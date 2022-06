Bennedict Mathurin a trouvé le chemin de la NBA au Mexique après la mort de son frère

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NEW YORK — Dominique Jeune rentrait à bicyclette de l’école, mais il n’y est jamais parvenu. Ce mardi de septembre, il y a près de huit ans, est gravé dans la mémoire de Bennedict Mathurin et encré sur son avant-bras gauche. A l’époque, un Mathurin de 12 ans et son demi-frère de 15 ans, Jeune, étaient inséparables. Jeune était sérieux et une tête de plus, et il n’allait pas facilement dans leurs matchs de basket en tête-à-tête. Mathurin était un peu plus physique, et déjà imprégné de la confiance obstinée qui l’a porté sur la scène du Barclays Center jeudi et a fait de lui le premier diplômé de l’Académie d’Amérique latine de la NBA à être sélectionné lors du repêchage.

Mathurin n’a jamais eu de relation avec son père, Félix, décédé en 2013, mais cela ne l’a pas dérangé. Il avait Jeune, que Mathurin considérait comme son jumeau. Ils jouaient constamment à la bagarre, passaient de longs après-midi dans un parc local et savouraient le poulet, le riz et les haricots de leur mère haïtienne Elvie Jeune. Les garçons et leur sœur aînée, Jenn Mathurin, vivaient dans un appartement modeste et veillaient les uns sur les autres pendant qu’Elvie travaillait de longues heures comme infirmière pour subvenir aux besoins de la famille à Montréal-Nord, statistiquement l’un des Les quartiers les plus dangereux de Montréal.

Maintenant âgé de 20 ans, Mathurin se souvient de la blessure à la tête tragique de Jeune avec un regard fixe et des phrases coupées, déroulant sa manche de chemise pour révéler un tatouage portant le nom de Jeune et les dates de sa naissance et de sa mort.

“Une voiture l’a heurté”, a déclaré Mathurin lors d’une interview dans un hôtel du centre-ville de Manhattan mercredi. “J’étais à la maison. Il n’est tout simplement pas revenu de l’école. Ma mère se demandait ce qui s’était passé. Elle a reçu un appel. Elle est allée à l’hôpital. Elle l’a trouvé. C’était dur pour ma mère, ma sœur et toute ma famille. Nous n’avons pas avancé facilement. Il a fallu quelques années pour s’y habituer. »

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a appelé le nom de Mathurin comme la sixième sélection du repêchage par les Indiana Pacers, et l’ailier de 6 pieds 6 pouces, qui a passé deux saisons à l’Université de l’Arizona, a ouvert sa veste de costume rouge et noire pour révéler une photo de lui-même, Jeune et sa sœur quand ils étaient enfants. La mère de Mathurin l’a serré dans ses bras et a enfilé un drapeau haïtien sur ses épaules.

Il ne faisait aucun doute que Jeune rejoindrait Mathurin sur scène. Après tout, Mathurin portait le nom de Jeune sur ses chaussures à Arizona et appose le hashtag « #domixworld » sur plusieurs de ses tweets. Alors qu’il se tenait sur la 6e avenue la veille du repêchage, Mathurin tourna la tête vers la droite et assura à sa compagnie que Jeune était là à côté de lui.

“Tout ce que je fais est pour mon frère”, a déclaré Mathurin. « Il est toujours avec moi. Nous avons tout fait ensemble. J’avais déjà une puce sur mon épaule, mais [his death] en mettre un autre. J’ai des puces sur les deux épaules maintenant. Quelle que soit la façon dont les gens me heurtent, ils vont frapper l’un d’eux.

Quelques années après la mort de Jeune, Mathurin connaît une poussée de croissance. Debout 6 pieds 4 pouces à 15 ans, il a cru pour la première fois que le basket-ball professionnel était une possibilité réaliste. Il n’était toujours pas un grand tireur, mais il était puissant et naturellement athlétique, ayant joué au football et au hockey dans son enfance. Mathurin a ressenti une pression supplémentaire pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, pour être l’homme de la maison même à l’adolescence.

“C’était un quartier assez difficile”, a déclaré Mathurin. « Ce n’était pas facile. Il y a des gens qui ont choisi le mauvais chemin. Beaucoup de gens sont morts. Drogues. Armes à feu. Des fusillades et des trucs violents. J’ai toujours été autour d’elle. Cela m’a vraiment façonné en tant que personne. J’ai appris à être reconnaissant. Ma famille m’a permis de me concentrer sur les choses que je voulais faire. Le basket est vraiment ce qui m’a sauvé.

Le lien crucial est venu en 2018 via un conseil énigmatique du chef de l’équipe provinciale du Québec de Mathurin : « Si un train arrive, prenez-le.

En quelques semaines, Mathurin a été invité à participer à l’Académie d’Amérique latine de la NBA, qui était alors basée à Mexico. Le nouveau programme, qui offrait un enseignement ciblé sur le basket-ball, des études secondaires et des compétences de vie à un groupe sélectionné d’adolescents potentiels, était l’une des quatre académies mondiales créées par la NBA pour développer des talents internationaux.

