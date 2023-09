Benjamin Netanyahu envisage d’expulser tous les migrants africains d’Israël après que des groupes érythréens se soient impliqués dans de violents affrontements | Nouvelles du monde

Des plans devraient être élaborés pour expulser tous les migrants africains d’Israël après que des groupes d’Érythréens ont été impliqués dans de violents affrontements à Tel Aviv, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Il souhaite également que les migrants impliqués dans la manifestation soient immédiatement expulsés.

Ses remarques interviennent au lendemain d’affrontements entre groupes rivaux d’Érythréens lors de manifestations sanglantes qui ont fait des dizaines de blessés.

Les groupes, partisans et opposants du gouvernement érythréen, se sont affrontés avec du bois de construction, des morceaux de métal et des pierres, brisant des vitrines et des voitures de police.

La police israélienne en tenue anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles tandis que des policiers à cheval tentaient de contrôler les manifestants.

Les violences ont éclaté près de l’ambassade érythréenne lorsque les manifestants ont été empêchés d’atteindre le bâtiment avant un événement culturel qui devait s’y dérouler.

La question des migrants divise depuis longtemps Israël et les dernières violences l’ont remis sur le devant de la scène.

Cela survient alors que le pays continue d’être déchiré par la décision de M. Netanyahu. projets controversés refondre le système judiciaire, ce qui, selon certains, équivaut à une prise de pouvoir par le Premier ministre.

« Nous voulons des mesures sévères contre les émeutiers, y compris l’expulsion immédiate de ceux qui y ont pris part. » M. Nétanyahou dit.

Il a demandé que les ministres lui présentent des plans « pour l’élimination de tous les autres infiltrés illégaux », et a noté dans ses remarques que la Cour suprême a annulé certaines mesures destinées à contraindre les migrants à partir.

En vertu du droit international, Israël ne peut pas renvoyer de force des personnes vers un pays où leur vie ou leur liberté pourraient être en danger.

Environ 25 000 migrants africains vivent en Israël, principalement originaires du Soudan et de l’Érythrée, qui déclarent avoir fui le conflit ou la répression.

Israël reconnaît très peu de demandeurs d’asile, les considérant majoritairement comme des migrants économiques, et affirme n’avoir aucune obligation légale de les garder.