Benjamin Netanyahu se déclare opposé à l’État palestinien dans tout scénario d’après-guerre

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi qu’il avait déclaré aux États-Unis qu’il s’opposait à la création d’un État palestinien dans le cadre de tout scénario d’après-guerre, soulignant les profondes divisions entre les alliés proches, trois mois après le début de l’assaut israélien. sur Gaza dans le but d’éliminer les dirigeants du Hamas.

Les États-Unis ont appelé Israël à réduire son offensive et ont déclaré que la création d’un État palestinien devrait faire partie du « jour d’après ».

Mais lors d’une conférence de presse diffusée à l’échelle nationale, Netanyahu a promis de poursuivre l’offensive jusqu’à ce qu’Israël obtienne une « victoire décisive sur le Hamas ». Il a également rejeté l’idée d’un État palestinien. Il a indiqué avoir fait part de ses positions aux Américains.

« Dans tout accord futur… Israël a besoin d’un contrôle sécuritaire de tous les territoires à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse diffusée à l’échelle nationale. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire?”

« Le Premier ministre doit être capable de dire non à nos amis », a-t-il ajouté.

Image ouverte modale Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprime lors de la réunion hebdomadaire du cabinet au ministère de la Défense à Tel Aviv, Israël, le dimanche 7 janvier 2024.

Plus de 100 jours après le déclenchement de la guerre par le Hamas son attaque du 7 octobreIsraël continue de mener l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices dans l’histoire récente, dans le but de démanteler le groupe militant qui dirige Gaza depuis 2007 et de rendre de nombreux prisonniers. La guerre a attisé les tensions dans la région, menaçant de déclencher d’autres conflits.

Plus de 24 600 Palestiniens ont été tués, environ 85 % des 2,3 millions d’habitants de ce territoire côtier étroit ont fui leurs foyers, selon les Nations Unies. un quart de la population meurt de faim.

Des centaines de milliers de personnes ont obéi aux ordres d’évacuation israéliens et se sont rassemblées dans le sud de Gaza, où les abris gérés par les Nations Unies débordent et où d’immenses camps de tentes ont été érigés. Israël a continué de frapper ce qu’il considère comme des cibles militantes dans toutes les régions de Gaza, tuant souvent des femmes et des enfants.

Jeudi matin, les médecins ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne sur une maison avait tué 16 personnes, dont la moitié étaient des enfants, dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Le Dr Talat Barhoum, de l’hôpital El-Najjar de Rafah, a confirmé le bilan et déclaré que des dizaines d’autres avaient été blessés. Des images d’Associated Press de l’hôpital montraient des proches pleurant sur les corps de leurs proches.

« Ils souffraient de faim, ils mouraient de faim, et maintenant ils ont également été touchés », a déclaré Mahmoud Qassim, un proche de certaines des personnes tuées.

Des images ont été diffusées jeudi montrant les troupes israéliennes faisant exploser le campus principal d’une université à l’extérieur de la ville de Gaza lors d’une détonation contrôlée – l’une des nombreuses universités qu’elles ont détruites. La vidéo, apparemment prise par drone, montrait une explosion géante engloutissant le complexe de bâtiments de l’université Al-Israa.

L’université, un établissement privé fondé en 2014, a déclaré dans un communiqué que son bâtiment principal destiné aux études supérieures et aux collèges de licence avait été détruit. Il indique que les forces israéliennes se sont emparées du complexe il y a 70 jours et l’ont utilisé comme base. On ne sait pas exactement quand l’explosion a eu lieu. L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Selon le Hamas, les forces israéliennes ont détruit plus de 390 écoles, universités et établissements d’enseignement à travers Gaza.

Les services Internet et mobiles à Gaza sont en panne depuis cinq jours, la plus longue des nombreuses pannes survenues pendant la guerre, selon le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks. Ces pannes compliquent les efforts de secours et rendent difficile l’obtention d’informations sur les dernières frappes et les victimes.

On ne sait pas encore si les médicaments entrés sur le territoire mercredi dans le cadre d’un accord négocié par la France et le Qatar ont été distribués à des dizaines d’otages atteints de maladies chroniques et détenus par le Hamas.

