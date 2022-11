Bennett Williams, Tigers amènent les ‘2e et 7’ en deuxième année – Shaw Local

Bennett Williams a affronté de nombreux 2e et 7 sur le terrain de football.

Il a apporté un 2e et 7 à la deuxième année.

Williams, un joueur de ligne junior pour les quarts de finale 3A de Princeton, a dirigé un «programme d’initiative de lecture de 2e et 7e» pour lire aux cinq classes de deuxième année de la Jefferson School de Princeton cette semaine. C’est le premier mis en œuvre dans l’État de l’Illinois.

La «2nd and 7 Reading Initiative» a été cofondée par l’entraîneur des Tennessee Titans et ancienne star de la NFL Mike Vrabel. Sa mission est de «promouvoir la lecture par des livres gratuits et des modèles positifs auprès des enfants dans le besoin», tout en encourageant les étudiants-athlètes à aider à «lutter contre l’analphabétisme» au niveau de la deuxième année.

Williams a déclaré qu’il avait remarqué à quel point les petits enfants admiraient les joueurs de football PHS après les matchs à la recherche de photos avec eux et qu’il voulait voir ce qu’il pouvait faire pour les enfants et qu’il avait découvert le programme “2nd and 7 Reading Initiative” en ligne.

“Je pensais quoi de mieux que d’aller lire aux enfants et cela aide à lutter contre l’analphabétisme aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Williams a contacté son ancienne enseignante de deuxième année, Heidi Anderson, et elle a aidé à tout démarrer. Le directeur de PHS, Andy Berlinski, était tout à fait d’accord avec le projet, permettant aux lycéens de partir pendant la classe principale.

Anderson a déclaré que les Tigers étaient tous considérés comme des stars du rock par ses élèves de deuxième année.

“Dire que les enfants étaient excités est un euphémisme”, a-t-elle déclaré. «Ils pouvaient voir et entendre les joueurs de football dans le couloir et ont anticipé la porte comme si c’était le matin de Noël. Ce fut un spectacle à voir.”

Teegan Davis, le quart-arrière décontracté des Tigers, a été particulièrement un grand succès, a déclaré Williams.

«Nous sommes entrés dans les salles de classe et Teegan est entré et tout le monde devient fou. C’est génial », a déclaré Williams.

Davis a dit qu’il l’appréciait autant que les enfants.

“J’ai adoré. Tellement amusant de sortir avec les petits enfants », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas dire que je leur lis beaucoup. Les enfants savaient probablement mieux lire que moi, mais c’était juste un bon moment. C’est toujours génial d’aller voir les petits enfants et ils nous admirent tellement. C’est juste un vrai plaisir d’aller les voir.

Anderson a déclaré que chaque élève avait son propre livre et suivait les joueurs de football pendant qu’ils lisaient à haute voix.

“Ils étaient si concentrés, si immobiles et complètement immergés dans l’activité”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les joueurs ont fini de lire, ils ont parlé de l’école, de travailler dur, d’avoir de bonnes notes et de l’importance de la lecture. Anderson a déclaré qu’elle avait préparé ses enfants aux questions à poser avant l’arrivée des joueurs de football et qu’elle avait été impressionnée par la qualité de leur écoute et de leurs réponses.

“Je pense que les élèves de deuxième année ont même surpris les gars avec certaines de leurs réponses”, a déclaré Anderson.

Anderson a déclaré que le temps passé dans sa classe signifiait sûrement autant pour les grands enfants que pour les petits, sinon plus.

“Peut-être que c’était juste l’ascenseur dont ils avaient besoin et qu’ils méritaient après la défaite difficile de samedi. J’ai vu ces garçons sourire d’une oreille à l’autre du début à la fin », a-t-elle déclaré.

Williams a déclaré que c’était une expérience d’apprentissage pour les joueurs de football.

“Nous n’avions pas vraiment réalisé à quel point ils nous admiraient jusqu’à ce que nous voyions l’excitation qu’ils avaient de nous voir et d’être dans la pièce à travailler avec nous”, a-t-il déclaré. “Ça me rappelle à quel point nous les admirions (les lycéens) quand nous étions à leur place.”

L’entraîneur de football de Tiger, Ryan Pearson, a déclaré que ses enfants étaient des gagnants sur et en dehors du terrain.

« Nos enfants sont les meilleurs. Très réussi sur le terrain, mais encore meilleurs jeunes hommes en dehors. De grands modèles à suivre pour la jeune génération », a-t-il déclaré.

Nul doute que les joueurs ont laissé une impression durable.

« Le lendemain, un de mes élèves de CE1 a dit à un autre : ‘Je me demande ce que font Payne (Miller) et Bennett en ce moment ?’ L’autre a dit : “Probablement en train de lire” », a déclaré Anderson. “C’était vraiment magique et mon cœur était plein de voir les élèves de deuxième année déborder d’enthousiasme pour voir leurs modèles de près et personnels. Ils ont tous besoin d’un mentorat positif.

Williams prévoit déjà de revenir une fois par mois pour lire aux enfants, en alternant les équipes sportives tout au long de l’année scolaire.

