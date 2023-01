Benito Carbone dit que son passage à Sheffield Wednesday a été “le meilleur moment de ma vie”

Benito Carbone est adoré à Sheffield Wednesday, son passage au club entre 1996 et 1999 vivant longtemps dans la mémoire des fans qui ont aimé regarder l’Italien rejoindre son compatriote Paolo Di Canio à Hillsborough.

Le sentiment est également réciproque. Mis à part une période de fin de carrière à Pavie, l’équipe italienne de troisième niveau, les trois années que Carbone a passées à Sheffield Wednesday vivent avec émotion dans l’esprit de l’ancien meneur de jeu.

Lors de sa dernière saison au club, la campagne 1998/99, Carbone a terminé meilleur buteur du club et a été élu joueur préféré des fans et joueur de la saison. S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxCarbone évoque son amour pour le club qu’il a toujours.

“J’ai joué un football fantastique au cours des trois années que j’ai passées à Sheffield Wednesday”, a déclaré Carbone FFT.

“J’étais plus mature en tant que personne et en tant que joueur. Le club était comme une famille – c’était le meilleur moment de ma vie, et quand je visite Sheffield maintenant, j’ai toujours l’impression d’être de retour à la maison.

“Les supporters m’aimaient et je les aimais. Ils m’ont beaucoup donné. Ils m’ont traité comme une légende, comme une star.”

Soulignant une victoire 3-2 contre Nottingham Forest à Hillsborough en décembre 1998, Carbone reconnaît que le match a changé sa vie.

“J’ai marqué deux buts dans ce match [against Nottingham Forest], y compris une puce qui était l’une de mes finitions préférées dans ma carrière. C’était un match crucial pour nous de gagner parce que nous avons grimpé dans le classement et nous nous sommes éloignés de la menace de relégation, donc cela a enlevé une partie de la pression.

“Cela nous a donné l’occasion de respirer et nous a fait croire davantage en nous. Je suis vraiment heureux et satisfait que nous soyons restés éveillés pendant ces trois années.”

est parti après un différend contractuel, se déplaçant sur Aston Villa, puis Bradford, Derby et Middlesbrough. Cependant, il n’a jamais tout à fait atteint les sommets qu’il a réussis à Sheffield Wednesday, tandis que les Owls ont été relégués la saison où il est parti.

Malheureusement, le club n’a pas réussi à atteindre la Premier League depuis et languit actuellement en League One.