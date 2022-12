Bennett marque 2, les Panthers finissent par déraper avec une victoire de 5-1 contre les Canucks de Vancouver

Sam Bennett a marqué deux fois et les Panthers de la Floride ont mis fin à un dérapage de trois matchs avec une victoire de 5-1 contre les Canucks de Vancouver jeudi.

Matthew Tkachuk a ajouté un but et deux passes, tandis que Gustav Forsling, Ryan Lomberg et Sam Bennett ont tous marqué pour les Panthers (11-9-4). Spencer Knight a effectué 31 arrêts.

Dakota Joshua a marqué le seul but des Canucks (9-12-3), qui ont perdu leur deuxième match de suite.

Vancouver a aussi perdu le gardien partant Thatcher Demko jeudi. L’Américain de 26 ans a stoppé 15 des 18 tirs en première période avant de quitter le match en raison d’une blessure au bas du corps.

Il a été remplacé par Spencer Martin, qui a effectué 13 arrêts.

Daniel, Henrik et Roberto ont été honorés ce soir par les trois nations des territoires non cédés et traditionnels de Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh avec une cérémonie de couverture traditionnelle qui symbolise la plus haute forme de respect et d’honneur de leurs communautés. pic.twitter.com/wpdO2U6lQ3 – Canucks de Vancouver (@Canucks) 2 décembre 2022

Une poignée de huées a émané de la foule au Rogers Arena pendant les dernières secondes du match. Les moqueries se sont intensifiées après le coup de sifflet final.

Un vilain cadeau de Quinn Hughes de Vancouver a scellé le score au milieu de la troisième période.

Le défenseur a retourné la rondelle le long des planches profondément dans le territoire des Canucks, laissant Tkachuk et Bennett sans pilote. Martin a plongé pour arrêter le tir du poignet de Bennett, mais la rondelle l’a dépassé et les Panthers ont pris une avance de 5-1 à 11:11 dans le cadre.

Vancouver s’est inscrit au tableau 12:26 après le début de la deuxième période. Les Canucks ont remporté une mise au jeu en zone défensive et Joshua a parcouru la glace sur un deux contre un, puis a envoyé un tir rapide du poignet en passant devant Knight pour porter le score à 4-1.

Quarante-huit secondes plus tôt, quelques passes habiles ont mené à un but à l’autre bout de la patinoire. Carter Verhaeghe et Tkachuk ont ​​envoyé la rondelle d’avant en arrière à travers la fente avant de la trancher à Bennett, stationné à la porte dérobée pour un tap-in facile.

La Floride a pris une grande avance dans le premier entracte après une longue explosion offensive de 59 secondes en fin de période.

Tkachuk a ouvert le pointage à 18:14 du début de la première période, envoyant un tir du revers depuis l’enclave pour son 11e but de la saison.

Vingt-cinq secondes plus tard, l’ancien Canuck Forsling a marqué avec un tir ponctuel dans le trafic pour donner une avance de 2-0 aux Panthers. Sam Reinhart a contribué une aide sur le jeu pour prolonger sa séquence de points à cinq matchs.

Quelques secondes plus tard, la Floride était de nouveau à l’attaque, parsemant le filet de Vancouver de tirs. Demko a arrêté un tir de Patric Hornqvist, puis a attrapé sa jambe droite alors que Lomberg frappait dans le rebond pour donner aux visiteurs un avantage de 3-0.

Le gardien est resté dans l’enclave tandis qu’un entraîneur est sorti pour le regarder. Demko a quitté la glace avec l’aide de l’entraîneur et coéquipier Ilya Mikheyev, ne mettant aucun poids sur sa jambe droite.

Les Canucks ont tweeté plus tard qu’il ne reviendrait pas au match.

LUTTE DE JEU DE PUISSANCE

Les Canucks sont allés 0-pour-3 avec l’avantage de l’homme et les Panthers étaient 0-pour-2. Vancouver n’a pas inscrit de but en avantage numérique à ses trois dernières sorties.

M. 900

Hornqvist a disputé son 900e match de saison régulière dans la LNH. Il a joué pour les Predators, les Penguins et les Panthers de Nashville pendant 15 saisons et a remporté deux Coupes Stanley consécutives avec Pittsburgh en 2016 et 2017.

DES LÉGENDES RECONNUES

Les Canucks ont tenu une cérémonie d’avant-match pour rendre hommage à trois anciens joueurs récemment intronisés au Temple de la renommée du hockey. L’ancien gardien de but Roberto Luongo et les attaquants Daniel et Henrik Sedin se sont tous tenus au centre de la patinoire, regardant les faits saillants vidéo de leur carrière avant de participer à une cérémonie de mise au jeu de la rondelle.

SUIVANT

Les Canucks poursuivent un homestand de quatre matchs samedi alors qu’ils accueillent les Coyotes de l’Arizona. Les Panthers affrontent le Kraken à Seattle le même soir.

LA PRESSE CANADIENNE

