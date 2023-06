Benjamin Netanyahu dit qu’il est opposé à tout accord intérimaire américano-iranien sur le programme nucléaire

TEL AVIV, Israël – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu’il s’opposait à tout accord intérimaire qui aurait été négocié entre les États-Unis et l’Iran sur son programme nucléaire.

Netanyahu a pris la parole après que des informations parues dans les médias israéliens ont déclaré que des accords étaient en cours entre Washington et Téhéran qui chercheraient à freiner quelque peu le programme nucléaire iranien, en échange d’un certain allégement des sanctions. Les rapports n’ont pas pu être confirmés de manière indépendante et les États-Unis ont publiquement nié un tel accord.

Netanyahu a déclaré qu’Israël avait informé les États-Unis que « les ententes les plus limitées, ce que l’on appelle des « mini-accords », ne servent pas – à notre avis – l’objectif et nous y sommes également opposés ».

Les responsables israéliens pensent que certains accords ont déjà été conclus pour limiter l’enrichissement et que certains fonds ont déjà été dégelés. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils discutaient d’une évaluation diplomatique confidentielle.

Le site d’information israélien Walla a rapporté la semaine dernière qu’en vertu des accords émergents, l’Iran limiterait son enrichissement d’uranium à 60 % en échange d’un allégement des sanctions. Le site a également indiqué que les parties discutaient de libérations réciproques de prisonniers.

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré la semaine dernière « qu’il n’y a pas d’accord », ajoutant que les informations étaient fausses.

Dans son rapport, Walla a déclaré que Netanyahu avait révélé les détails de l’accord lors d’une récente réunion d’une commission parlementaire. Les États-Unis et Israël partagent des renseignements et l’un des principaux centres d’intérêt des interactions entre les pays est l’Iran et son programme nucléaire.

Netanyahu s’est opposé avec véhémence à l’accord de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales négocié par l’administration Obama qui cherchait à freiner le programme nucléaire iranien. Il était un partisan majeur de la décision du président Donald Trump en 2018 de se retirer de l’accord, ce qui l’a laissé en pagaille.

L’Iran affirme que son programme est destiné à des fins civiles. Israël considère un Iran nucléaire comme une menace majeure, citant ses appels à la destruction d’Israël et son soutien aux groupes militants anti-israéliens dans toute la région.

Israël dit qu’il n’exclut pas une action militaire pour empêcher l’Iran de fabriquer une arme nucléaire.