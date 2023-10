Benjamin Netanyahu « ne devrait pas » diriger Israël à long terme après le « coup le plus sévère » porté au pays, selon l’ancien Premier ministre | Nouvelles du monde

Un ancien Premier ministre israélien a déclaré que Benjamin Netanyahu ne devrait pas rester à la tête du pays à long terme après l’incursion sans précédent du Hamas.

Dans une interview avec Mark Austin de Sky News, Ehud Barak a déclaré que l’attaque était « choquante pour tout le monde dans le pays ».

« C’est un acte meurtrier barbare qui rappelle les opérations de type Al-Qaïda ou Daesh, du jamais vu.

« C’était le coup le plus dur Israël souffert depuis le jour de sa création », a-t-il déclaré.

Dernière guerre : une « énigme majeure » face à une offensive « imminente »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Netanyahu pouvait survivre en tant que Premier ministre à long terme, il a répondu : « Je pense qu’il ne devrait pas. Je pense que dans un endroit normal, il aurait démissionné.

« Le simple fait de voir le genre de choses qui se sont produites sous sa responsabilité, même s’il n’était impliqué d’aucune manière, cela lui fait peser une énorme responsabilité personnelle. »

M. Barak, qui a été Premier ministre israélien de 1999 à 2001 et est aujourd’hui la voix de l’opposition, a déclaré que l’objectif de la réponse israélienne était « bien défini », expliquant : « Il s’agit de s’assurer que toute capacité militaire de Hamas sera paralysé et effacé.

« Pas de couverture militaire, pas un seul lanceur de roquettes, pas un seul dépôt de chargeur, pas de laboratoire, pas de site d’entraînement. Et c’est le but.

« Nous [would have been] Heureusement s’il avait pu être réalisé depuis les airs, [but] cela ne peut pas être accompli, il faut donc venir sur le terrain, il y aura donc très probablement une opération à grande échelle sur le terrain. »

Interrogé sur la manière dont Israël peut éviter des pertes civiles, M. Barak a répondu : « Israël ne va pas se détériorer dans le comportement du Hamas. Nous sommes attachés au droit international.

« [To] la population, nous avons dit que nous allions frapper tous les atouts du Hamas. Alors chacun d’entre vous, citoyens de Gaza qui sait que dans son lieu de résidence, sur son lieu de travail, il y a une installation du Hamas, atout du Hamas maintenant ou dans le dernier, disons dans un an ou deux, soyez prudent.

« C’est une cible. Quittez la zone. N’y restez pas. Nous sommes sérieux. »

A propos du blocus de Gaza, il a déclaré : « Israël ne laissera pas des gens mourir à l’hôpital de Gaza parce que nous avons bloqué les médicaments médicaux ou tout ce dont l’hôpital a besoin. Aucun bébé ne mourra parce qu’il n’y a pas de lait à cause d’Israël. »

Une sirène a retenti au milieu de l’entretien, l’amenant à une pause momentanée.

« Croyez-moi, il n’atterrira pas ici, le missile », a déclaré M. Barak.

Lorsqu’on lui a demandé si sa tentative de négocier un accord de paix en 2000 avec Yasser Arafat, alors président palestinien, était une occasion manquée, M. Barak a répondu : « Vous ne pouvez pas juger si c’est une occasion manquée. Les gens me disent que vous étiez si proche, si proche de Arafat, pourquoi n’êtes-vous pas parvenu à un accord ?

« Je dis que lorsque l’on veut mesurer la taille d’un espace, il faut multiplier la largeur par la profondeur. Nous étions probablement très proches, mais très profonds.

« Moi-même et [then US president Bill] Clinton a présenté une proposition de grande envergure qui couvrait métaphoriquement plus de 90 % de tout ce dont Arafat peut rêver.

« Le fait qu’il l’ait rejeté… Et jusqu’à ces jours, Clinton, quand on lui pose la question, dit qu’Arafat est responsable parce que nous étions très sérieux et il l’a rejeté. »

Ehud Barak, alors premier ministre israélien, avec le président américain Bill Clinton et le président palestinien Yasser Arafat dans les années 1990





Il a déclaré que « nous sommes plus loin qu’il y a 25 ans » d’une paix véritable.

Cependant, il a ajouté : « Mais je ne perds jamais le contact visuel avec l’objectif.

« L’objectif devrait être de s’engager avec les Palestiniens et de trouver une frontière à l’intérieur de la Terre Sainte, où nous avons 80% de nos colons et tous les intérêts stratégiques d’Israël pour vivre côte à côte avec l’Etat palestinien, qui [is] démilitarisé mais en quelque sorte viable.

« C’est la vision parce que nous en avons besoin. »