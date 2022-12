Benjamin Netanyahu annonce qu’il a formé une nouvelle coalition pour gouverner Israël | Nouvelles du monde

Benjamin Netanyahu a déclaré avoir réussi à obtenir un accord pour former un nouveau gouvernement de coalition après des semaines de négociations avec des partenaires religieux et d’extrême droite.

Lors d’un appel téléphonique au président Isaac Herzog quelques instants avant l’heure limite de minuit, il a déclaré: “Je voulais vous annoncer que grâce au soutien public incroyable que nous avons reçu lors des élections, j’ai réussi à former un gouvernement qui prendra soin de tous les citoyens d’Israël.”

Son parti conservateur, le Likoud, et des partis religieux-nationalistes proches des communautés de colons ultra-orthodoxes et de Cisjordanie ont obtenu une confortable majorité dans le Élection du 1er novembre – remportant une majorité de 64 sièges à la Knesset de 120 membres.

Mais la formation d’un gouvernement a été retardée par des différends sur un ensemble de projets de loi sur des questions allant de l’autorité de planification en Cisjordanie au contrôle ministériel sur la police.

Le nouveau gouvernement – que M. Netanyahu doit maintenant se présenter d’ici une semaine – prendra ses fonctions après une année qui a connu les pires niveaux de violence en Cisjordanie depuis plus d’une décennie.

Plus de 150 Palestiniens et plus de 20 Israéliens sont morts l’année dernière.

M. Netanyahu a déclaré qu’il avait l’intention d’achever le processus de formation de son gouvernement “dès que possible la semaine prochaine”.

Il présidera une coalition dominée par des partenaires d’extrême droite et ultra-orthodoxes qui pourraient aliéner une grande partie de l’opinion publique israélienne et augmenter le risque de conflit avec les Palestiniens.

Itamar Ben-Gvir, autrefois reconnu coupable d’incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste, a été nommé ministre de la sécurité, le plaçant à la tête de la police nationale.

Bezalel Smotrich, qui pense qu’Israël devrait annexer le territoire occupé, recevra l’autorité sur la construction de colonies en Cisjordanie ainsi que le poste de ministre des Finances.

M. Netanyahu – déjà le Premier ministre israélien le plus ancien – est jugé pour corruption présumée et a passé les 18 derniers mois en tant que chef de l’opposition.

Lui et ses partenaires devraient faire adopter une série de lois qui bouleverseront le système judiciaire du pays et pourraient potentiellement le disculper de toute accusation.

Il a prétendu être victime de l’excès de zèle de la police, des procureurs et des juges et nie les accusations portées contre lui.