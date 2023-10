Benjamin Netanyahu décrit les atrocités du Hamas en Israël

Il a déclaré que des garçons et des filles avaient été touchés à la tête par les envahisseurs et que d’autres avaient été brûlés vifs.

Au moins 1 200 Israéliens ont été tués dans cette attaque, qui a déclenché une violente réponse israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait plus d’un millier de morts. On estime que 150 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, sont retenues captives à Gaza par le Hamas.

Netanyahu s’exprimait après avoir formé un cabinet de guerre comprenant son principal rival politique, Benny Gantz, ancien ministre de la Défense. Le nouveau Cabinet établit un certain degré d’unité après des années de profondes divisions politiques et alors que l’armée israélienne semble de plus en plus susceptible de lancer une offensive terrestre sur Gaza.

Pourtant, les divisions politiques en Israël demeurent. Le principal leader de l’opposition du pays, Yair Lapid, a été invité à rejoindre le gouvernement mais n’a pas immédiatement répondu à l’offre. Il semblait que le reste des partenaires gouvernementaux existants de Netanyahu, un ensemble de partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes, resteraient en place pour gérer les questions non liées à la guerre.

Les frappes aériennes israéliennes de plus en plus destructrices à Gaza ont rasé des pâtés de maisons entiers et laissé un nombre indéterminé de corps sous les décombres. Une offensive terrestre à Gaza, dont les 2,3 millions d’habitants sont densément entassés dans une minuscule bande côtière, entraînerait probablement une augmentation du nombre de victimes parmi les combattants des deux camps.

Le Hamas a lancé mercredi un nouveau barrage de roquettes sur Israël, visant la ville méridionale d’Ashkelon.

Quelque 250 000 personnes ont fui leurs foyers à Gaza, la plupart se rassemblant dans les écoles des Nations Unies. D’autres recherchaient le nombre croissant de quartiers sûrs dans cette bande de terre longue de seulement 40 kilomètres (25 miles), coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée.

Après la tombée de la nuit, les Palestiniens ont été plongés dans l’obscurité totale dans de grandes parties de la ville de Gaza et ailleurs après que la seule centrale électrique du territoire soit tombée en panne de carburant et ait été fermée mercredi. Seules quelques lumières de générateurs privés brillaient encore.

Israël a interrompu dimanche l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments sur le territoire. Le seul passage restant en provenance d’Egypte a été fermé mardi après que des frappes aériennes ont frappé à proximité.

Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour maintenir l’électricité pendant trois jours, a déclaré Matthias Kannes, responsable de Médecins sans frontières basé à Gaza. Le groupe a déclaré que les deux hôpitaux qu’il gère à Gaza manquaient de matériel chirurgical, d’antibiotiques, de carburant et d’autres fournitures. « Nous avons consommé l’équivalent de trois semaines de stock d’urgence en trois jours », a déclaré Kannes.

Ghassan Abu Sitta, un chirurgien reconstructeur à al-Shifa, a déclaré qu’il avait 50 patients en attente d’aller en salle d’opération pour soigner des blessés plus critiques. « Nous avons déjà dépassé la capacité du système à faire face », a-t-il déclaré. Le système de santé « a le reste de la semaine avant de s’effondrer, pas seulement à cause du diesel. Toutes les fournitures viennent à manquer. »

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les générateurs des autres hôpitaux seraient à court d’ici cinq jours. Les bâtiments résidentiels, incapables de stocker autant de diesel, sombreront probablement dans l’obscurité plus tôt.

L’Égypte et des groupes internationaux ont réclamé des couloirs humanitaires pour acheminer l’aide vers Gaza. Des convois étaient chargés de carburant et de nourriture mercredi du côté égyptien du terminal de Rafah, mais n’ont pas pu entrer à Gaza, a déclaré un responsable de la sécurité égyptienne, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

Plus tôt dans la journée, le président Joe Biden a déclaré que lui et la vice-présidente Kamala Harris s’étaient entretenus par téléphone mercredi avec Netanyahu.

Biden a cherché à relier les attaques du Hamas du week-end à des décennies d’antisémitisme et de violence endurées par les Juifs du monde entier.

« Cette attaque a fait remonter à la surface les souvenirs douloureux et les cicatrices laissées par un antisémitisme millénaire et un génocide contre le peuple juif. Et à ce moment-là, nous devons être très clairs : il n’y a aucune justification au terrorisme, aucune excuse et le type de terrorisme qui a été exposé ici dépasse tout simplement l’entendement. Au-delà des limites », a-t-il déclaré.

C’était au moins le quatrième appel entre Biden et Netanyahu depuis l’attaque de samedi.