Aujourd’hui, ils abritent au moins cinq millions de Palestiniens définis par les Nations Unies comme vivant sous occupation israélienne. La bande de Gaza est bloquée par Israël et dirigée par le groupe islamiste Hamas.

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a salué la décision de la CPI comme « une victoire pour la justice et l’humanité, pour les valeurs de vérité, d’équité et de liberté, et pour le sang des victimes et de leurs familles ».

Le mouvement islamiste Hamas, qui dirige Gaza et a mené trois guerres contre Israël, a déclaré que « l’étape la plus importante … est de traduire les criminels de guerre sionistes devant les tribunaux internationaux et de les tenir pour responsables ».

Mais Netanyahu a crié au scandale contre toute tentative de la CPI d’enquêter sur les «faux crimes de guerre».

«Le tribunal, créé pour empêcher des atrocités comme l’Holocauste nazi contre le peuple juif, vise maintenant le seul État du peuple juif», a-t-il dit.

«Premièrement, il prétend outrageusement que lorsque les Juifs vivent dans notre patrie, c’est un crime de guerre.

« Deuxièmement, il prétend que quand Israël démocratique se défend contre les terroristes qui assassinent nos enfants et lancent des roquettes dans nos villes, nous commettons un autre crime de guerre », at-il ajouté.

Il a déclaré que la CPI devrait enquêter sur « des dictatures brutales comme l’Iran et la Syrie qui commettent des atrocités horribles presque quotidiennement ».

Le département d’Etat américain a déclaré qu’il avait de « sérieuses inquiétudes » au sujet de la décision de la CPI, ajoutant qu’Israël ne devrait pas être lié par la cour car il n’en était pas membre.