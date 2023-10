Benjamin Netanyahu accusé par un grand journal israélien d’une attaque cinglante

Benjamin Netanyahu « porte la responsabilité » du raid le plus meurtrier sur le territoire israélien depuis 50 ans, selon un journal Haaretz a dit.

La publication accuse les échecs des services de renseignement et la politique du Premier ministre israélien envers les Palestiniens d’être responsables de l’attaque menée par des militants du Hamas depuis la bande de Gaza, qui a jusqu’à présent tué des centaines d’Israéliens.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plus de 400 personnes, dont de nombreux enfants, avaient été tuées dans les frappes israéliennes, l’armée de l’air israélienne affirmant avoir touché plus de 500 cibles du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Alors que les conséquences du raid le plus meurtrier sur le territoire israélien depuis les attaques égyptiennes et syriennes lors de la guerre du Kippour en 1973 continuent de se faire sentir, le comité de rédaction du troisième plus grand journal israélien a déclaré que le conflit « est clairement la responsabilité d’une seule personne : Benjamin Netanyahu. «

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans son bureau à Jérusalem le 27 septembre 2023. Le journal israélien Haaretz a imputé à Netanyahu le déclenchement du conflit Israël-Gaza.

L’éditorial disait que le Premier ministre avait « complètement échoué à identifier les dangers vers lesquels il conduisait consciemment Israël » lorsqu’il a établi un gouvernement « d’annexion et de dépossession » et en nommant Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir à des postes clés.

Smotrich, un homme politique de droite nommé ministre des Finances en 2022, a suscité la controverse en élargissant les colonies israéliennes en Cisjordanie et en s’opposant à la création d’un État palestinien. Ben-Gvir est le ministre de la Sécurité, accusé de discours de haine contre les Arabes.

Le journal a déclaré que la politique étrangère de Netanyahu « ignorait ouvertement l’existence et les droits des Palestiniens » et s’attendait à ce que le Premier ministre israélien « tente certainement d’échapper à sa responsabilité et rejette la faute sur les chefs de l’armée, des renseignements militaires et du service de sécurité du Shin Bet ». .

« Cependant, l’échec de l’armée et des services de renseignement n’exonère pas Netanyahu de sa responsabilité globale dans la crise, car il est l’arbitre ultime des affaires étrangères et de sécurité israéliennes. »

L’article indique que Netanyahu a façonné la politique du gouvernement dirigé par Naftali Bennett et Yair Lapid, qui visait « à écraser le mouvement national palestinien dans ses deux ailes, à Gaza et en Cisjordanie ».

Le journal a indiqué qu’après sa victoire aux dernières élections, son « gouvernement de pleine droite » avait pris des mesures pour annexer la Cisjordanie et procéder à un nettoyage ethnique dans certaines parties de la zone C définie par Oslo, notamment les collines d’Hébron et la Jordanie. Vallée. »

L’article critique Netanyahu pour une « expansion massive » des colonies et une présence juive accrue sur le mont du Temple, près de la mosquée Al Aqsa, ainsi que pour un accord de paix avec l’Arabie saoudite « dans lequel les Palestiniens n’obtiennent rien ».

« Les signes d’un déclenchement des hostilités ont commencé en Cisjordanie, où les Palestiniens ont commencé à ressentir la main plus lourde de l’occupant israélien », Haaretz dit. « Le Hamas a exploité l’opportunité pour lancer son attaque surprise. »

Le journal a déclaré que l’inculpation de Netanyahu dans trois affaires de corruption l’avait laissé incapable de s’occuper des affaires de l’État et était derrière son établissement de une « horrible coalition » et « l’affaiblissement des hauts responsables de l’armée et des renseignements ».

« Le prix a été payé par les victimes de l’invasion du Néguev occidental », indique le communiqué.

