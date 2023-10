Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté dimanche de rares excuses après avoir attribué la seule responsabilité aux services de renseignement et de sécurité du pays de ne pas avoir empêché une attaque lancée par le groupe militant du Hamas contre le pays le 7 octobre.

Après une conférence de presse aux côtés des membres de son cabinet de guerre Benny Gantz et du ministre de la Défense Yoav Gallant, Netanyahu a publié sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas été averti des plans du groupe terroriste par les agences de sécurité et de renseignement du pays, se dégageant ainsi de toute responsabilité.

« Au contraire, l’évaluation de l’ensemble de l’échelon de sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet, était que le Hamas était dissuadé et cherchait un arrangement », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). selon une traduction fournie par le New York Times.

Image ouverte modale Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz s’expriment lors d’une conférence de presse à la base militaire de Kirya à Tel Aviv, en Israël, le 28 octobre 2023. Abir Sultan via Associated Press

Sa déclaration a été vivement critiquée par plusieurs responsables. Gantz, ancien ministre de la Défense et actuel ministre, a appelé Netanyahu à retirer ses commentaires.

Le chef de l’opposition et ancien Premier ministre Yair Lapid a fait écho à Gantz, affirmant que Netanyahu avait « franchi une ligne rouge » avec ses propos.

« Les tentatives visant à se soustraire à leurs responsabilités et à rejeter la faute sur l’establishment sécuritaire affaiblissent la [Israeli Defense Forces] alors qu’il combat les ennemis d’Israël », a déclaré Lapid, selon une traduction partagé par Reuters.

Cette réaction a incité Netanyahu à supprimer son message précédent et à publier une nouvelle déclaration exprimant ses remords.

«J’avais tort», a-t-il déclaré, selon le Times. “Les choses que j’ai dites après la conférence de presse n’auraient pas dû être dites et je m’en excuse.”

Netanyahu s’est jusqu’à présent abstenu d’accepter la responsabilité de l’attaque du 7 octobre alors que d’autres responsables gouvernementaux se sont excusés pour l’échec qui a conduit à la mort d’au moins 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, et à l’enlèvement de plus de 200 personnes par le Hamas.

Dans un discours télévisé la semaine dernière, Netanyahu a déclaré que le gouvernement, y compris lui-même, devra finalement expliquer pourquoi l’attaque a été autorisée à se produire en premier lieu.

« La débâcle sera complètement stoppée », a-t-il déclaré mercredi. selon le Times of Israel. « Tout le monde devra donner des réponses sur cette débâcle – y compris moi – mais tout cela n’arrivera qu’après la guerre. »

Pourtant, la majorité des Israéliens semblent vouloir voir leur dirigeant assumer ses responsabilités, selon un sondage par le journal Maariv au début du mois.

Pour l’instant, Netanyahu semble se concentrer sur ce qu’il a décrit comme la « deuxième étape » du conflit alors que les forces israéliennes progressent vers la ville de Gaza. Jusqu’à présent, plus de 8 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs, ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, alors qu’Israël lance des frappes aériennes sur le territoire assiégé dans le but d’éliminer le Hamas.

Les responsables américains, dont la vice-présidente Kamala Harris, ont appelé le pays à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils palestiniens.