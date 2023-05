Benjamin Netanyahu vote le budget d’Israël et prend le contrôle de la coalition

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Depuis qu’il a pris le pouvoir il y a près de six mois, le nouveau gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été marqué par le chaos – dans ses rangs et à travers un pays bouleversé par des manifestations de rue sans précédent. Aujourd’hui, après avoir martelé des militants dans la bande de Gaza et réprimé une rébellion de partenaires de la coalition, l’adoption d’un budget cette semaine marque un rare moment d’unité et de stabilité pour l’alliance fractionnée des partis nationalistes et religieux de droite.

Netanyahu a immédiatement suggéré qu’il pourrait utiliser la fenêtre de calme pour ramener des propositions explosives pour prendre le pouvoir sur le système judiciaire israélien, qu’il a suspendu en mars face aux manifestations de masse contre eux.

« Netanyahu a un nouvel effet de levier avec le budget adopté, plus de degrés de liberté », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute à Jérusalem. « Maintenant, il doit décider ce qu’il veut en faire. »

Les Israéliens réclament des avantages pour les ultra-orthodoxes lors des dernières manifestations

Le vote de mercredi pour approuver un budget national sur deux ans, une pièce courante de la gestion parlementaire qui est devenue de plus en plus difficile dans une nation divisée, a été un moment périlleux pour le fragile partenariat de Netanyahu. Les factions d’extrême droite et ultra-orthodoxes ont menacé de suspendre leurs votes à moins que le gouvernement n’investisse davantage dans les programmes sous leur contrôle, y compris des millions pour un système scolaire de yeshiva parallèle qui enseigne la religion tout en ignorant les normes nationales en matière de mathématiques et de sciences.

Le non-respect de l’échéance budgétaire aurait conduit à un effondrement automatique du gouvernement – un sort qui a frappé une coalition en 2020 – et Netanyahu a cédé aux exigences, engageant à la hâte plus de 130 millions de dollars pour des programmes religieux et des projets soutenus par l’extrême droite le chef des colons Itamar Ben Gvir, le ministre de la sécurité nationale.

La touche politique de Netanyahu lui échappe alors qu’Israël sombre dans le chaos

Les critiques ont critiqué les accords de dernière minute comme preuve que Netanyahu reste redevable à ses partenaires les plus extrêmes. Ils ont dénoncé le « cadeau » au secteur ultra-orthodoxe en pleine croissance, qui cherche à avoir plus d’influence sur la société religieuse et laïque.

Mais avec des manifestants criant « Honte! » dans l’obscurité de l’aube devant la Knesset mercredi, le paquet financier a été adopté par une marge de quatre voix, accordant au gouvernement une fenêtre de deux ans avant la prochaine bataille budgétaire.

Netanyahu a salué le document comme un « budget responsable et excellent qui servira fidèlement les citoyens d’Israël ». Le chef de l’opposition, Yair Lapid, l’a qualifié de « chantage ».

« Pendant que vous dormiez, le budget le pire et le plus destructeur de l’histoire d’Israël a été adopté. Il n’a rien de positif, rien pour aider à lutter contre le coût de la vie », a tweeté Lapid.

Au sein du gouvernement, le moment pourrait signaler au moins un changement temporaire du tumulte qui l’a tourmenté.

Presque immédiatement après avoir pris le pouvoir il y a des mois, les partisans de la ligne dure ont lancé une vaste tentative de refonte du système judiciaire et de réduction du pouvoir de la Cour suprême. Cette décision, lancée sans préparation publique, a déclenché des mois de grèves, de manifestations de masse et de protestations des réservistes militaires. Certains diplomates israéliens ont démissionné et des dirigeants mondiaux, dont le président Biden, ont condamné l’initiative comme étant antidémocratique.

Au milieu du contrecoup créant des fractures au sein de la coalition, Netanyahu a retiré la législation en mars et a accepté de discuter avec l’opposition.

Le gouvernement a mis du temps à trouver sa place par d’autres moyens. Les critiques disent que le cabinet a peu fait contre les pics d’inflation, qui ont dépassé 5 %, et contre le taux d’homicides, en particulier dans les communautés arabo-israéliennes. Netanyahu a échoué dans sa tentative de nommer un partisan de la ligne dure du Likud comme son consul à New York et un autre copain à la tête du bureau national des statistiques. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, reste en poste, bien qu’il ait été « licencié » par Netanyahu dans un discours télévisé dramatique au plus fort des manifestations judiciaires.

« Après des ratés en série, le simple fait d’adopter le budget semble être un exploit », a déclaré Plesner. « Jusqu’à présent, ce gouvernement a un bilan sans succès, et Netanyahu l’a compris. »

Les troubles ont fait des ravages, les sondages montrant que la coalition perdrait 10 sièges et sa majorité à la Knesset si des élections avaient lieu aujourd’hui. Pour la première fois, plus d’Israéliens disent que l’ancien ministre de la Défense centriste Benny Gantz, et non Netanyahu, est le « plus apte » à être Premier ministre.

Netanyahu avait également été critiqué par la droite pour ne pas avoir répondu avec suffisamment de force après que les militants du Jihad islamique aient initialement tiré plus de 100 roquettes sur Israël après la mort du gréviste de la faim palestinien emprisonné Khader Adnan le 2 mai. Ben Gvir a lancé un boycott des votes parlementaires. pour protester contre l’absence d’action militaire.

Ces législateurs d’extrême droite ont applaudi une semaine plus tard lorsque des avions israéliens ont tué six commandants du Jihad islamique lors de frappes aériennes surprises sur des quartiers de Gaza. Au moins 33 personnes à Gaza et deux en Israël ont été tuées dans les cinq jours de violence qui ont suivi.

L’action à Gaza a renforcé le soutien de Netanyahu à droite. Cela, et se disputer le budget sur la ligne, lui donne une chance de restaurer un contrôle des sens, central à son image cultivée en tant que maître politique.

« Pour lui, l’important est de pouvoir dire ‘Je suis le seul à pouvoir gérer le cirque de la politique israélienne' », a déclaré Dahlia Scheindlin, sondeuse et consultante de campagne basée à Tel-Aviv.

Mais il reste loin d’être certain qu’il puisse garder ses alliés en ligne. Les médias israéliens suggèrent que Netanyahu voudrait enterrer discrètement le plan de refonte judiciaire et l’opposition furieuse qu’il suscite. Mais la pression de sa droite pour le ramener augmente déjà, le ministre de la Justice Yariv Levin aurait menacé de démissionner si son initiative favorite n’était pas relancée.

Les partisans de la refonte la considèrent comme cruciale pour freiner un système judiciaire qui, selon eux, a usurpé l’autorité législative et est désespérément biaisé envers l’élite de gauche d’Israël. Les critiques disent que c’est une prise de pouvoir qui saperait l’équilibre de pouvoir de longue date entre les pouvoirs législatif et judiciaire et mettrait le pays sur la voie de l’autoritarisme.

Les pourparlers entre les dirigeants de la coalition et de l’opposition se poursuivent, sans aucun rapport confirmé de progrès. Lorsqu’on lui a demandé peu de temps après le vote du budget s’il s’attendait à ce que la question revienne, Netanyahu a répondu : « Bien sûr. Mais nous essayons de parvenir à des ententes [in negotiations]. J’espère que nous y parviendrons. »

Les opposants à la refonte des tribunaux ont déclaré que les manifestants seraient de retour dans les rues.