Benjamin Netanyahu met en garde le président Biden contre une éventuelle invasion terrestre de Gaza par Israël | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait déclaré au président américain Joe Biden qu’Israël n’avait d’autre choix que de lancer une opération terrestre à Gaza.

Selon des sources d’Axios en Israël et aux États-Unis, Netanyahu a souligné la nécessité de cette décision, déclarant : « Nous devons y entrer ».

Il a souligné que cette action représente la réponse d’Israël aux attaques du Hamas et a fait allusion à un conflit prolongé et difficile dans les jours et les semaines à venir.

Pour se préparer à une éventuelle offensive terrestre à Gaza, l’armée israélienne a mobilisé un nombre sans précédent de 300 000 soldats de réserve, marquant le plus grand déploiement de réservistes depuis des décennies.