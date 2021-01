La star de Manchester City, Benjamin Mendy, s’est excusée d’avoir enfreint les règles de Covid après avoir organisé une fête chez lui le soir du Nouvel An.

Mendy admet avoir permis à un chef et à deux amis de son partenaire de se rendre dans sa propriété, en violation des directives gouvernementales empêchant les gens de se mélanger à l’intérieur.

La petite amie de Mendy, sa nièce et son neveu auraient également tous assisté à la célébration, mais ils font partie de la famille du défenseur de Manchester City, Cheshire.

Un voisin de Mendy a déclaré au Sun: « Il y avait beaucoup de bruit venant de la maison et on pouvait entendre les filles crier et s’amuser. »

Le Cheshire était à l’époque au niveau 3 «d’alerte très élevée», ce qui empêche les ménages de se mélanger à l’intérieur, mais est depuis passé au niveau 4.

Manchester City est au courant des allégations et les examine.

Un porte-parole de Mendy a déclaré au Sun: « Benjamin et son partenaire ont permis à un chef et à deux amis de son partenaire de se rendre dans sa propriété pour un dîner le soir du Nouvel An.

« Ben admet qu’il s’agit d’une violation des protocoles COVID-19 et est désolé pour ses actions dans cette affaire. Ben a passé un test Covid et est en liaison avec Manchester City à ce sujet. »