Bennifer 2.0 est devenu le chemin semé d’embûches de Jennifer Lopez et Ben Affleck

C’est la plus grande histoire d’amour trop racontée – et il fait déjà froid.

Mais ne pleurez pas non plus pour Jennifer Lopez, ni pour Ben Affleck, même s’ils vivraient séparés après leurs retrouvailles très médiatisées en 2021 et leurs deux mariages spectaculaires en 2022.

Sans parler de l’album extravagant de J. Lo, du film musical d’une heure qu’elle a autofinancé pour 20 millions de dollars et du documentaire qui l’accompagne sur son grand amour pour Ben, le tout sorti il ​​y a quelques mois à peine.

Des proches de Lopez ont déclaré au Post que les deux « prenaient du temps séparément », tandis que le magazine People a cité cette semaine une source affirmant que le mariage « n’était pas au meilleur endroit pour le moment ».

Bennifer 2.0 est peut-être sous assistance respiratoire, mais des sources qui les connaissent disent qu’il n’y a pas de méchant ni de victime ici – juste deux grands egos en conflit qui ne se soucient peut-être même pas des gros titres qui suggèrent que la fin est proche.

Après un hommage multimédia en trois parties à son amour pour Ben Affleck, le mariage de Jennifer Lopez semble être sur un terrain fragile alors que les deux « prennent du temps séparément ». Will Heath/NBC

Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de la première en février de « This is Me…Now », un « film musical » de 60 minutes qu’elle a elle-même financé. Cela faisait partie d’un projet en trois volets comprenant un album et un documentaire (financé par la société Affleck.) FilmMagie

« Ils ont cette incroyable qualité de Donald Trump, tous les deux, de n’avoir aucune honte », a déclaré au Post un initié d’Hollywood qui a travaillé avec Lopez. « Je me cacherais sous le tapis à ce moment-là, mais ils sont tous les deux dehors – séparément – ​​souriants et souriants et nous font deviner. Ils pourraient clarifier cela avec une simple déclaration, mais ils ne le font pas. Ne vous sentez pas désolé pour eux. Elle adore ça, et ce que les gens ne réalisent pas, c’est que Ben l’aime davantage.

Mais d’autres sources proches de Lopez disent qu’elle n’aime pas ça et qu’elle est vraiment bouleversée – en particulier à l’idée d’être interprétée comme un méchant qui veut être sous les projecteurs à tout prix, tandis qu’Affleck est décrit comme timide en matière de publicité et dépassé par l’examen minutieux des médias. en épousant une diva.

En fait, selon un initié de l’industrie, Affleck la jette sous le bus à la suite du battage médiatique entourant le film musical de Lopez sur sa recherche de l’amour de toute une vie, « C’est moi maintenant… Une histoire d’amour», l’album qui l’accompagne « This is Me… Now » et le documentaire « The Greatest Love Story Never Told ».

Lopez lors d’un événement promotionnel pour son nouveau film, « Atlas », à Mexico. Là-bas, elle a réprimandé un intervieweur pour avoir posé des questions sur sa rumeur de séparation d’avec Affleck. Zuma / SplashNews.com

L’initié souligne que Affleck entreprise Équité des artistesqu’il a cofondé et dirige avec son collaborateur de longue date Matt Damon, a produit et financé « La plus grande histoire d’amour jamais racontée ».

« Affleck était de l’autre côté chaque élément de production – y compris le montage », a déclaré l’initié de l’industrie à propos du film, ainsi que des négociations pour le vendre à Amazon. « Dès la sortie du documentaire, c’est à ce moment-là que la haine et la négativité envers Jennifer sont devenues monnaie courante. »

« Elle a été déchirée. On lui reproche d’avoir exposé leur vie privée. Les gens l’ont traitée de narcissique et ont dit à quel point c’était embarrassant pour Ben ; mais à aucun moment il n’a pris la défense de sa femme et n’a dit : ‘En fait, c’est mon idée et ma société qui ont réalisé ce documentaire.’

Affleck et Lopez, vus en route vers SoHo House plus tôt ce mois-ci. TheCelebrityfinder/MEGA

Lopez a brusquement fait taire un intervieweur qui l’avait interrogée sur les rumeurs de séparation d’Affleck lors de la tournée mexicaine pour « Atlas » la semaine dernière, en disant « Vous devriez savoir mieux que ça. »

Les gens ont commencé à remarquer plus tôt ce mois-ci que le couple – qui avait notoirement débranché leur mariage de 2003 trois jours avant – n’avait pas été vu en public ensemble depuis le 30 mars.

Affleck a ensuite été vu aller et venir d’une nouvelle location à Brentwood, près de la maison de son ex-femme, Jennifer Garner, et de leurs trois enfants, tandis que Lopez restait seul dans leur manoir de 60 millions de dollars à Beverly Hills.

Le duo a passé deux ans à chercher la maison que J. Lo s’est montrée à ses 253 millions de followers sur Instagram en grande pompe l’automne dernier.

Lopez a assisté en solo au Met Gala plus tôt ce mois-ci. Le mot officiel était qu’Affleck était trop occupé à filmer « The Accountant 2 » à Los Angeles pour y assister. Getty Images

L’acteur, qui tourne actuellement la suite de son film de 2016, « The Accountant », a été vu au moins une fois sans son alliance.

Garner, la fidèle ex-femme qui était là pour ramasser les morceaux après les chutes passées d’Affleck, le conduisant même en cure de désintoxication après une intervention en 2018, a été aperçue en train de visiter ses nouvelles fouilles.

« Ben est un homme profondément blessé qui attire les femmes qui veulent le soigner, et il leur donne juste assez d’espoir pour penser que cela sera possible », a déclaré une source au Post. « Alerte spoiler : ce n’est pas le cas. Personne n’a essayé plus fort ou plus longtemps que Garner. J. Lo vient d’apprendre la même leçon plus rapidement.