LA GUERRE SE RÉPERSISTE DANS TOUTE LA RÉGION

L’armée israélienne a déclaré avoir tiré jeudi un intercepteur sur une « cible aérienne suspecte » – probablement un drone ou un missile – qui s’approchait au-dessus de la mer Rouge, déclenchant les sirènes de raid aérien dans la ville côtière d’Eilat, dans le sud d’Israël. Les Houthis ont lancé drones et missiles vers Israël qui ont pour la plupart échoué ou ont été interceptés et abattus.

L’Iran a entre-temps lancé une série d’attaques de missiles ciblant ce qu’il décrit comme une base d’espionnage israélienne en Irak et des bases militantes en Syrie ainsi qu’au Pakistan. qui a mené des frappes de représailles contre ce qu’il a décrit comme des repaires de militants en Iran jeudi matin.

Il n’était pas clair si les frappes en Syrie et au Pakistan étaient liées à la guerre à Gaza. Mais ils ont montré la capacité de l’Iran à mener des attaques de missiles à longue portée à un moment de tensions accrues avec Israël et les États-Unis, qui ont fourni un soutien crucial à l’offensive de Gaza et mené leurs propres frappes contre les groupes alliés de l’Iran en Syrie et en Irak.

Israël s’est engagé à démanteler le Hamas pour s’assurer qu’il ne puisse plus jamais répéter une attaque comme celle du 7 octobre. Des militants ont fait irruption dans les défenses frontalières israéliennes et ont pris d’assaut plusieurs communautés ce jour-là, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils. et prenant environ 250 otages.

Israël s’est également engagé à restituer tous les otages restés en captivité après que plus de 100 – pour la plupart des femmes et des enfants – aient été capturés. libéré lors d’un cessez-le-feu en novembre en échange de la libération de nombreux Palestiniens emprisonnés par Israël.

Les membres de la famille et les partisans célébraient le premier anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune otage israélien, lors d’une sombre cérémonie jeudi à Tel Aviv.

Le nourrisson aux cheveux roux et son frère Ariel, âgé de 4 ans, ont été capturés avec leur mère, Shiri, et leur père, Yarden. Tous les quatre restent en captivité.

DES MÉDICAMENTS À DESTINATION DES OTAGES ENTRENT À GAZA

L’accord sur l’expédition de médicaments était le premier négocié entre les parties belligérantes depuis novembre. Le Hamas a déclaré que pour chaque boîte de médicaments destinée aux otages, 1 000 seraient envoyées aux civils palestiniens, en plus de la nourriture et de l’aide humanitaire.

Le Qatar a confirmé mercredi soir que les médicaments étaient entrés dans la bande de Gaza, mais il n’était pas encore clair s’ils avaient été distribués aux otages, qui sont détenus dans des lieux secrets, notamment des bunkers souterrains.

La France et le Hamas ont déclaré que le Comité international de la Croix-Rouge, qui a contribué à faciliter la libération des otages, jouerait un rôle dans la distribution des médicaments. Mais jeudi, la Croix-Rouge a déclaré que « le mécanisme convenu n’implique aucun rôle du CICR dans sa mise en œuvre, y compris la livraison de médicaments ».

Le Hamas a continué à riposter à travers Gaza, même dans les zones les plus dévastées, et lancer des roquettes sur Israël. Il affirme qu’il ne libérera plus d’otages tant qu’il n’y aura pas un cessez-le-feu permanent, ce qu’Israël et les États-Unis, son principal allié, ont exclu.

Ministère de la Santé de Gaza affirme qu’au moins 24 620 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, dont environ deux tiers de femmes et d’enfants, et plus de 61 800 blessés. De nombreux autres morts et blessés sont coincés sous les décombres ou inaccessibles à cause des combats. Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants.

Israël impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas parce qu’il combat dans des zones résidentielles denses. Israël affirme que ses forces ont tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et que 193 de ses propres soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre à Gaza.

Jeffery a rapporté de Londres et Lidman de Tel Aviv, Israël. L’écrivain d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué à ce rapport.