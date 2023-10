Benjamin Pavard et Kylian Mbappe mènent la France à la victoire contre l’Écosse

Le défenseur Benjamin Pavard a marqué deux fois et Kylian Mbappe a frappé sur place alors que la France revenait par derrière pour battre l’Écosse 4-1 lors d’un match amical à Lille mardi.

Le coup d’envoi a été retardé de 10 minutes en raison du renforcement des mesures de sécurité après que deux Suédois ont été abattus lors d’une attaque à Bruxelles lundi avant un match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède, qui a ensuite été abandonné.

Billy Gilmour a donné une avance surprise à l’Écosse à la 11e minute, balayant doucement le coin le plus éloigné après une erreur inexplicable d’Eduardo Camavinga.

Mais la France, qualifiée pour l’Euro 2024 la semaine dernière comme l’Écosse, a riposté cinq minutes plus tard alors que Pavard regardait le corner d’Antoine Griezmann au premier poteau.

Pavard est ensuite devenu le premier joueur français à marquer deux buts de la tête dans le même match depuis Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 1998, plongeant pour hocher la tête sur un centre de Mbappé après l’excellent travail du capitaine français.

« J’avais l’impression que je pouvais marquer ce soir », a déclaré Pavard, qui a quitté le Bayern Munich pour l’Inter Milan en août.

« Quelqu’un m’a dit ‘Tu vas marquer’ et j’en ai eu deux, donc c’est encore mieux. »

Mbappe, dont le doublé lors de la victoire 2-1 de vendredi aux Pays-Bas a assuré la qualification, a marqué un troisième pour les hôtes avec un penalty après que Liam Cooper ait été puni pour avoir attrapé une poignée du maillot d’Olivier Giroud.

Kingsley Coman a claqué un quatrième avec 20 minutes à jouer après que Griezmann ait poignardé la barre transversale à bout portant.

La France complète sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 avec des matchs contre Gibraltar et la Grèce le mois prochain. L’équipe de Didier Deschamps compte six victoires sur six dans le groupe B et est assurée de terminer première.

L’Écosse, qui a perdu ses premiers points dans le groupe A après avoir perdu 2-0 contre l’Espagne jeudi dernier, se rendra en Géorgie avant de finir à domicile contre la Norvège.

« Nous avons une bonne équipe là-dedans. Je sais que les résultats ne le montrent pas, mais nous retiendrons les points positifs de nos deux derniers matchs de groupe », a déclaré Gilmour à BBC Radio Scotland.

« Ce soir, nous pensions que nous aurions pu faire un peu plus, mais c’est le football. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)