Des sources proches d’Affleck et de Lopez diront seulement que le couple prend du temps séparément, et personne n’a encore entendu le mot « divorce ».

Ils disent également que l’alliance d’Affleck était de temps en temps parce qu’il filmait.

Lopez a annulé plusieurs dates de sa prochaine tournée, qui débutera en juin, et l’a rebaptisée tournée des plus grands succès. Daniele Venturelli/Getty Images pour Luisaviaroma

Pendant ce temps, Lopez s’est rendue en solo au Met Gala du 6 mai où elle portait une robe Schiaparelli Haute Couture chatoyante de style sirène et dégoulinait de plus de 100 carats de diamants Tiffany & Co.

Des sources ajoutent que l’absence d’Affleck lors des récentes apparitions de Lopez sur le tapis rouge à Los Angeles et au Mexique pour promouvoir son nouveau film Netflix, « Atlas », était attendue parce que le tournage de « The Accountant » a été si intense qu’il n’a apparemment pas non plus pu assister à son la remise des diplômes d’études secondaires de ma fille Violet ce mois-ci.

Mais les initiés de Lopez disent qu’Affleck aurait vraiment dû être à ses côtés lorsqu’elle animait le Met Gala.

Les stars se sont rencontrées pour la première fois sur le tournage de « Gigli » en 2002. PA

Affleck et Lopez à la première de « Gigli » en 2003 alors qu’ils étaient fiancés. Le mariage a finalement été annulé. FilmMagie

« C’est une question de respect », a déclaré au Post une source qui connaît bien Lopez. « Il n’y a aucune excuse pour ne pas être là, sauf si vous êtes en prison ou si vous essayez de faire exploser votre vie. »

En mars, après l’échec de son nouvel album – tombant du palmarès Billboard 200 une semaine après son entrée à la 38e place, son pire début – Lopez annulé plusieurs concerts de son prochain « This Is Me…Now ». tournée avant de la renommer comme une tournée des plus grands succès.

Les prix des billets sur place pour la tournée sont aussi bas que 49 $ à certains arrêts et de nombreux sièges restent, selon le site Web Ticketmaster.

Affleck, ont déclaré des sources à Page Six, se réveille peut-être d’un « rêve de fièvre » qui l’a réuni avec Lopez. Image large/Shutterstock

«Cela ressemble à un désastre», a déclaré au Post un organisateur de concerts chevronné.

Mais d’autres disent que Lopez peut gérer sa carrière ; c’est son choix d’hommes qui pose problème.

Affleck est son quatrième mari.

Lopez était auparavant mariée au serveur cubain Ojani Noa (1997-1998), au danseur suppléant Cris Judd (2001-2003) et à la superstar de la musique latine Marc Anthony (2004-2014), avec qui elle a des jumeaux de 16 ans, Emme et Max. .

Elle était fiancée à la star du baseball Alex Rodriguez avant leur séparation en 2021 et elle a retrouvé Affleck.

Affleck et Lopez lors de leur mariage en juillet 2022 à Las Vegas. SurLeJLO

Les deux ont suivi Vegas avec un grand mariage au domaine d’Affleck à Savannah, en Géorgie, en août 2022. SurLeJLo

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie temporaire, il le ferait », avait précédemment déclaré une source d’Affleck à Page Six. « Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

Mais Affleck taxera n’importe quelle femme avec qui il est, disent certains.

« Son équipe de relations publiques décrit très intelligemment Ben comme un réalisateur et acteur de qualité qui déteste être une star », a déclaré Rob Shuter, qui anime l’émission. Podcast « Vilain mais gentil » et qui était le publiciste de Lopez lors de ses premiers fiançailles avec Affleck, a déclaré au Post. « Bulls-t, Ben adore être une star. Il ne veut tout simplement pas être une petite star. »

L’année dernière, Lopez et Affleck ont ​​acheté ce manoir de Beverly Hills de 38 000 pieds carrés qui comprend 12 chambres, 24 salles de bains et un terrain de basket complet. CONTEXTE

Affleck et Lopez avec leur famille recomposée : ses jumeaux Emme (à l’extrême gauche) et Max (à l’extrême droite) et ses enfants Seraphina (derrière Emme) et Violet. Alamy Banque D’Images

« Jennifer est forte mais Ben est plus fort », a déclaré un initié d’Hollywood qui a travaillé avec Lopez et Affleck. « Il est très talentueux mais il n’est pas facile. La seule raison pour laquelle il n’aime pas être sous ses projecteurs, c’est parce que c’est son projecteur et non le sien. Leur [reunion] L’histoire semblait belle en théorie, mais parfois, on ne peut tout simplement pas remonter le temps.

La source a rejeté les spéculations en ligne selon lesquelles Lopez et Affleck pourraient jouer le rôle d’Elizabeth Taylor et Richard Burton en 2024 afin de susciter l’intérêt pour la nouvelle tournée de films et de concerts de J. Lo.

«J’en doute», dit-elle. « Mais si c’est une ruse, c’est impardonnable, surtout avec tous leurs enfants impliqués. En fait, je ne sais pas pourquoi ils ne gèrent pas mieux cette situation, compte tenu de tous leurs enfants et de ce qu’ils ont vécu.

Une autre source qui a travaillé avec Lopez a également insisté sur le fait qu’elle n’était pas la méchante ici : « Tout le monde va penser que tout cela est Jennifer – ce n’est pas le cas. Elle était amoureuse, elle adore Ben, ce n’est pas un crime. Et il faut être deux pour danser dans n’importe quelle situation.