avec qui il était entré en contact et combien il aimait sa famille.

Des souvenirs de son service ont afflué des fonctionnaires après l’annonce de sa mort.

La gouverneure Gretchen Whitmer, dans un message sur Twitter, s’est souvenue de son «cher ami».

«L’amour du shérif Napoléon pour les gens qu’il servait a été rendu à plusieurs reprises», a-t-elle déclaré. « Son rire rapide, son partenariat enthousiaste et ses conseils francs sont ce qui me manquera le plus. Sharon, Tiffani et toute sa famille sont dans mes prières. »

Napoléon était « l’un des plus grands fonctionnaires de notre ville », a déclaré le maire Mike Duggan dans un communiqué.

Il a été choqué par la nouvelle, a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas penser à un dirigeant de cette ville qui ait été plus aimé et admiré que Benny », a-t-il déclaré. « Il est né dans la ville, a servi notre communauté avec courage toute sa vie d’adulte et a aimé Detroit autant que quiconque que j’ai connu. »

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, pourrait compter sur Napoléon pour son soutien et sa contribution, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ils ont travaillé ensemble « fiévreusement » pour obtenir des équipements de protection individuelle pour ses adjoints au printemps, a-t-elle dit.

«Benny avait encore tellement de vie à vivre; notre communauté a une fois de plus perdu quelqu’un de plus grand que la vie à cause de cette pandémie vicieuse», a-t-elle déclaré. «Mon cœur va à la famille de Benny. Ce fut un honneur et un privilège de l’appeler mon shérif.

Le procureur du comté de Wayne, Kym Worthy, dans un communiqué, a déclaré qu’il était difficile d’imaginer un monde sans Napoléon.

«Il était un responsable de l’application de la loi aimé, emblématique et respecté», a-t-elle déclaré. « Il était progressiste et il était de la vieille école. Il était dur et il avait un cœur en or. Mais surtout, c’était un ami et un collègue sincère, attentionné et fidèle. Il me manquera pour toujours. »

Napoléon était, en effet, une «figure emblématique» et un grand ami qui a servi courageusement, a déclaré Alisha Bell, présidente de la commission du comté de Wayne, dans un communiqué.

«Les habitants du comté de Wayne ont subi une terrible perte avec le décès ce soir du shérif Benny Napoléon», a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard: «Chef Napoléon, vous nous manquerez, mais jamais oublié.»

Napoléon a annoncé qu’il était positif au COVID-19 le 19 novembre. Il avait passé un test le 13 novembre et avait été testé négatif, mais a ensuite passé un autre test le 17 novembre.

«En ce moment, j’ai un léger mal de tête et de légers frissons», a déclaré Napoléon lors de l’annonce.

Le lendemain, Jackson a déclaré que ses symptômes avaient progressé et qu’il avait été admis à l’hôpital. Les médecins ont placé Napoléon sur un ventilateur le 27 novembre, a déclaré Jackson.

Pas plus tard que le 13 décembre, la famille avait posté sur la page Facebook du shérif en disant qu’il s’améliorait.

Le bureau du shérif du comté de Wayne avait déjà subi de graves pertes à cause de la pandémie, qui a tué un commandant et deux adjoints et infecté d’autres.

Les services de police du métro de Detroit et du pays ont eu du mal à garder le nouveau coronavirus qui en tue certains et en laisse d’autres sans aucun symptôme d’infection des agents et des chefs de service. Il est impossible pour les premiers intervenants de rester à l’écart des contacts humains et d’interagir les uns avec les autres, c’est pourquoi les plans fédéraux prévoient que les premiers intervenants reçoivent des doses pendant la phase 1 de la distribution des vaccins.

Le frère de Benny Napoleon, le chef de la police de Highland Park, Hilton Napoleon, a passé 71 jours à l’hôpital avec le COVID-19 avant de vaincre la maladie en mai. Le chef de la police de Detroit, James Craig, a eu le COVID-19 en mai et le shérif du comté de Macomb, Anthony Wickersham, a contracté le virus en novembre.

Napoléon a été nommé shérif du comté de Wayne après que le poste soit devenu vacant en 2009. Il a été élu pour rester en poste en 2012 et a été réélu tous les quatre ans depuis, le plus récemment en 2020. Il a passé la majeure partie de sa carrière au service de police de Detroit. , a commencé en 1975 et a gravi les échelons jusqu’au poste de chef de la police, prenant le poste en 1998. Il a pris sa retraite de DPD en 2001 et est devenu directeur adjoint du comté de Wayne en 2004.

Napoléon s’est présenté à la mairie en 2013, perdant contre l’actuel maire, Mike Duggan, d’environ 10 points de pourcentage.

