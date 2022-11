Benjamin Mascolo sur le fait de travailler à nouveau avec l’ex Bella Thorne (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Jeu d’amour est la suite passionnante du film de 2021 Le temps s’est écoulé. Benjamin Mascolo et Bella Thorne réunis pour continuer l’histoire de Roy et Vivien dans la suite. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Benjamin de travailler à nouveau aux côtés de Bella.

Plus d’actualités sur Bella Thorne :

“Bella, c’est une actrice incroyable. J’ai travaillé avec elle dans le premier film et elle m’a été très utile”, a déclaré Benjamin. “Elle m’a définitivement mis à l’aise sur le plateau, donc ça m’a vraiment aidé. Le directeur, Elisa Amoruso, elle a appris à mieux nous connaître sur le deuxième film. Nous avons appris à mieux connaître son fonctionnement, il y a donc eu une très bonne interaction entre nous. C’était comme retourner dans notre famille et faire un vieux film.

Benjamin et Bella ont commencé à se fréquenter dans la vraie vie en 2019. Ils se sont fiancés en 2021 mais ont annulé leurs fiançailles en 2022. Pendant le tournage Jeu d’amourBenjamin a noté qu’il avait “beaucoup appris” en travaillant avec Bella.

« Elle est très naturelle dans sa façon d’agir. Elle l’a fait toute sa vie et rien qu’en voyant sa présence, la façon dont elle gère les choses et même la façon dont elle se concentre sur sa concentration et son temps sur le plateau pour faire les choses de la bonne façon, j’ai l’impression qu’elle a vraiment travaillé dur. C’était inspirant pour moi », a poursuivi Benjamin.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quand Benjamin a fait Le temps s’est écoulé, il n’avait “aucune idée” qu’il y aurait une suite. “J’étais juste reconnaissant d’avoir l’opportunité d’apprendre un nouveau métier et de faire mon premier film. Le soutien des fans a été incroyable, et ils nous ont donné l’opportunité de tourner #2 parce que #1 a été un succès”, a déclaré Benjamin. HolywoodVie.

Dans Jeu d’amour, Roy et Vivien continuent de faire face à des obstacles dans leur relation. Benjamin a souligné que la “lutte” pour le couple est différente dans la suite. “Comme tous les jeunes couples, ils doivent surmonter de nombreux défis pour s’en sortir car l’amour est fondamental, mais ce n’est pas suffisant”, a déclaré Benjamin. « Il ne s’agit pas seulement d’amour. C’est une question de sacrifice. Il s’agit de choix de vie. On voit comment ils s’y prennent. J’ai l’impression que beaucoup de gens peuvent s’identifier parce que beaucoup de jeunes couples traversent ce genre de défis tous les jours.

Lien connexe Lié: Mark Emms : Tout ce qu’il faut savoir sur le petit ami de Bella Thorne

Quant à une suite à Jeu d’amour, Benjamin n’a pas les réponses. “Mais je peux dire de mon côté que je suis absolument ouvert”, a admis l’acteur et chanteur. J’ai passé un bon moment à tourner avec l’équipe et un bon moment à tourner avec Bella. Je pense que c’est une actrice incroyable. C’est une personne incroyable, et je suis ouvert à l’idée de tourner un troisième film. Mais on ne sait jamais comment ça va se passer et ce qui va se passer. Jeu d’amour est maintenant dans certains cinémas et sur demande.