Les participants à l’Académie reçoivent une bourse complète, une chambre et une pension et des conseils sur tout, de la littératie financière aux programmes de régime, de nutrition et de force et de conditionnement. Mathurin a parcouru le monde pour affronter les autres académies de la NBA et dans diverses compétitions internationales, l’aidant à se préparer à l’université et au style de vie de la NBA.

Plusieurs des meilleurs espoirs canadiens, comme l’attaquant des Golden State Warriors Andrew Wiggins, ont fréquenté l’école secondaire aux États-Unis. Mais la famille de Mathurin aimait que l’académie soit un environnement contrôlé qui pouvait être à deux pas des pièges potentiels de Montréal-Nord et un grand pas vers la NBA.

“On nous a dit que le campus était super sûr et qu’il allait pouvoir se concentrer”, a déclaré Jenn Mathurin, qui a joué quatre ans au basket-ball universitaire dans l’État de Caroline du Nord. «Il était tout le chemin au Mexique sur un campus sécurisé. Il ne pouvait pas vraiment avoir d’ennuis. C’était une évidence.

Mathurin a été le premier Canadien invité à l’Académie de l’Amérique latine et, à 16 ans, il s’est mis à apprendre l’espagnol, sa quatrième langue après l’anglais, le français et le créole, et à s’adapter à la vie sans la cuisine de sa mère.

Les membres du personnel de l’Académie se souviennent que Mathurin est arrivé comme un adolescent timide et calme qui était néanmoins désireux de prouver qu’il appartenait non seulement, mais qu’il était le meilleur chien. Lors d’un entraînement, un entraîneur a demandé à l’équipe qui était le meilleur tireur du gymnase. Tous les joueurs, sauf un, ont nommé Hyunjung Lee, un garde sud-coréen qui a fréquenté une académie de la NBA en Australie et a ensuite joué au ballon universitaire à Davidson, où il a tiré près de 40% sur trois points en trois saisons.

La seule exception était Mathurin, qui s’est nommé lui-même et s’est tenu droit face à une salle de sport de regards interrogateurs. Au Mexique, il a affiné son tir extérieur et est passé d’une vie d’attaquant énergique à une aile prototypique et un leader plus vocal. Deux saisons à l’académie l’ont préparé pour l’Université de l’Arizona, qu’il a choisie plutôt que son autre finaliste, Baylor, car il aurait un rôle plus important en tant que recrue.

“Pour Benn, prendre un chemin non traditionnel et faire cet acte de foi avec un programme non éprouvé, cela signifie le monde pour nous”, a déclaré Chris Ebersole, responsable du basket-ball d’élite de la NBA. “Nous voulons que les académies ouvrent autant de voies que possible, que les joueurs aillent à l’université, en G League ou dans des ligues professionnelles à l’étranger.”

Une deuxième saison en évasion en Arizona a envoyé Mathurin sur les planches de repêchage: il a récolté en moyenne 17,7 points, 5,6 rebonds et 2,5 passes décisives, et il a aidé l’Arizona à une saison de 33-4 qui s’est terminée par une défaite du Sweet 16 contre Houston. Mathurin a terminé sa carrière universitaire en tant que tireur à trois points à 38,5% et il a remporté les honneurs du joueur Pac-12 de l’année.

Les comparaisons NBA préférées de Mathurin sont Jimmy Butler de Miami et Jaylen Brown de Boston, car ils combinent une attaque puissante avec une défense féroce, bien qu’il se soit empressé d’ajouter qu’il est “un peu meilleur tireur que Jimmy”. Au cours de ses entretiens d’avant-projet avec les équipes, Mathurin a assuré aux dirigeants que les questions sur son énergie défensive et sa concentration sont erronées, notant qu’il “peut vraiment garder”.

Peut-être parce qu’il a survécu à une tragédie personnelle impensable et qu’il a ensuite prospéré à des milliers de kilomètres de chez lui, Mathurin semble avide de nouvelles et des épreuves plus grosses. Ses objectifs professionnels sont aussi ambitieux que possible : remporter le prix de la recrue de l’année 2023, un MVP et un championnat en route vers l’intronisation au Naismith Basketball Hall of Fame.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait sembler un peu ambitieux étant donné qu’il n’avait pas encore mis les pieds dans la NBA, Mathurin a balayé l’idée que le doute devrait avoir un impact sur sa vision. Malgré l’accident de Jeune, il n’a pas peur des vélos. Malgré son choc culturel initial au Mexique, il apprend maintenant sa cinquième langue : le portugais. Et malgré son stock de repêchage qui monte en flèche ces derniers mois, Mathurin a promis qu’il “apporterait mon cœur aux Pacers” et a déclaré qu’il se souviendra toujours des noms des cinq joueurs sélectionnés devant lui.

Avant de se glisser dans sa chambre d’hôtel pour faire ses derniers préparatifs pour le repêchage, Mathurin a déclaré qu’il y avait un test, peut-être le plus grand de tous, qu’il attendait particulièrement avec impatience en tant que recrue : son premier match contre la star des Los Angeles Lakers, LeBron James. .