La star de Manchester City, Benjamin Mendy, a admis avoir enfreint les règles du coronavirus en organisant un dîner de réveillon du Nouvel An pour les personnes extérieures à son foyer.

Le défenseur français s’est excusé hier soir et a accepté qu’il avait bafoué les restrictions de verrouillage en invitant deux amis et un chef dans son manoir de 5 millions de livres sterling à voir en 2021.

Le club enquête sur la brèche – qui est survenue trois jours seulement après qu’une épidémie de Covid-19 ait payé leur match contre Everton.

Un porte-parole de Mendy, 26 ans, a déclaré: « Benjamin et son partenaire ont permis à un chef et à deux amis de son partenaire de se rendre dans sa propriété pour un dîner le soir du Nouvel An.

« Ben reconnaît qu’il s’agit d’une violation des protocoles Covid-19 et est désolé pour ses actions dans cette affaire. Ben a passé un test Covid et est en liaison avec Manchester City à ce sujet.

Manchester City a publié une déclaration dans laquelle il était « déçu » de l’incident, confirmant qu’il lancerait une enquête.

« Le club est au courant d’une violation du covid-19 du réveillon du Nouvel An impliquant Benjamin Mendy et des reportages médiatiques ultérieurs à ce sujet.

« Bien qu’il soit entendu que des éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les rapports et que le joueur s’est publiquement excusé pour son erreur, le club est déçu d’apprendre la transgression et mènera une enquête interne. »

Le dîner du réveillon du footballeur comprenait son partenaire, sa nièce et son neveu – qui sont tous dans sa bulle – et l’un des amis de sa petite amie et son partenaire.

Un chef a également été amené chez lui à Mottram St Andrew, Cheshire, pour préparer le dîner pour les six d’entre eux.

À 23 h 23 ce soir-là – alors que Mendy enfreignait les règles du coronavirus de niveau 4 – il a tweeté: « Bonne année. Prenez soin de vous et des vôtres.

The Sun, qui a signalé la brèche pour la première fois, pointe vers des photographies montrant des femmes portant des ballons devant chez lui au début du Nouvel An.

Une photo publiée sur Instagram montre Mendy posant avec sa nièce avec des ballons qui semblent être du même type.

Mais la nuit dernière, des sources ont insisté avec force que Mendy n’avait pas laissé ces femmes, qui seraient apparues sans y être invitées, entrer chez lui.

On ne sait pas encore si Manchester City prendra des mesures disciplinaires contre la star qui a rejoint le club en 2017 et compte 42 sélections.

Il a enfreint les règles après que ses coéquipiers Kyle Walker et Gabriel Jesus ont été testés positifs pour le coronavirus et ont reporté le match d’Everton.

Les stars de Tottenham, Sergio Reguilon, Erik Lamela, Giovani Lo Celso et Manuel Lanzini de West Ham, auraient enfreint les règles de Covid-19 en passant Noël ensemble

Le manager Pep Guardiola s’est insulté contre la décision d’abandonner le match et a souligné que ses joueurs se voyaient rappeler « tous les jours … d’être prudent, de rester à la maison, de ne pas être en contact avec d’autres personnes et de faire ce que vous avez à faire ».

Comme tous les sports professionnels, les patrons du football sont aux prises avec la pandémie et tentent d’assurer la sécurité dans le jeu.

Trois joueurs de Tottenham font face à de lourdes amendes de la part de leur club et à une éventuelle action de la police pour avoir enfreint les restrictions de Covid en passant Noël ensemble.

Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso seront punis après qu’eux-mêmes et Manuel Lanzini de West Ham aient été photographiés sur les réseaux sociaux célébrant Noël avec leurs familles.

Les deux clubs ont publié des déclarations condamnant leurs actions et trois des joueurs se sont excusés.

La photo montrait les quatre footballeurs posant étroitement ensemble dans un groupe avec 11 autres adultes, dont un habillé en Père Noël, et trois bébés et tout-petits.