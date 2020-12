La famille de Benjamin McKenzie et Morena Baccarin s’agrandit!

Lors d’une apparition le vendredi 11 décembre sur Le discours, l’actrice a annoncé que le couple attendait leur deuxième enfant ensemble. Ceci marque la troisième petite de Morena – elle et son ex-mari Austin poussin partager son fils Julius Setta poussin. Et en 2016, Morena et Benjamin ont accueilli une petite fille nommée Frances Laiz Setta Schenkkan.

Alors, comment la grande révélation s’est-elle déroulée?

En raison de tout le temps qu’ils ont passé en famille tout au long de la pandémie, la future maman a admis que ses enfants vivent maintenant un peu de blues de séparation alors qu’elle et Ben veulent passer du temps seuls.

«Les temps ont changé. Ce que nous appelons maintenant la nuit de rendez-vous, c’est vraiment, honnêtement, de pouvoir faire une promenade dehors ensemble», expliqua Morena. « Cela a inspiré beaucoup d’anxiété chez les enfants parce que nous sommes là tout le temps. Donc, quand nous prenons un peu de temps pour nous seuls, ils se disent: » Où vas-tu?! « »