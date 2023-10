Benjamin Netanyahu avertit la population de quitter Gaza alors qu’il promet de réduire certaines parties du territoire « en décombres » | Nouvelles du monde

Le Premier ministre israélien a averti les habitants de Gaza de quitter la zone, s’engageant à réduire certaines parties du territoire « en décombres » pour se venger d’une « journée noire ».

Benjamin Netanyahu avait déclaré plus tôt qu’Israël était en guerre contre les militants palestiniens du Hamas, qui gouverne Gaza, après que leurs combattants ont lancé une attaque surprise contre son pays samedi matin.

Les responsables des services de secours ont déclaré aux médias israéliens qu’au moins 250 personnes avaient été tuées dans l’attaque la plus meurtrière contre le pays depuis des décennies.

Le ministère israélien de la Santé a déclaré qu’au moins 1 590 personnes avaient été blessées.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins 232 personnes étaient mortes et 1 700 blessées lors des frappes aériennes de représailles israéliennes sur Gaza.

‘Pars maintenant’

Dans un discours télévisé, M. Netanyahu a déclaré que l’armée du pays « se vengerait de cette journée noire », mais il a prévenu : « Cette guerre prendra du temps. Elle sera difficile ».

Dans une déclaration qu’il a ensuite publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a écrit : « Tous les endroits dans lesquels le Hamas est déployé, se cache et opère, cette méchante ville, nous les transformerons en décombres.

« Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant car nous opérerons avec force partout. »

Des roquettes ont été vues atterrir sur Gaza quelques heures après que M. Netanyahu ait proféré la menace.

Netanyahu affirme que la guerre « prendra du temps » – suivez les mises à jour en direct

Israël cessera de fournir de l’électricité, du carburant et des biens à Gaza, qui est déjà sous blocus, selon un communiqué du bureau de M. Netanyahu samedi soir.

Une grande partie de Gaza était déjà plongée dans l’obscurité à la tombée de la nuit après que l’alimentation électrique en provenance d’Israël, qui alimente presque tous les territoires, ait été coupée plus tôt dans la journée.

M. Netanyahu a également déclaré que la « première phase » de la contre-opération était terminée et qu’Israël avait repoussé la majorité des militants du Hamas.

Il s’est engagé à poursuivre l’offensive « sans réserve et sans répit ».

Image:

Des Palestiniens inspectent les ruines d’une tour détruite lors d’une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:24

Une femme âgée capturée par le Hamas



« Année record pour les Palestiniens tués par les Israéliens »

Les hommes armés du Hamas ont ciblé jusqu’à 22 sites lors de l’assaut initial, les combats se poursuivant bien après la tombée de la nuit. Des militants retenus en otages dans deux villes et occupé un commissariat de police dans une troisième.

Des images semblaient montrer des combattants du Hamas en parapente en Israël alors qu’ils commençaient une incursion massive.

La branche militaire du Hamas a affirmé qu’elle détenait des dizaines de soldats israéliens captifs dans des « lieux sûrs » et dans des tunnels à Gaza.

L’armée israélienne a confirmé qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été enlevés, mais n’a pas voulu donner de chiffre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:03

Une vidéo montre les conséquences de la frappe aérienne à Gaza



Image:

Les pompiers travaillent pour éteindre un incendie dans un champ ouvert à Ashkelon, en Israël, suite à une infiltration massive du Hamas





La militante palestinienne Nour Odeh, ancienne porte-parole de l’Autorité palestinienne, a déclaré à NBC News, partenaire américain de Sky News, que l’attaque survient après une année record du nombre de Palestiniens tués par des Israéliens.

Il a déclaré que l’incursion de samedi n’était pas le « début de l’histoire » et que les forces israéliennes occupaient les territoires palestiniens depuis plus de 50 ans.

M. Odeh a déclaré : « C’est une année record pour le nombre de Palestiniens tués, le nombre d’enfants palestiniens tués, le nombre de maisons démolies, le nombre d’attaques perpétrées par des colons armés qui, vous savez, ont incendié des maisons et attaqué des gens et blessés et tués des civils palestiniens. »

Sunak dit qu’Israël a le droit de se défendre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:22

Une Israélienne aurait été capturée après une attaque



Image:

Des flammes et de la fumée s’élèvent dans le sud d’Israël après le tir de roquettes par des militants palestiniens depuis Gaza





Israël répond aux attaques du Hamas

Après la tombée de la nuit, les frappes aériennes israéliennes à Gaza se sont intensifiées, détruisant plusieurs immeubles résidentiels dans des explosions géantes, notamment une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza.

Les forces israéliennes ont lancé un avertissement juste avant et aucune victime n’a été signalée.

Peu de temps après, un tir de roquettes du Hamas sur le centre d’Israël a touché quatre villes, dont Tel Aviv et une banlieue voisine, où deux personnes ont été grièvement blessées.

Tout au long de la journée, le Hamas a tiré plus de 3 500 roquettes, a indiqué l’armée israélienne.

Analyse : les conséquences de l’attaque du Hamas seront véritablement terrifiantes pour la population de Gaza La gravité de ce moment ne peut être surestimée. Cela représente un tournant véritablement sanglant dans ce conflit qui dure depuis des décennies. À court terme, nous pouvons prédire ce qui va se passer. Une opération militaire terrestre israélienne à Gaza semble certaine. Les pertes en vies civiles seront énormes. Les conséquences du terrorisme de samedi contre Israël seront véritablement terrifiantes pour la population de Gaza qui ne peut pas quitter la bande sous blocus. Au-delà de cela, tant d’inconnues. Dans quelle mesure la Cisjordanie sera-t-elle entraînée dans le conflit ? L’Autorité palestinienne qui gère la Cisjordanie (et coopère avec Israël) est distincte du Hamas qui dirige Gaza. Mais partout en Cisjordanie, le désespoir a poussé les gens à abandonner la modération de leurs propres dirigeants et à se tourner vers l’extrémisme du Hamas. Au nord, quelle sera la réaction du Hezbollah au Liban ? Leurs tactiques opportunistes bien rodées consistent à attaquer depuis le nord, pour faire pression sur Israël sur un autre front. La situation politique et économique brisée du Liban rend les choses encore plus dangereuses. Ensuite, il y a le marionnettiste du Hamas et du Hezbollah, l’Iran. Comment Israël réagira-t-il à sa conviction que tout cela est, en fin de compte, un problème iranien ? Le risque de débordement dans le conflit israélo-palestinien est toujours présent. C’est devenu tellement plus réel.

Image:

Un centre commercial est illuminé avec le drapeau palestinien à Bagdad en solidarité avec les Palestiniens de Gaza





Les États-Unis « se tiennent aux côtés du peuple d’Israël »

Dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, une frappe aérienne israélienne a rasé samedi soir une maison, tuant 12 membres de la famille Abu Quuto, ont indiqué des voisins. Dix membres d’une famille de Jebalya, ville du nord du pays, ont été tués lors d’une autre frappe aérienne, ont indiqué des proches. On ne sait pas pourquoi ces maisons ont été ciblées.

Les Palestiniens ont manifesté dans les villes de Cisjordanie samedi soir au milieu de l’offensive. Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que les tirs israéliens avaient tué cinq personnes, mais ont donné peu de détails.

Le président Joe Biden a déclaré depuis la Maison Blanche qu’il s’était entretenu avec M. Netanyahu pour lui dire que les États-Unis « se tenaient aux côtés du peuple israélien face à ces agressions terroristes ».

Il a déclaré : « Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple, point final. »