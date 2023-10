Benjamin Netanyahu nie qu’Israël ait attaqué un hôpital de Gaza et que des centaines de personnes aient été tuées par une explosion | Monde | Nouvelles

Il a poursuivi : « Le monde entier devrait le savoir : ce sont des terroristes barbares à Gaza qui ont attaqué l’hôpital de Gaza, et non l’armée israélienne.

« Ceux qui ont brutalement assassiné nos enfants assassinent aussi leurs propres enfants. »

Le Hamas a déclaré dans sa déclaration : « L’horrible massacre perpétré par l’occupation sioniste à l’hôpital al Ahli de la ville de Gaza, qui a fait des centaines de victimes, pour la plupart des familles déplacées, des patients, des enfants et des femmes, est un crime de génocide qui révèle une fois de plus le visage laid de cet ennemi criminel et de son gouvernement fasciste et terroriste.

« Cela révèle également le soutien américain et occidental à cette occupation criminelle. »