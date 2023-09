Benjamin Netanyahu déclare à l’ONU qu’Israël est sur le point de conclure un accord de paix saoudien qui créerait un « nouveau Moyen-Orient » | Nouvelles du monde

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que son pays était à l’aube d’un accord de paix historique avec l’Arabie saoudite et qu’un accord créerait un « nouveau Moyen-Orient ».

S’exprimant à New York vendredi après-midi, M. Nétanyahou a invoqué les accords d’Abraham de 2021 qui ont vu Israël normaliser ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, et a déclaré qu’un accord avec l’Arabie saoudite serait encore plus important.

« Les Accords d’Abraham ont marqué le début d’un autre changement radical. Ils ont rapproché les Arabes et les Juifs », a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute que les Accords d’Abraham ont marqué l’aube d’une nouvelle ère de paix.

« Mais je crois que nous sommes à l’aube d’une percée encore plus spectaculaire et d’une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite. »

Rappelant les souvenirs de son discours de 2012, lorsqu’il avait tracé une ligne rouge sur le schéma d’une bombe nucléaire, M. Netanyahu a de nouveau utilisé des aides visuelles pendant son discours – cette fois une carte intitulée Le Nouveau Moyen-Orient pour démontrer les avantages qu’un accord pourrait apporter.

« La bénédiction d’un nouveau Moyen-Orient entre Israël, l’Arabie Saoudite et d’autres voisins ne fera pas seulement tomber les barrières entre Israël et nos voisins.

« Nous construirons un nouveau couloir de paix et de prospérité qui reliera l’Asie à l’Europe en passant par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël.

« Tout comme nous avons conclu les Accords d’Abraham sous la direction de Président Trumpje crois sincèrement que nous pouvons parvenir à la paix avec l’Arabie saoudite sous la direction de Président Biden« .

Image:

M. Netanyahu, à gauche, et Joe Biden au début du mois





Cependant, il n’y avait aucune mention de la Palestine sur la carte et seulement une brève mention dédaigneuse lorsqu’il s’agissait d’un éventuel accord de paix saoudien.

« Les Palestiniens ne doivent pas avoir de veto sur la paix au Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

« Ils ne représentent que 2% du monde arabe, et lorsqu’ils verront que le pays s’est réconcilié avec Israël, ils auront également une opportunité. »

Pression pour ne pas faire de concessions pour les Palestiniens

M. Netanyahu croit depuis longtemps qu’il peut forcer les Palestiniens à faire la paix avec Israël en concluant des accords de paix avec d’autres États arabes, isolant ainsi les Palestiniens.

Des hauts responsables de son aile droite actuelle ont déclaré ouvertement qu’ils rejetteraient tout accord s’il implique des concessions significatives aux Palestiniens. Cependant, l’Arabie saoudite et les États-Unis en ont fait une condition centrale à tout accord, avec Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré cette semaine à la télévision américaine : « Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette partie.

« Nous devons voir où nous allons. Nous espérons que cela atteindra un point, que cela facilitera la vie des Palestiniens et fera d’Israël un acteur au Moyen-Orient. »

Image:

Mohammad Bin Salman a laissé entendre que l’Arabie Saoudite parviendrait à un accord avec Israël. Photo : AP





Comme il est de tradition lorsqu’il s’adresse à la réunion diplomatique annuelle, M. Netanyahu a également longuement parlé de la menace posée par l’Iran.

« Il y a huit ans, les puissances occidentales ont promis que si l’Iran violait l’accord sur le nucléaire, les sanctions seraient levées. Eh bien, l’Iran viole l’accord, mais les sanctions n’ont pas été levées. Cette politique doit changer.

« L’Iran doit faire face à une menace crédible. Tant que je serai Premier ministre d’Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. »

La délégation iranienne était notamment absente de la salle.

Même si la diplomatie en faveur d’un accord israélo-saoudien s’est accélérée ces derniers mois, il est remarquable de constater à quel point les dirigeants américains, saoudiens et israéliens ont fait preuve d’ouverture et d’optimisme au cours de la semaine dernière à New York.

Même si la volonté de finaliser un accord semble évidente de toutes les parties, il reste d’importants obstacles à surmonter.

Au-delà de la question palestinienne et de la manière dont M. Netanyahu guide son gouvernement à ce sujet, le président Biden devra faire de gros efforts pour faire adopter l’accord au Congrès américain, où nombreux sont ceux qui sont hostiles à l’Arabie saoudite en raison du bilan du Royaume en matière de droits de l’homme.