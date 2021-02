M. Netanyahu a passé moins d’une demi-heure à l’intérieur de la salle d’audience avant de laisser ses avocats discuter avec les trois juges sur des questions de procédure. Mais c’était la première fois que M. Netanyahu parlait devant le tribunal lui-même depuis le début du procès en mai dernier, et seulement la deuxième fois qu’il était présent en personne.

L’audience était en grande partie administrative et M. Netanyahu n’a parlé que brièvement pour plaider son innocence.

Pourtant, lundi matin – avec une élection générale dans quelques semaines à peine et une décision tendue concernant la réouverture du système éducatif bientôt – le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été contraint de détourner son attention des questions d’État et d’assister à la reprise de son procès. sur des accusations de corruption.

JÉRUSALEM – Rares sont les dirigeants mondiaux qui ont été jugés pendant leur mandat, et encore moins lorsqu’ils se sont présentés à la réélection au milieu d’une pandémie.

M. Netanyahu fait face à de multiples accusations. Dans un cas, il est accusé d’avoir accordé des faveurs politiques à deux hommes d’affaires en échange de cadeaux d’une valeur d’environ 200 000 dollars, dont des cigares et du champagne. Dans d’autres cas, il aurait sollicité une couverture médiatique favorable de la part des principaux organes de presse en échange de modifications réglementaires qui profitaient à leurs propriétaires.

Pour certains, le fait qu’un Premier ministre israélien puisse être traduit devant un tribunal israélien est une preuve solide de l’indépendance judiciaire et de l’égalité devant la loi. Mais d’autres craignent que le discours qui a entouré le procès – que M. Netanyahu a lui-même décrit comme un complot de bureaucrates non élus visant à saper la volonté du peuple – ait sapé la confiance du public dans le système judiciaire.

Et le simple spectacle d’un Premier ministre en poste sur le banc des accusés a déclenché un débat sur la santé de la démocratie et du système judiciaire israéliens.

À court terme, de nombreux analystes estiment que le procès n’aura peut-être pas un impact important sur l’issue des élections du 23 mars. depuis des années, a déclaré Dahlia Scheindlin, analyste politique et sondeur israélienne.

«Est-ce que l’ouverture du procès pourrait vraiment changer l’esprit de quelqu’un?» Dit Mme Scheindlin. « Jusqu’à présent, je ne le vois pas vraiment. »

«Rien de tout cela n’est nouveau – les gens ont eu des années pour en tenir compte», a-t-elle ajouté.

Pour ses détracteurs, le simple fait que M. Netanyahu ait choisi de ne pas démissionner de ses fonctions, en dépit d’être distrait par une procédure pénale compliquée, était déjà la preuve d’un égoïsme dangereux.

De nombreux échecs du gouvernement tout au long de la pandémie étaient «tous dus au procès», a publié les Black Flags, un mouvement d’opposition qui a mené des manifestations contre M. Netanyahu, sur Twitter lundi matin. «Sa survie personnelle est plus importante pour lui que la survie de l’État.»

Mais pour les partisans de M. Netanyahu, le procès est la preuve d’une conspiration profonde à son encontre, et peu de choses qui se produiront au cours des audiences changeront d’avis.

«Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la tentative d’assassinat politique connue sous le nom d’affaires Netanyahu», a écrit Osnat Mark, un député du parti de M. Netanyahu. «Avec un timing incroyable, l’accusation cherche à accélérer l’audition des témoins de l’accusation à l’approche des élections en tant qu’outil de violence politique. Le public ne l’a pas acheté à l’audience ni au dépôt des actes d’accusation à l’approche des élections et ne l’achètera pas non plus maintenant.

Myra Noveck et Irit Pazner Garshowitz ont contribué au reportage.