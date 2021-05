Bennifer est-il de retour? Jennifer Lopez, chronologie de la relation Ben Affleck

Bennifer est-il de retour?

Avant que Jennifer Lopez ne soit fiancée à Alex Rodriguez et avant que Ben Affleck ne soit marié à Jennifer Garner, Lopez et Affleck formaient un super couple de tabloïd.

Connus simplement sous le nom de «Bennifer», Lopez et Affleck ont ​​pris d’assaut la culture pop après avoir commencé à sortir ensemble au début des années 2000. Le couple de pouvoir hollywoodien – qui a joué ensemble dans « Gigli » en 2003 et « Jersey Girl » en 2004 – s’est fiancé en novembre 2002 (vous vous souvenez de sa bague de fiançailles rose?). Mais il n’y a pas toujours de bonheur pour toujours, même à Hollywood. Lopez et Affleck ont ​​mis fin à leur engagement en 2004.

Alors pourquoi « Bennifer » est-il à la mode plus de 17 ans plus tard? Lopez et Affleck ont ​​déclenché des rumeurs de réconciliation et ont envoyé Twitter dans une frénésie après que le couple ait été repéré ensemble à plusieurs reprises juste après la séparation de Lopez de Rodriguez en avril.

Sur des photos obtenues par Daily Mail, Lopez et Affleck ont ​​été vus conduisant ensemble dans une voiture dans le Montana pendant le week-end de la fête des mères. Le couple a également assisté au concert Vax Live à Los Angeles la semaine dernière, bien qu’ils soient apparus séparément.

USA TODAY a contacté les représentants de Lopez et Affleck pour obtenir leurs commentaires.

En l’honneur de l’éventuelle réconciliation, nous revenons sur leur relation.

Comment tout a commencé

Lopez et Affleck se sont rencontrés pour la première fois en 2002 sur le plateau de la comédie romantique « Gigli », alors que Lopez était toujours mariée à son deuxième mari, le danseur Cris Judd. Bien que le film ait terriblement bombardé au box-office, des étincelles volaient définitivement entre Lopez et Affleck. Le couple a rendu public leur relation peu de temps après le divorce de Lopez avec Judd.

La star de « Hustlers » a dit à People que lorsqu’elle a rencontré Affleck, « je me sentais comme … ‘D’accord, c’est ça.' »

Bennifer est né

Affleck et Lopez se sont engagés dans une relation de haut niveau qui a attiré une large couverture médiatique. Le couple a été surnommé «Bennifer», la combinaison légendaire des prénoms d’Affleck et de Lopez qui a lancé la tendance du portemanteau à un nom et à la culture pop (pensez à «Brangelina» et «Kimye»).

« Nous n’avons pas essayé d’avoir une relation publique », a déclaré Lopez à People en 2016. « Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds, et c’était comme » Oh mon Dieu « . C’était juste beaucoup de pression. «

Lopez a abordé la frénésie des paparazzis et l’invasion de la vie privée dans son clip de 2002 « Jenny from the Block », qui comprenait une apparition mémorable de son beau acteur, Affleck. Le clip vidéo présentait des images de caméras de surveillance et des plans de paparazzi du couple à la maison, des restaurants, une station-service et même se prélasser sur des yachts.

Chatouillé Pink… et fiancé!

Lopez a confirmé ses fiançailles à Affleck lors d’une interview de novembre 2002 avec Diane Sawyer. Elle a fièrement montré sa bague de fiançailles rose, qu’elle appelait «la chose la plus magnifique que j’aie jamais vue».

« Je le regarde toujours et je m’émerveille un peu », a déclaré Lopez à propos de sa bague lors de l’interview. « Il est comme, ‘Je voulais juste que vous ayez quelque chose que personne d’autre n’aurait.' »

Elle a dit que la proposition était « traditionnelle, mais aussi d’une manière très spectaculaire, comme Ben le ferait bien sûr… c’était très, très beau. »

Lopez a jailli de son fiancé « brillamment intelligent, aimant, charmant, affectueux », disant qu’ils avaient tous les deux eu « le même genre d’éducation. » Elle a ajouté: « Ma mère aime Ben. »

Pieds froids?

