Benjamin Glaze, candidat à American Idol, arrêté pour pédopornographie

Selon une publication sur Facebook de Tusla PD, Glaze a été arrêté après que l’unité de récupération des prédateurs sexuels et des preuves numériques de la force aurait reçu des informations selon lesquelles il était en possession de matériel d’abus sexuel sur des enfants.

Les policiers affirment avoir exécuté un mandat d’arrêt et affirment avoir trouvé plus de 700 images et vidéos d’abus sexuels sur mineurs sur son smartphone.