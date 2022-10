Bennet et O’Dea discutent des questions lors du débat final au Sénat du Colorado

DENVER (AP) – Le sénateur démocrate Michael Bennet et le challenger républicain Joe O’Dea se sont affrontés à plusieurs reprises lors de leur dernier débat vendredi sur l’inflation, l’avortement et l’efficacité de Bennet au cours de ses 13 années au Congrès.

O’Dea a martelé Bennet pour avoir voté avec le président Joe Biden 98% du temps, le blâmant pour une frénésie de dépenses qui a provoqué l’inflation et n’a pas réussi à sécuriser la frontière américaine avec le Mexique. Mais c’est son utilisation d’une statistique trompeuse, que Bennet n’a adopté qu’un seul projet de loi au cours de ses 13 années au Sénat, qui a déclenché le sénateur démocrate normalement à la voix douce.

« Tu es un menteur, Joe », a rétorqué Bennet.

O’Dea faisait référence à un seul projet de loi autonome rédigé par Bennet, mais cette accusation est extrêmement trompeuse car la plupart des sénateurs, y compris Bennet, voient la grande majorité des projets de loi qu’ils rédigent passer dans le cadre de paquets plus importants. Bennet a fait passer de nombreuses mesures de cette façon, y compris – a-t-il noté – des milliards de dollars pour la prévention des incendies de forêt et de la sécheresse et, dans une mesure distincte, un financement pour les zones rurales afin de renforcer l’accès à Internet.

O’Dea, un homme d’affaires et candidat pour la première fois, n’arrêtait pas de répéter la statistique trompeuse, l’utilisant pour accuser Bennet, souvent académique, d’incompétence. “Michael Bennet n’obtient pas de résultats”, a-t-il répété à plusieurs reprises.

Le débat dans la ville de Ft., dans le nord du Colorado. Collins était le seul complet diffusé à la télévision alors que O’Dea tentait de démontrer un moyen pour le GOP de gagner un État se déplaçant vers les démocrates. L’ancien président Donald Trump a perdu le Colorado de 13 points de pourcentage en 2020.

O’Dea a lancé une querelle avec l’ancien président – ​​pour qui il a voté deux fois – en disant plus tôt ce mois-ci qu’il soutiendrait un autre candidat à la primaire présidentielle du GOP de 2024. Trump a qualifié O’Dea de “RINO” – un républicain de nom seulement.

Pourtant, Bennet a continué à lier O’Dea à Trump, rappelant à plusieurs reprises à son auditoire que son rival avait déjà voté deux fois pour l’ex-président. “Il a voté deux fois pour Donald Trump, après que les enfants ont été séparés de leurs mères à la frontière”, a déclaré Bennet à propos d’O’Dea alors qu’il énumérait de nombreuses controverses de l’ancien président.

O’Dea a tenté de concentrer la campagne sur le crime et l’inflation, ce qui a conduit à son attaque la plus virulente contre Bennet lorsqu’il a interrogé le sénateur démocrate sur les 5 000 milliards de dollars de dépenses fédérales récentes : « Regrettez-vous ces dépenses ?

“Je regrette l’inflation à laquelle les gens sont confrontés”, a répondu Bennett, ajoutant qu’elle était causée par “des chaînes d’approvisionnement rompues à l’échelle mondiale” et des problèmes énergétiques.

Bennet a poursuivi l’attaque contre l’avortement, même si O’Dea est le rare républicain qui soutient le droit à l’avortement – au moins jusqu’à 20 semaines de grossesse, après quoi il pense que la procédure devrait être interdite. Bennet a noté que seulement environ 1% des avortements surviennent après cette date, tous, a-t-il dit, des cas déchirants avec un problème de santé tardif.

Le sénateur a décrit “la réalité des femmes ayant la pire expérience de leur vie, la dernière chose dont elles ont besoin est d’avoir Joe O’Dea avec elles”.

O’Dea a réitéré son soutien au droit à l’avortement jusqu’à cinq mois de grossesse. “Michael Bennet a voté pour l’avortement jusqu’au moment de la naissance”, a déclaré O’Dea. “Je pense que c’est extrême.”

En réponse à une question sur le moment où il est en désaccord avec Biden, Bennet a énuméré certaines de ses objections aux politiques du président, y compris le plan d’annulation de la dette étudiante de Biden, son voyage en Arabie saoudite plus tôt cette année et la levée d’une restriction liée à la pandémie sur les immigrants demandant l’asile à la frontière sud. O’Dea a été interrogé sur les priorités du principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, qu’il pourrait bloquer. Il a dit qu’il ne pensait plus que la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama devait être abrogée.

Bien que les républicains nationaux aient admiré la tentative d’O’Dea de tenir la course à l’écart des problèmes sociaux, ils n’ont pas investi beaucoup d’argent pour aider sa campagne, signe de la colline difficile qu’O’Dea doit gravir pour renverser Bennett.

Les républicains du Colorado n’ont pas remporté de course de haut niveau dans l’État depuis 2014, lorsque Cory Gardner a évincé le sénateur démocrate Mark Udall. Mais Gardner a été expulsé de ses fonctions par les électeurs de l’État en 2020, et il était le seul vainqueur républicain haut de gamme à l’échelle de l’État depuis 2004.

Nicholas Riccardi, Associated Press