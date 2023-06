Benjamin Netanyahu dit qu’Israël ira de l’avant avec son plan de refonte judiciaire après l’échec des pourparlers

TEL AVIV, Israël – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que son gouvernement avait l’intention d’aller de l’avant avec des projets controversés de changement du système judiciaire du pays après que les pourparlers visant à trouver une solution de compromis semblaient s’effondrer.

Les plans du gouvernement visant à remanier le système judiciaire ont plongé Israël dans l’une de ses pires crises intérieures au début de cette année. Les négociations entre le gouvernement et les partis d’opposition ont quelque peu atténué la crise en tentant de trouver un terrain d’entente sur les changements proposés au système judiciaire du pays.

Ces pourparlers ont été secoués la semaine dernière par une crise entourant le puissant comité régulier chargé de choisir les juges du pays. Les chefs de l’opposition ont déclaré que les négociations étaient gelées jusqu’à ce que le comité soit formé.

Lors d’une réunion de son cabinet dimanche, Netanyahu a déclaré que l’opposition n’avait pas négocié de bonne foi et que son gouvernement avancerait prudemment sur la refonte.

« Cette semaine, nous allons commencer les démarches pratiques. Nous les ferons de manière mesurée, responsable, mais conformément au mandat que nous avons reçu d’apporter des corrections au système de justice », a-t-il déclaré.

Netanyahu a suspendu la refonte en mars après que des manifestations de masse ont éclaté contre elle. La décision d’aller de l’avant est susceptible d’exacerber les tensions et d’alimenter le mouvement de protestation qui a continué à manifester chaque samedi, malgré la suspension du plan.

Les dirigeants de la manifestation ont déclaré qu’ils étaient prêts pour une nouvelle série de manifestations qui garantiraient que « toute tentative visant à nuire au système de justice démocratique d’Israël échouera ».

Le chef de l’opposition Yair Lapid, dont le parti négociait avec Netanyahu, a déclaré qu’aller de l’avant unilatéralement sur le plan « nuira gravement à l’économie, mettra en danger la sécurité et réduira le peuple israélien en lambeaux ».

Le gouvernement de Netanyahu, composé de partis ultranationalistes et ultra-religieux, s’est heurté à une vive opposition au plan de refonte lorsqu’il a été annoncé plus tôt cette année. D’éminents économistes, de hauts responsables juridiques et d’anciens responsables de la défense ont mis en garde contre les conséquences dangereuses pour l’avenir du pays. Même le principal allié international d’Israël, les États-Unis, a exprimé son inquiétude.

Le gouvernement dit que le plan est nécessaire pour redonner le pouvoir aux élus et affaiblir, ce qu’il dit, c’est une Cour suprême interventionniste.

Les critiques disent que le plan bouleverserait le délicat système de freins et contrepoids d’Israël et pousserait le pays vers l’autoritarisme.

Netanyahu a reculé après que des manifestations spontanées massives ont éclaté et qu’une grève générale a été appelée après avoir limogé son ministre de la Défense qui s’était opposé au plan suite aux menaces généralisées des réservistes militaires de ne pas se présenter au travail si la refonte était approuvée.

Le comité de nomination des juges – qui, entre autres, approuve la composition de la Cour suprême – a été un champ de bataille central dans le plan de refonte.

La coalition au pouvoir et l’opposition sont traditionnellement représentées au sein du comité de neuf membres. Mais les partisans de la refonte avaient exigé que la coalition contrôle les deux positions, tirant des accusations selon lesquelles Netanyahu et ses alliés tentaient d’empiler le système judiciaire avec des copains.

La semaine dernière, le Parlement a nommé le représentant de l’opposition à la commission, mais le deuxième poste vacant n’a pas été pourvu, ce qui a retardé la reprise des travaux de la commission.

Chaque partie a accusé l’autre de faire exploser les pourparlers avec les résultats des nominations du comité.