Bien que Lopez chante: « Mon amour ne coûte rien », cela a coûté le il couple une chose: la vie privée. Lopez et Affleck devaient se marier en septembre 2003, mais ils ont reporté leurs noces à cause de «l’attention médiatique excessive entourant notre mariage».

«Lorsque nous nous sommes retrouvés à envisager sérieusement d’embaucher trois« épouses leurres »distinctes à trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas», a déclaré le couple dans un communiqué conjoint à l’époque.

La déclaration a continué: «Nous avons commencé à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pouvait être compromis. Nous avons estimé que ce qui aurait dû être un jour joyeux et sacré pouvait être gâté pour nous, nos familles et nos amis. «

Rupture de Bennifer

Le couple s’est officiellement séparé en janvier 2004.

À l’époque, le représentant de Lopez a déclaré: « Jennifer Lopez a mis fin à ses fiançailles avec Ben Affleck. En cette période difficile, nous vous demandons de respecter sa vie privée. »

Tous deux ont attribué la disparition de leur relation à toute l’attention médiatique.

En 2008, Affleck a déclaré que lui et Lopez étaient « trop ​​accessibles » au cours de leur relation très médiatisée: « Je pense que Jen et moi avons commis une erreur en ce que nous sommes tombés amoureux, nous étions excités et peut-être trop accessibles. Je ne pense pas non plus. d’entre nous ont anticipé le degré auquel il prendrait un monde qui lui est propre. «

En 2014, Lopez a qualifié sa séparation d’Affleck de «mon premier grand chagrin». En 2015, elle a déclaré que « le pire, probablement le point le plus bas était toute l’ère » Gigli « . »

« C’était un film très mal évalué. J’étais dans une relation très médiatisée à l’époque qui s’est effondrée d’une très mauvaise manière, et donc le genre de mélange de ces deux choses et la presse tabloïd venait juste de voir le jour au J’étais comme un enfant de l’affiche pour ce moment. J’étais dans les tabloïds toutes les deux semaines pour raconter comment ma vie s’effondrait. C’était une période difficile », a-t-elle déclaré au HuffPost Live. Mais Lopez a ajouté qu’elle «recommencerait… même la partie relationnelle».

Suite: Jennifer Lopez en rupture avec Ben Affleck

Passer à autre chose

Lopez a ensuite épousé le chanteur Marc Anthony en 2004 et a accueilli les jumeaux Max et Emme (maintenant âgés de 13 ans) en 2008. Le couple a divorcé en 2014.

Affleck a épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005 et les deux ont divorcé en 2018. Ils partagent trois enfants: filles Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et son fils Samuel, 9 ans.

Lopez s’est fiancé à la star du baseball Alex Rodriguez en mars 2019. Le couple devait se marier en Italie en juin 2020 avant que la pandémie de coronavirus ne frappe mi-mars. Ils ont par la suite annulé leurs fiançailles en avril après avoir «réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et qu’ils ont hâte de le rester».

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez l’appelle officiellement après avoir annulé leur annonce de rupture

En bons termes

Malgré leur rupture, la paire est restée amicale. Le mois dernier, la couverture de mai de Lopez du magazine InStyle comprenait les éloges d’Affleck.

Affleck a déclaré: « Je pensais que j’avais une bonne éthique de travail, mais j’étais complètement émerveillée et époustouflée par ce qu’elle s’était engagée à faire jour après jour, le sérieux avec lequel elle prenait son travail, la façon calme et dévouée dont elle était partie sur l’accomplissement de ses objectifs, et ensuite comment elle reviendrait et redoublerait d’efforts. «

Il a poursuivi: «Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce secteur. Elle a un grand talent, mais elle a également travaillé très dur pour son succès, et je suis tellement heureux pour elle que elle semble, enfin, obtenir le crédit qu’elle mérite. «

«Elle est l’original!»: Les ex de Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ben Affleck font l’éloge de la carrière

En plus de louer son talent, Affleck a également souligné son apparente incapacité à vieillir.

« Où gardez-vous la fontaine de jouvence? » il a plaisanté. «Pourquoi as-tu la même apparence qu’en 2003 et on dirait que je suis dans la quarantaine… au mieux?

Le sentiment était réciproque. Lopez a répondu: « Ben est drôle! Il a toujours l’air bien aussi. »