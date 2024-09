Benj Pasek et Justin Paul rejoignent le club EGOT avec la victoire de « Only Murders »

Benj Pasek et Justin Paul sont devenus les gagnants de l’EGOT.

Le duo a remporté un Emmy dimanche pour « Which of the Pickwick Triplets Did It ? », leur chanson originale coécrite avec Marc Shaiman et Scott Wittman pour « Only Murders in the Building » aux Creative Arts Emmy Awards.

Pasek et Paul sont les 20e et 21e personnes à obtenir le statut EGOT. Tous deux âgés de 39 ans, ils sont à égalité avec leur collègue auteur-compositeur Robert Lopez comme les plus jeunes à devenir lauréats du prix EGOT. Ils sont également la première équipe créative à devenir lauréats du prix EGOT simultanément, remportant les quatre prix ensemble.

Leur parcours avec EGOT a commencé lorsqu’ils ont remporté un Oscar en 2017 pour leur chanson originale « City of Stars », présentée dans le film « La La Land ». Plus tard cette année-là, ils ont remporté le Tony Award pour la musique originale de « Dear Evan Hansen » et ils ont remporté le Grammy Award du meilleur album de théâtre musical pour l’enregistrement de la distribution de la comédie musicale en 2018.

Le duo s’est rencontré alors qu’il était étudiant de première année à l’Université du Michigan et a également écrit les chansons de « A Christmas Story », « The Greatest Showman » et « Spirited ». Ils contribuent également aux chansons du prochain film live-action de Disney « Blanche-Neige » et du drame semi-autobiographique de Pharrell Williams « Atlantis », tous deux prévus pour une sortie en 2025.

Aux côtés de Lopez, Pasek et Paul sont en bonne compagnie avec d’autres compositeurs, paroliers et auteurs-compositeurs d’EGOT : Richard Rodgers, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken et, plus récemment, Elton John.

« Lequel des triplés Pickwick a fait ça ? » a été interprété avec brio par Steve Martin dans le cadre d’une comédie musicale fictive de Broadway dans la troisième saison de la série Hulu. Cette chanson pleine de blagues, sur trois nourrissons qui sont tous suspectés du meurtre de leur mère, était une source de tension narrative, car le personnage de Martin était extrêmement nerveux à l’idée de l’interpréter en entier.

« Plus il y a d’allitérations ou d’occlusives, plus la chanson est rythmée et plus elle est gratifiante pour le public », a déclaré Paul au Times plus tôt cette année. « On se demande : « Est-ce qu’il peut vraiment le faire ? » »

La composition a remporté l’Emmy pour la musique originale et les paroles sur le morceau « The Medium Time » de « Girls5eva » de Sara Bareilles ; le morceau « No Use » de « True Detective: Night Country » de John Hawkes ; le morceau « Love Will Survive » de « The Tattooist of Auschwitz » de Kara Talve, Hans Zimmer, Walter Afanasieff et Charlie Midnight ; et la chanson « Maya Rudolph Mother’s Day Monologue » de « Saturday Night Live » d’Eli Brueggemann, Maya Rudolph, Auguste White, Mike DiCenzo et Jake Nordwind.

« Only Murders in the Building » compte 21 nominations, dont celle de la meilleure série comique et les performances de Martin, Martin Short, Selena Gomez, Meryl Streep et Paul Rudd.

Une version éditée des deux soirées de cérémonie des Creative Arts Emmys sera diffusée ensemble sur FXX à 20 heures le 14 septembre.

La cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui se déroulera au Peacock Theater de LA Live à Los Angeles, sera diffusée sur ABC à 20 heures le 15 septembre. La cérémonie sera animée par Eugene et Dan Levy, ce qui en fait le premier couple père-fils à le faire.