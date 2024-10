Benji Madden a soutenu le retour au métier d’acteur de Cameron Diaz

Cameron Diaz met en lumière l’une des principales raisons pour lesquelles elle revient sur grand écran : le soutien de son mari.

« Il est tout simplement le meilleur », a déclaré Diaz, 52 ans, à propos de Benji Madden, 45 ans, lors d’une conversation le 15 octobre à Fortunele Sommet des femmes les plus influentes de E Nouvelles.

Les projets à venir de Diaz, dont le film de Jamie Foxx De retour en action et Shrek5marque la fin d’une interruption de près d’une décennie dans le métier d’acteur. Après avoir joué pour la dernière fois en 2014 Annie remake, elle s’est concentrée sur la famille, épousant Madden en 2015 et accueillant leur fille, Raddix, en 2019. Ils ont annoncé l’arrivée de leur fils Cardinal en mars 2024.

« Nous sommes restés longtemps dans la maison, ce qui était incroyable », a déclaré le Les anges de Charlie La star a parlé de sa pause dans le métier d’acteur. « Donc, j’ai dû me pousser. »

Benji Madden et Cameron Diaz en 2015.

Noël Vasquez/GC Images



Madden, le bon guitariste de Charlotte, a-t-elle poursuivi, « disait simplement : « Vous nous avez soutenus et bâtissez la famille ». Et le soutenir dans ses entreprises. Il dit : « Il est temps pour nous de te soutenir et de laisser maman monter et faire son truc. »

Prendre du recul par rapport à sa carrière au cinéma « me semblait être la bonne chose pour me réapproprier ma propre vie, et je ne me souciais vraiment de rien d’autre », a déclaré Diaz. « L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir. »

Elle a ajouté : « Cela dépend vraiment de ce qui vous passionne ? Pour moi, il s’agissait de fonder ma famille.

(Gauche-droite 🙂 Katherine Power, Cameron Diaz et Emma Hinchliffe au Sommet des femmes les plus influentes de Fortune.

PresleyAnn/Getty



Bien sûr, une offre qu’elle ne pouvait pas refuser est venue de Foxx, 56 ans. « Je ne pouvais pas dire non à Jamie » pendant le tournage Retour à l’actiona déclaré Diaz. « Il a dit : ‘Viens avec moi.’ Et je me suis dit : ‘D’accord, faisons-le.’ »

Après Annie et les années 1999 N’importe quel dimanche donnéa-t-elle noté, « C’est notre troisième film ensemble. » De retour en actiondont la sortie sur Netflix est prévue le 17 janvier 2025, a été retardée en raison d’une urgence médicale non précisée de Foxx sur le tournage du film en avril 2023.

Diaz tourne également actuellement la comédie noire de Jonah Hill Résultatretrouvant Sentiment du Minnesota avec Keanu Reeves.