Napoléon, le fils d’un ministre, était un étudiant des écoles publiques de Detroit, diplômé de Cass Technical High School, obtenant plus tard son baccalauréat du Mercy College de Detroit et son doctorat de la Michigan State University.

Napoléon, au cours de son mandat de shérif, a étendu le programme de surveillance électronique du comté à plus de 500 participants par jour, ce qui, selon le bureau du shérif, a généré environ 22 millions de dollars d’économies. Il a également réduit le nombre de détenus quotidiens en utilisant d’autres options d’incarcération.

Lorsque le maire de l’époque, Dennis Archer, a nommé le chef de la police de Napoléon en 1998, Napoléon a combattu les larmes lors d’un discours et a souligné ses liens locaux, selon un rapport de Free Press de l’époque.

Il a promis de se concentrer sur les relations communautaires et de réduire les temps de réponse de la police.

« Les gens que je connais et que j’aime vivent dans cette ville et pour résoudre les problèmes quotidiens des Detroiters, il faut un chef de police au quotidien », a déclaré Napoléon lors de son discours de nomination.

La carrière de Napoléon en tant que politicien n’a pas été sans controverse. Il a atterri dans l’eau chaude en 2014 pour avoir dépensé plus de 18 000 dollars en fonds du comté en dépenses liées à la campagne.

Et juste après que Napoléon ait remporté la primaire 2020 du shérif, le Detroit Metro Times a publié un rapport cinglant sur son utilisation des fonds de campagne.

Au cours des six dernières années, Napoléon a dépensé « des centaines de milliers de dollars de son compte de campagne pour des restaurants haut de gamme, des vols, des séjours à l’hôtel, des sorties de golf, des taxis, de la décoration intérieure, des billets de sport et de concert, et même un salon de massage à Sacramento, en Californie et un club de strip-tease à Chicago », selon l’article du Metro Times basé sur un examen de centaines de pages de dossiers de financement de campagne.

Tout au long de 2020, son attention s’était portée sur le coronavirus, avant même que sa propre famille ne voie la maladie.

Parlant lui-même du virus en mars, suite au décès de la prison Cmdr. Donafay Collins, il a exprimé sa fierté que son personnel continue de se mettre en danger au milieu du virus.

«C’était comme si quelqu’un avait mis une enclume autour de mon cou et l’a laissé tomber», a déclaré Napoléon à propos de la mort de Collins. « Et je me sens très lourd depuis que tout cela s’est passé parce que je sais que ce n’est pas la dernière. »

Dans une interview accordée le 15 octobre à la presse libre, Napoléon a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient s’opposer au port de masques en public.

Il l’a qualifié d ‘«indéfendable», et a également contesté la politisation de la question, affirmant que si le gouvernement peut arrêter de fumer dans les restaurants et forcer les gens à porter la ceinture de sécurité, il peut obliger les gens à porter des masques.

Il n’y a rien dans la Constitution pour empêcher cela, a-t-il dit, et c’est pour protéger les autres.

Napoléon avait déjà vu de près le danger de la maladie dans le cas de son frère.

«Nous pensions l’avoir perdu», a déclaré Napoléon. «Il est resté 72 jours à l’hôpital. Il a été sous respirateur pendant 36 jours. Il est sorti, il ne pouvait pas marcher. Il était assez mal en point mais étonnamment, c’est un dur à cuire. Il marche maintenant huit kilomètres par jour.

Son frère n’était pas non plus le seul membre de la famille à souffrir.

«C’est pourquoi je ne comprends pas les gens qui ne le prennent pas au sérieux parce que cela affecte différentes personnes différemment», a-t-il déclaré. «J’ai une nièce qui en avait et elle ne savait même pas qu’elle l’avait jusqu’à ce qu’elle passe le test d’anticorps. Elle n’en était absolument pas affectée.

« Mais nous sommes passés d’un extrême à l’autre. J’ai un oncle et cinq cousins ​​qui en sont morts. J’ai perdu un commandant et un caporal. Donc, quand je vous dis que ça a frappé très fort, ça a frappé très fort. »

Lors d’une veillée de prière au siège du bureau du shérif du comté de Wayne sur Woodward Avenue à Detroit pendant sa maladie, le sous-shérif du comté de Wayne, Daniel Pfannes, a déclaré à la section locale 4 (WDIV-TV) que Napoléon « était un homme qui prenait toutes les précautions possibles et qu’il (le virus) l’a encore trouvé. Nous devons être très prudents. «

Le bureau du shérif du comté de Wayne a adressé des questions des médias à la famille jeudi soir.

Napoléon laisse dans le deuil sa fille, Tiffani Jackson, sa mère de 84 ans et ses quatre frères et sœurs.