Benjamin Netanyahu dénonce la “machine de propagande palestinienne”, affirmant qu’elle a été “prise en flagrant délit”

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé la “machine de propagande palestinienne”, affirmant qu’elle avait été “prise en flagrant délit” après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que des enfants palestiniens avaient été tués par une attaque à la roquette lancée par des militants de Gaza qui n’avait pas atteint leur objectif. cibles visées.

S’exprimant sur “Fox News Live” dimanche, l’ancien Premier ministre a affirmé qu’Israël devait “percer” les “mensonges” venant des Palestiniens.

“Ils ont dit qu’en Israël, nous avions tué cinq enfants. Ils ne vous ont pas dit la vérité et cela a été filmé sur une vidéo”, a expliqué Netanyahu.

“Ces cinq enfants ont été tués quand [an] Une roquette du Jihad islamique qui visait Israël a raté [and] sont tombés sur ces enfants, alors ils ont en fait assassiné leurs propres enfants en essayant de nous assassiner.”

ISRAËL TUE UN TERRORISTE DU JIHAD ISLAMIQUE À GAZA ET ANNONCE UNE OPÉRATION MILITAIRE OFFICIELLE

Netanyahu a fait ces commentaires alors que les tensions entre Israël et Gaza s’intensifiaient depuis vendredi, lorsque l’armée israélienne a annoncé une opération officielle après qu’une frappe coordonnée a tué le commandant du Jihad islamique Tayseer al-Jabari. Selon Tsahal, “Jabari était responsable de multiples attaques terroristes contre des civils israéliens”. Un deuxième haut commandant, Khaled Mansour, a été tué samedi.

Les tensions ont commencé à monter après que les forces de sécurité israéliennes ont arrêté le chef du groupe du Jihad islamique, Bassem Saadi.

Dans une déclaration envoyée vendredi à Fox News Digital, Gilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, a noté que la mission avait été effectuée vendredi “en raison d’une tentative d’attaque contre des civils israéliens par le Jihad islamique palestinien”.

L’ambassadeur a déclaré qu'”Israël a été contraint de commencer une opération militaire avec des frappes chirurgicales afin de contrecarrer leurs attaques à la roquette depuis Gaza”.

« Le Jihad islamique palestinien est un mandataire terroriste radical du régime de l’ayatollah en Iran et son objectif clairement déclaré est la destruction de l’État d’Israël », a poursuivi Erdan.

L’ambassadeur a également appelé “la communauté internationale et les Nations Unies à cesser de faire de fausses comparaisons immorales entre une démocratie respectueuse des lois et des organisations terroristes radicales et à soutenir le droit d’Israël à défendre ses citoyens”.

Les militants du Jihad islamique ont tiré des centaines de roquettes sur Israël depuis vendredi, certaines ciblant Jérusalem.

Netanyahu a déclaré dimanche qu’il pensait que le conflit actuel n’était pas seulement une bataille physique, mais aussi “une bataille morale et politique” ainsi qu’une “bataille de relations publiques”.

Il a ensuite souligné ce qu’il a appelé la différence entre Israël et le mouvement du Jihad islamique palestinien, affirmant qu'”ils tirent sur des civils tout en se cachant derrière des civils” tandis qu’Israël essaie “de cibler les terroristes tout en évitant autant que possible les victimes civiles”.

“C’est la différence entre une société libre, une démocratie et ces tueurs terroristes qui suivent cette idéologie radicale”, a poursuivi Netanyahu.

Les commentaires de l’ancien Premier ministre sont intervenus quelques heures avant que les responsables des services de renseignement égyptiens n’appellent à un cessez-le-feu dimanche soir, indiquant qu’un accord a été conclu pour mettre fin à la violence.

L’Associated Press a rapporté qu’un responsable du renseignement égyptien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que la trêve entre Israël et le Jihad islamique palestinien devrait commencer à 23h30.

Avant le développement, des avions israéliens ont touché des cibles dans la bande de Gaza, augmentant le nombre de morts palestiniens, et des militants ont tiré des séries répétées de roquettes qui ont atteint profondément Israël.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a souligné qu’Israël frappait « de manière précise et responsable afin de réduire au minimum les dommages causés aux non-combattants ».

“Le gouvernement israélien ne permettra pas aux organisations terroristes de la bande de Gaza d’établir l’ordre du jour dans la zone adjacente à la bande de Gaza et de menacer les citoyens de l’État d’Israël”, a déclaré Lapid dans un communiqué. “Quiconque essaie de nuire à Israël doit savoir : nous vous trouverons.”

Anders Hagstrom de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.