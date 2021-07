Benitez sur les menaces des fans à Everton : je n’ai pas peur

Rafa Benitez a déclaré qu’il n’avait pas « peur » en menaçant des banderoles l’avertissant de ne pas devenir Everton manager et a déclaré qu’il prouverait son engagement envers le club en offrant du succès à Goodison Park.

Le joueur de 61 ans a succédé à Carlo Ancelotti en tant que manager d’Everton, malgré la colère de certains fans du club en raison de son mandat à la tête de Liverpool entre 2004-2010 lorsqu’il a qualifié Everton de « petit club ».

Des banderoles insultant l’ancien patron du Real Madrid, de l’Inter Milan, de Chelsea et de Newcastle United ont été affichées à l’extérieur de Goodison Park avant la confirmation de sa nomination, tandis qu’une autre était attachée à une maison proche du domicile de Benitez qui disait: « Nous savons où vous habitez – Don’ t Signez. »

Mais s’exprimant lors de sa première conférence de presse en tant que manager d’Everton mardi, Benitez a déclaré qu’il n’avait jamais été affecté par l’hostilité dirigée contre lui par certains fans.

« Non, bien sûr, non », a déclaré Benitez. « Quand j’ai décidé de commencer à parler avec le club, j’étais convaincu que c’était une opportunité brillante.

« C’était facile pour moi. Je voulais revenir [to the Premier League] et avoir une équipe compétitive. Je n’ai pas peur, c’est le contraire. Je veux gagner, être compétitif et ambitieux. Je suis sûr que nous le ferons.

« En parlant de bannières, c’était peut-être une ou deux personnes, on ne sait jamais. Il vaut mieux penser au positif. Beaucoup de gens m’encouragent à bien faire et j’en suis content.

« Les Evertoniens autour de chez moi sont assez heureux et très solidaires. Même les Liverpuldiens acceptent que c’est une chance pour moi de revenir en Premier League.

« J’ai une très bonne connexion avec la ville. J’ai soutenu de nombreuses œuvres de bienfaisance et j’ai des amis des deux côtés. Je suis vraiment heureux et très fier d’être ici et j’espère que je vais bien.

Après avoir décrit Everton comme un « petit club » lors d’une dispute avec l’ancien manager de Goodison David Moyes en 2007, Benitez accepte qu’il devra gagner certains fans sceptiques.

Mais il a déclaré que ses commentaires pendant son mandat de manager de Liverpool étaient la preuve de sa détermination à se battre pour le club qu’il représente.

« J’ai déjà dit que cela dépend du contexte », a déclaré Benitez. « C’était il y a longtemps et je me battais pour mon club et c’est ce que je fais maintenant.

« Je me battrai pour Everton et ferai de mon mieux à chaque match et rivaliserai contre n’importe qui. C’est le football et le football est assez émotionnel. Tout le monde aura ses propres opinions, mais je me battrai pour mon équipe comme partout où je travaillais.

« Je suis un professionnel et très compétitif. J’aime voir les gens apprécier l’équipe et la meilleure façon de le faire est de gagner et nous créons une atmosphère qui nous permettra de concourir au niveau maximum.

« Mais Liverpool est ma ville. J’ai de très bonnes relations du côté rouge et du côté bleu. Beaucoup de gens du côté bleu seront ravis si nous réussissons et, si nous réussissons bien, personne ne parlera du passé. »

Benitez, quant à lui, a refusé de confirmer que le milieu de terrain colombien James Rodriguez ferait partie de ses plans à Everton.

Rodriguez a eu du mal à maintenir sa forme initiale au club sous la direction de l’ancien manager Ancelotti la saison dernière et le doute subsiste sur son avenir à Goodison.

« Je suis sûr que l’on me posera des questions sur les joueurs, mais il est important d’être interrogé sur l’équipe et non sur les individus », a déclaré Benitez. « Pour améliorer l’équipe, il est préférable de ne pas parler d’individus.

« J’ai eu des conversations avec des joueurs seniors. Ils sont tous ambitieux, mais ils se rendent compte qu’il manquait quelque chose et nous devons trouver cette mentalité de gagnant, du premier au dernier jour.

« Je suis convaincu que nous le ferons. Les conversations avec ces joueurs vont dans ce sens. Ils continueront, continueront à pousser et seront un exemple pour les jeunes joueurs.

« Nous ne sommes pas stupides. Les fans veulent nous voir bien jouer, mais ils veulent nous voir gagner. »