Benj Pasek et Justin Paul remportent un Emmy pour leur chanson Only Murders

Benj Pasek et Justin Paul sont les derniers artistes à obtenir le statut EGOT, remportant l’Emmy de la meilleure musique et des paroles originales pour leur Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble composition, aux côtés de Marc Shaiman et Scott Wittman, « Lequel des triplés Pickwick l’a fait ? »

Le duo, qui a remporté le trophée dimanche, lors de la deuxième soirée des Creative Arts Emmys 2024, a battu ses collègues nominés Sara Bareilles pour Filles5eva« Le Temps Moyen » de Samedi soir en direct équipe composée d’Eli Brueggemann, Maya Rudolph, Auguste White, Mike DiCenzo et Jake Nordwind pour « Mother » de l’épisode de la fête des mères de la série de variétés ; Le tatoueur d’AuschwitzHans Zimmer, Kara Talve, Walter Afanasieff et Charlie Midnight pour « Love Will Survive » et True Detective : Le Pays de la NuitJohn Hawkes pour « No Use ».

Le duo avait déjà remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « City of Stars » La La Land et le meilleur album de théâtre musical Grammy pour Cher Evan Hansenqui leur a également valu un Tony pour la meilleure musique originale. Ils ont ensuite remporté un Grammy pour la meilleure bande originale de compilation pour Le plus grand showman et meilleur Tony musical pour leur travail en tant que producteurs sur Une étrange boucle.

Pasek et Paul étaient précédemment nominé pour un Emmy pour la meilleure musique originale et les paroles en 2018 pour le Histoire de Noël en direct ! chanson « In the Market for a Miracle », où ils ont perdu contre Brueggemann et ses collègues de SNL pour « Reviens Barack.«

La chanson « Pickwick Triplets » est présente dans la troisième saison de Broadway Seulement des meurtres et est interprété par la star Steve Martin, dont le personnage, Charles-Haden Savage, a du mal à maîtriser la mélodie au rythme rapide. Il y parvient finalement lors de l’épisode « Sitzprobe ».

Le Seulement des meurtres L’équipe de scénaristes a contacté Pasek et Paul pour les aider à rendre la comédie musicale « Death Rattle Dazzle » de la série aussi réelle que possible, le duo faisant également appel à d’autres auteurs-compositeurs de Broadway bien connus, dont Shaiman, Wittman et Bareilles.

Paul a parlé à Le Hollywood Reporter l’année dernière à propos du processus d’écriture des chansons pour le spectacle, y compris « Pickwick Triplets ».

« Trouver ces couplets était une expérience très amusante et juteuse », a-t-il déclaré. THR. « Nous avons dressé une longue liste de possibilités de ce que nous voulions extraire, voici notre palette avec laquelle nous voulons travailler sur le plan lyrique, puis nous racontons l’histoire que nous avions vraiment décomposée de manière assez approfondie. [showrunner] John Hoffman. Et puis, il y avait juste le plaisir de l’exécuter, de trouver nos répliques préférées, de voir comment nous pouvions continuer à nous surpasser les uns les autres, à surpasser cette réplique. C’était une joie et certainement quelque chose que je sais que nous n’aurions jamais trouvé tout seuls.

Pasek a ajouté : « Ce qui était vraiment amusant, c’est que John Hoffman et les scénaristes ont vraiment conçu ce moment pour avoir plusieurs moments dans le spectacle où vous, en tant que spectateur, attendez le résultat pour voir si oui ou non [Martin] Et souvent, lorsque des chansons sont utilisées dans des émissions de télévision, d’après notre expérience, vous coupez une chanson, et même certaines des chansons de cette comédie musicale sont plus en arrière-plan, alors que l’action se déroule ailleurs. Et ce qui était si excitant, en particulier dans le moment « Pickwick Triplet », et aussi « Look For the Light », c’est que ces chansons font partie intégrante de l’intrigue de ce qui se passe dans la comédie musicale. Donc, vraiment, en tant que membre du public, vous attendez de voir si Steve Martin peut ou non passer à travers une chanson de style très, très difficile, pleine d’allitérations et pleine de dextérité. Et donc cela nous a vraiment permis d’être dans un bac à sable, où nous avons pu vraiment jouer et collaborer et essayer de faire de l’ingénierie inverse de la chose la plus difficile à chanter, puis de présenter cela à Steve, qui était incroyable et était tellement prêt à relever le défi et l’a attaqué avec une telle rigueur et une telle détermination. Le dévouement de Steve pour apprendre la chanson n’était vraiment pas différent de [his character] Charles-Haden Savage, dans le sens où il avait un véritable virelangue à résoudre et il l’a vraiment abordé avec beaucoup de soin et de diligence.

Pasek a également rappelé comment Shaiman et Wittman ont donné au duo leur « tout premier travail à la télévision » lors de la deuxième saison de Fracasser.

« Non seulement nous sommes simplement fans de leur travail, mais ils ont également été des écrivains merveilleux et encourageants dans nos vies », a-t-il déclaré. THR.

Avec leur victoire, Pasek et Paul rejoignent un club d’élite de récipiendaires de l’EGOT qui comprend Richard Rodgers, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Congelé et Le Livre de MormonRobert Lopez, John Legend, Viola Davis et Elton John, qui ont obtenu le statut EGOT aux Emmy Awards 2023, décernés il y a seulement huit mois.

Le duo rejoint également Lopez en tant que certaines des plus jeunes personnes à avoir jamais participé à EGOTavec Lopez, Pasek, Paul et Legend qui ont tous réussi l’exploit à l’âge de 39 ans.

Le duo est le deuxième à rejoindre l’EGOT en tant qu’équipe, après Andrew Lloyd Webber et Tim Rice.