LE 13 juin 2021, Netanyahu a été évincé de son poste de Premier ministre israélien.

Naftali Bennett – un ancien allié de l’ex-PM devenu rival acharné – est le nouveau Premier ministre.

Benjamin Netanyahu n’est-il plus au poste de Premier ministre ?

Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin du règne de 12 ans de Netanyahu, adopté par une marge de 60-59.

Le vote a mis fin à un cycle de paralysie politique de deux ans au cours duquel le pays a organisé quatre élections.

Il reste à la tête du parti Likoud et restera leader de l’opposition.

Le développement politique sismique intervient au lendemain d’une guerre de 11 jours entre Israël et la Palestine après que les affrontements à Jérusalem ont déclenché un bombardement éclair qui a tué plus de 250 personnes.

Désormais, la soi-disant «coalition du changement» verra le chef du parti Yamina et la ligne dure nationaliste Bennett servir d’abord à la tête du pays avant de passer le relais à Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid.

Quand Benjamin Netanyahu est-il devenu Premier ministre ?

Netanyahu, 68 ans, est devenu le premier Premier ministre israélien à être né dans le pays depuis sa fondation en 1948 lorsqu’il a été élu pour la première fois en 1996.

Et à seulement 36 ans, il était également le plus jeune à diriger la nation du Moyen-Orient.

Il est né à Tel Aviv en 1949 de sa mère d’origine israélienne Tzila Segal et de son père polonais, le professeur Benzion Netanyahu.

En raison de la carrière universitaire de son père, Benjamin a vécu dans le canton de Cheltenham, en Pennsylvanie, aux États-Unis, pendant six ans sur deux périodes distinctes.

Mais après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en Amérique en 1967, le futur leader est retourné dans son pays natal et a rejoint l’armée.

Dans le cadre des Forces de défense israéliennes, il a servi pendant cinq ans en tant que combattant d’élite des forces spéciales, participant à des raids pendant la sanglante guerre d’usure de 1967 à 1970.

Il est ensuite retourné aux États-Unis pour étudier des diplômes en architecture et en sciences politiques à la MIT Sloan School of Management et à Harvard dans le Massachusetts.

Après avoir terminé premier de sa promotion au MIT, il a été recruté par le Boston Consulting Group où il a travaillé de 1976 à 1978.

Netanyahu parle couramment anglais et est connu pour avoir un accent américain.

Avec qui Netanyahu est-il marié ?

Il a été marié trois fois et a trois enfants.

Il était auparavant marié à Miriam Weizmann de 1972 à 1978 et à Fleur Cates de 1981 à 1984.

Le leader mondial a épousé son épouse actuelle Sara Ben-Artzi en 1991.

Sara, qui est restée à ses côtés malgré l’affaire présumée au début des années 1990, a été impliquée dans des poursuites judiciaires après avoir été inculpée de fraude pour détournement de fonds publics le 21 juin 2018.

journal israélien Haaretz a rapporté qu’elle était accusée d’avoir détourné environ 100 000 $ de fonds publics pour des services de restauration au domicile du Premier ministre à Jérusalem.