Benjamin Netanyahu a été contraint de s’excuser dimanche après une violente réaction de tous les bords politiques suite à son affirmation selon laquelle les services de sécurité israéliens ne l’avaient pas averti du projet du Hamas d’attaquer le pays.

Le Premier ministre israélien a déclaré samedi soir dans un message sur les réseaux sociaux qu’il n’avait été « à aucun moment et à aucun moment » averti de l’attaque du Hamas du 7 octobre, la plus meurtrière sur le territoire israélien.

« Tous les responsables de la sécurité, y compris le chef des renseignements militaires et le chef du Shin Bet [internal security service]a estimé que le Hamas avait été dissuadé », a écrit Netanyahu sur X.

Ces commentaires ont suscité une tempête de condamnations de la part des alliés et des ennemis de Netanyahu, Benny Gantz – l’un des cinq hommes du cabinet de guerre israélien et ancien chef d’état-major de l’armée – exigeant que le Premier ministre retire sa déclaration.

« Lorsque nous sommes en guerre, les dirigeants doivent faire preuve de responsabilité, décider de faire les bonnes choses et renforcer les forces de manière à pouvoir exécuter ce que nous exigeons d’eux », a écrit Gantz sur X.

Un deuxième membre du cabinet de guerre, Gadi Eisenkot – qui est également un ancien chef d’état-major militaire – a également critiqué la déclaration de Netanyahu, appelant le Premier ministre à « cesser de critiquer les services dont il est responsable ».

“Il est essentiel en ce moment de soutenir pleinement les chefs des services de sécurité et de les soutenir sans réserve”, a ajouté Eisenkot.

Cette querelle est le dernier signe des tensions au sein des dirigeants israéliens alors qu’ils luttent contre les conséquences de l’attaque du 7 octobre, qui est largement considérée comme l’un des plus grands échecs des services de renseignement israéliens. Les analystes l’ont comparé à l’incapacité du pays à anticiper l’attaque conjointe des forces égyptiennes et syriennes en 1973 qui a déclenché la guerre du Kippour.

Au milieu d’une tempête de critiques, le message original de Netanyahu a été supprimé et des excuses ont été publiées dimanche matin. “J’ai fait une erreur. Les choses que j’ai dites après la conférence de presse n’auraient pas dû être dites et je m’en excuse”, a-t-il écrit sur X.

«Je soutiens pleinement les chefs des agences de sécurité. J’apporte mon plein soutien au chef d’état-major ainsi qu’aux officiers et soldats de Tsahal qui sont en première ligne et se battent pour notre patrie. Ensemble, nous gagnerons.

Un soldat israélien passe devant une maison endommagée lors de l’attaque du Hamas contre le kibboutz Kfar Aza © Maya Alleruzzo/AP

Les militants du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes et en ont blessé plus de 5 400 lors de l’assaut, selon des responsables israéliens. Ils ont également réussi à prendre en otage plus de 200 personnes, alors que Tsahal avait dans un premier temps du mal à repousser l’attaque surprise.

Israël a depuis répondu par un bombardement féroce des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza. Son armée de l’air a largué des milliers de bombes sur le territoire lors d’un assaut qui a tué plus de 8 000 personnes et en a blessé plus de 20 200, selon des responsables palestiniens.

Israël a également sévèrement restreint l’approvisionnement en électricité, nourriture, eau et carburant de Gaza – une escalade du blocus paralysant que lui et l’Égypte ont imposé depuis que le Hamas a pris le pouvoir sur le territoire en 2007. Cela a considérablement aggravé les conditions humanitaires déjà désastreuses dans ce territoire pauvre. Enclave palestinienne.

Les Palestiniens recherchent des survivants dans les décombres des bâtiments détruits lors du bombardement israélien de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. © Mahmud Hams/AFP/Getty Images

De hauts responsables civils et militaires, dont le ministre israélien des Finances, le chef du renseignement militaire, le chef du Shin Bet et le chef d’état-major militaire, ont tous reconnu les échecs qui ont précédé l’attaque du Hamas, mais Netanyahu a jusqu’à présent refusé de le faire. assumer la responsabilité des lacunes.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse samedi soir si une enquête d’État serait créée pour enquêter sur les échecs, Netanyahu a déclaré : « Après la guerre, tout le monde devra donner des réponses à des questions difficiles, et cela inclut moi. »

Il a déclaré que les autorités « ne ménageraient aucun effort » dans l’enquête sur la catastrophe du 7 octobre, mais que sa « mission suprême à l’heure actuelle est de sauver le pays » et de le conduire à une « victoire décisive sur le Hamas ».