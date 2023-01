Benny Dayal dénonce les compagnies aériennes indiennes pour mauvaise manipulation des instruments de musique, d’autres artistes sont d’accord

Plusieurs cas de compagnies aériennes malmenant les bagages des clients ont été révélés ces derniers temps avec plusieurs vidéos soutenant les allégations de services inappropriés. Alors que de nombreux passagers ont exprimé leur déception face au personnel des compagnies aériennes pour la mauvaise gestion de leurs effets personnels, le célèbre chanteur Benny Dayal a également fait part de son inquiétude quant au fait que les compagnies aériennes ne paient “aucun soin” aux instruments des musiciens qui jouent un rôle très important dans leur carrière. Il a critiqué les compagnies aériennes indiennes après que le chanteur soufi Bismil ait diffusé une vidéo de l’équipe de manutention des bagages d’IndiGo jetant ses instruments de musique dans une cargaison même après avoir payé des frais supplémentaires pour s’en occuper.

Bismil est allé sur Instagram pour partager son mécontentement et a écrit : « C’est ainsi qu’IndiGo traite nos instruments. Les instruments sont la chose la plus précieuse pour tout artiste et c’est vraiment triste de voir comment IndiGo les jette comme des ordures. Nous leur avons littéralement dit de traiter les instruments avec soin et avons payé 30 000 supplémentaires pour nos bagages supplémentaires. Tous mes collègues artistes, soyez très prudents lorsque vous confiez vos sacs à IndiGo. C’est très décevant.

Suite à cela, le chanteur de lecture Benny Dayal a également fait une «humble demande» aux compagnies aériennes à travers le pays pour former leur personnel au sol et leurs bagagistes à gérer correctement les instruments qui alimentent un musicien. Dans sa bobine Instagram, l’artiste de 38 ans a appelé les principales compagnies aériennes indiennes et a déclaré: «Un message simple à toutes les compagnies aériennes en Inde. Les musiciens travaillent très dur pour gagner de l’argent et cela dépend de la façon dont vous manipulez leurs instruments lorsqu’ils voyagent pour des concerts et des spectacles à travers le pays. Indigo, Vistara, Air India, SpiceJet, vous n’avez aucun souci ni souci pour l’instrument d’un musicien. Il a en outre expliqué comment voyager à travers Vistara l’avait amené à perdre les sacs qui ne lui avaient pas encore été rendus. Dayal a même critiqué les voies respiratoires pour avoir montré une “responsabilité zéro” pour leurs actions.

Le chanteur-compositeur indien Raghu Dixit s’est également joint à la conversation et a révélé comment il avait proposé aux compagnies aériennes IndiGo de le laisser diriger un atelier spécial pour gérer le personnel et leur apprendre à prendre soin des instruments de musique. Cependant, il n’a pas encore eu de nouvelles du transporteur aérien. Son tweet disait: «J’avais même proposé à l’ex-PDG d’IndiGo que je serais ravi d’organiser des ateliers pour le personnel de manutention sur la façon de prendre soin des instruments. Rien ne s’est vraiment passé sur ce front. Je suis sûr que tous les musiciens de toutes les villes de l’Inde ne verront pas d’inconvénient à éduquer le personnel de la compagnie aérienne.

J’avais même proposé à l’ex-PDG de @IndiGo6E que je serais désireux de prendre des ateliers pour le personnel de manutention comment prendre soin des instruments. Rien ne s’est vraiment passé sur ce front. Je suis sûr que tous les musiciens de toutes les villes de l’Inde ne verront pas d’inconvénient à éduquer le personnel de la compagnie aérienne. — Raghu Dixit (@Raghu_Dixit) 31 décembre 2022

Il est grand temps que les compagnies aériennes commencent à prêter attention aux préoccupations de leurs clients et à bien les traiter.

