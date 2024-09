Benj Pasek et Justin Paul obtiennent le statut EGOT avec l’Emmy « Only Murders »

Nous ne saurons peut-être jamais lequel des triplés Pickwick l’a fait, mais deux des auteurs-compositeurs derrière la chanson accrocheuse Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble Benj Pasek et Justin Paul l’ont fait dimanche soir, ajoutant le « E » manquant à leur collection de trophées « GOT » avec une victoire lors de la deuxième nuit des Creative Arts Emmy Awards.

Pasek, Paul, ainsi que Marc Shaiman et Scott Wittman, ont partagé l’Emmy de la musique originale et des paroles pour leur travail sur « Which of the Pickwick Triplets Did It ? », interprétée dans l’émission par Steve Martin. (Vous pouvez le regarder ci-dessous.)

« C’est évidemment passionnant et très fou d’y penser », a déclaré Pasek dans les coulisses à propos de son statut EGOT récemment obtenu avec Paul. « Je pense que le fait d’y arriver aux côtés de deux de nos héros musicaux, Marc et Scott, qui nous ont offert notre tout premier emploi à la télévision, est ce qui rend cette expérience la plus significative. »

Pasek a appelé leur collaboration sur OMETTRE « C’est probablement l’épisode le plus joyeux que nous ayons jamais vécu dans nos carrières dans une émission de télévision », ajoutant : « Nous avons passé un moment merveilleux. »

Pasek et Paul ont remporté un Oscar pour « La Cité des étoiles » en 2017 La La LandEn 2017, ils ont remporté le premier des deux Tony Awards pourr Cher Evan Hansenla partition originale de. Un an plus tard, leur Cher Evan Hansen L’album Cast a remporté son premier Grammy.

Pasek et Paul avaient précédemment déclaré à Deadline qu’ils étaient impressionnés par la capacité de Martin à interpréter cette chanson rapide, qu’il a réussi à réaliser dans un laps de temps serré de deux heures.

« C’est assez difficile de chanter une chanson », a déclaré Pasek en juin. « Nous avons essayé de le faire et avons échoué à de nombreuses reprises. »

Les autres séries nominées dans la catégorie Musique et paroles originales incluent Girls5eva, Saturday Night Live, Le tatoueur d’Auschwitz et True Detective : Pays de la nuit.

Lynette Rice a contribué à ce rapport.