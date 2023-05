Benn et Seguin dans différents rôles en tant que trentenaires pour les Stars en finale de l’Ouest

Jamie Benn et Tyler Seguin figuraient régulièrement parmi les meilleurs marqueurs de la LNH lorsqu’ils ont commencé à jouer ensemble à Dallas il y a dix ans.

Maintenant attaquants dans la trentaine, le capitaine Benn et le sextuple All-Star Seguin sont loin de patiner ensemble sur la première ligne, ou même de mener les Stars au pointage tout en détenant les deux plus gros contrats de l’alignement. Leurs rôles ont changé et ils ont joué un peu moins cette saison sur différentes lignes, mais ce plan a certainement bien fonctionné pour les joueurs – et l’équipe qui est en finale de la Conférence Ouest.

« Vous en avez vu l’effet avec la saison que nous avons eue, directement sur notre classement, directement sur nos scores, directement sur la régularité de leurs saisons », a déclaré l’entraîneur de première année des Stars, Pete DeBoer, mercredi. «Nous ne sommes pas une équipe passive, donc vous dépensez beaucoup d’énergie pour jouer comme nous voulons jouer. Et je pense que cela a également profité à notre jeu d’équipe, car ils ont l’énergie pour le faire.

Benn a de nouveau disputé les 82 matchs de la saison régulière, avec 33 buts et 78 points pour ses meilleurs totaux depuis 2017-18, même avec un temps de glace moyen de 15:47 qui était son plus bas depuis sa saison recrue 2009-10. Il a inscrit 18 buts et 28 passes décisives en jouant le même nombre de matchs et près d’une minute de plus par match la saison dernière.

« Nous nous sommes assis au début de l’année quand il a été embauché, et j’ai pu parler de joueurs individuels, de moi-même et évidemment de notre groupe dans son ensemble », a déclaré Benn. « Vous savez ce qu’il voulait apporter ici et changer un peu, et il a fait un excellent travail jusqu’à présent. »

Seguin a joué plus d’une minute de moins par match que la saison dernière, également son moins depuis qu’il est recrue, et a amassé 50 points (21 buts) en 76 matchs. Il est le seul joueur de l’alignement des Stars à avoir remporté une coupe Stanley, mais c’était à l’âge de 19 ans avec Boston en 2011, un an seulement après avoir été le deuxième choix au repêchage. Les Bruins l’ont échangé à Dallas le 4 juillet 2013.

Le match 1 de la finale de l’Ouest contre les Golden Knights aura lieu vendredi soir à Las Vegas. C’est la deuxième fois en quatre saisons que ces équipes se rencontrent en finale de conférence, même si DeBoer était sur l’autre banc en 2020 lorsque les Stars ont gagné en cinq matchs dans la bulle de la LNH au Canada. Tampa Bay a ensuite remporté la Coupe Stanley en six matchs.

Seguin jouait avec un labrum déchiré à la hanche lorsque les Stars ont disputé la finale de la Coupe Stanley, leur première en 20 ans. Après une opération à la hanche et une arthroscopie au genou, il y a eu une rééducation exténuante qui l’a tenu à l’écart pendant tous les matchs sauf trois à la fin de la saison 2020-21 et lui a fait changer sa façon de jouer.

Mais lorsque Joe Pavelski est entré dans le protocole de commotion cérébrale et a raté cinq matchs au premier tour le mois dernier, c’est Seguin qui a gravi les échelons supérieurs avec Jason Robertson et Roope Hintz – une paire de jeunes vedettes comme Seguin et Benn dans le passé. Seguin a marqué quatre buts en avantage numérique contre le Minnesota et est d’abord resté sur le premier trio après le retour de Pavelski pour le deuxième tour contre Seattle que les Stars ont remporté en sept matchs.

« Vous êtes placé là où vous êtes placé et vous voulez simplement contribuer autant que vous le pouvez, que ce soit le premier PP (avantage numérique), aucun PP, premier trio, quatrième trio », a déclaré Seguin. « Quand vous avez une équipe comme celle-ci, c’est excitant. C’est toujours beaucoup plus facile parce que vous êtes si profond et que vous pouvez jouer n’importe où. J’ai essayé de m’amuser le plus possible avec. »

DeBoer a déclaré qu’il n’avait jamais regardé le salaire, l’ego ou ce qu’ils faisaient dans le passé, et avait plutôt entraîné chaque joueur comme s’il voulait être entraîné. Dallas est la quatrième équipe différente qu’il emmène en finale de conférence.

« Les équipes avec lesquelles vous avez une chance de gagner, ces gars-là acceptent ce coaching, ils veulent ce coaching, ils sont prêts à y adhérer », a déclaré DeBoer. « Dans les endroits où je suis allé où ces gars clés ont repoussé, vous savez que vous ne gagnez généralement pas. »

Seguin a encore quatre saisons sur un contrat de huit ans de 78,8 millions de dollars. Le contrat de huit ans de 76 millions de dollars de Benn dure deux saisons de plus, et il veut profiter pleinement de l’occasion de finalement remporter la coupe Stanley.

« Chaque joueur passe par là, vous venez dans la ligue, vous êtes un jeune homme, vous voulez faire vos preuves », a déclaré le directeur général Jim Nill. « En fin de compte, vous arrivez à un point dans votre carrière, vous voulez gagner la Coupe Stanley ou vous voulez gagner régulièrement, et je pense que c’est là où ils en sont maintenant dans leur carrière. »

—Stephen Hawkins, Associated Press