Bennet constate une augmentation du commerce local avec l’ajout d’un salon de coiffure et d’une boutique

« C’est ce que j’espère », a déclaré Hunzeker, qui a repris le Hair Exchange en août. « C’est si proche de Lincoln que c’est vraiment pratique pour les gens qui ne veulent pas payer les prix de Lincoln ou pour ceux qui ne veulent tout simplement pas conduire jusqu’à Lincoln et traverser tout le trafic. »

Elle n’est pas seule. Près d’un an depuis l’ouverture du South Beltway, Bennet a connu une sorte de renaissance.

Une poignée d’entreprises – un magasin de décoration intérieure et un magasin d’antiquités en font également partie – ont ouvert leurs portes dans la ville de près de 1 100 habitants et semblent gagner du terrain avec le trafic supplémentaire.

Emilie Long, qui vit à Bennet avec son mari et ses trois enfants, a reconnu le dynamisme de la ville.

« J’ai vu les avantages d’une véritable période de croissance, a-t-elle déclaré. « Alors, lorsque l’opportunité s’est présentée, nous avons tout simplement plongé et nous l’avons saisi. »

Fin septembre, Love, M Boutique a ouvert ses portes dans le même bâtiment que le Hair Exchange au 625 Madison St., et même si Long profitait peut-être du centre-ville de Bennet en plein essor, elle avait une autre raison d’ouvrir sa boutique.

« J’ai trois jeunes enfants âgés de 6 ans et moins », a-t-elle déclaré. « J’ai rapidement réalisé que cela prenait possession de ma maison. Ce n’était pas un bon équilibre entre travail et vie privée. … Il y avait des choses partout. »

Après deux semaines dans sa nouvelle boutique, les affaires vont bien. Le trafic piétonnier est solide et elle vend toujours beaucoup de vêtements en ligne.

« Je pense que le soutien de la communauté a été vraiment très bon », a-t-elle déclaré. « Ça se sent. C’est motivant. »

Elle avait besoin de changement et même si elle aimerait dire qu’elle a choisi d’aller à Bennet, la réalité est « que j’ai l’impression que Bennet m’a en quelque sorte choisi ».

« J’ai juste saisi ma chance et j’espérais que ce serait bien », a-t-elle déclaré. « Je viens d’une petite ville, donc je suis très à l’aise avec le sentiment d’une petite ville… J’aime être en plein milieu de tout. »

Un bon exemple de cela s’est produit lors de son premier jour de propriété lorsqu’une femme est arrivée avec un rendez-vous avec Young. On a dit à la femme que Young ne travaillait plus là-bas.

Pas de problème, dit la femme, alors qu’elle était assise sur la chaise en attendant qu’Hunzeker exerce sa magie. Deux mois plus tard, de telles histoires sont monnaie courante. Elle a déjà des clients réguliers.

« Je n’avais que des gens au hasard », a-t-elle déclaré. « Et beaucoup d’entre eux voulaient m’aider. »

Les gens prenaient les cartes de visite de Hunzeker et les laissaient partout en ville. D’autres à Bennet ont lancé une campagne massive d’e-mails pour promouvoir le Hair Exchange.

« Ils m’ont aidé parce qu’ils voulaient que je reste », a-t-elle déclaré. « En fait, ils se souciaient de ma présence ici et de ma réussite. Dans des endroits plus grands comme Lincoln et Omaha, ils ne s’en soucient pas vraiment.